Helsinki sai 700 000. asukkaansa – kaupunki onnitteli merkkipaalua symboloivaa vauvaa

Vauva painoi syntyessään 4084 grammaa ja oli 54,5 senttimetriä pitkä. Hän on perheen ensimmäinen lapsi.

Helsingin pormestari Daniel Sazonov vieraili Naistenklinikalla onnittelemassa perhettä 14. elokuuta.

− Haluan lämpimästi onnitella syntynyttä 700 000. helsinkiläistä, sekä koko perhettä tärkeässä, onnellisessa ja ainutlaatuisessa hetkessä. Toivon, että jokainen syntyvä helsinkiläinen saa elää Helsingissä iloista ja turvallista lapsuutta sekä kulkea kohti unelmiaan omassa synnyin- ja kotikaupungissaan. Tämän mahdollistamiseen olemme kaupunkina sitoutuneet, Sazonov onnittelee.

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