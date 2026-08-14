Helsinki sai 700 000. asukkaansa – kaupunki onnitteli merkkipaalua symboloivaa vauvaa
14.8.2026 11:53:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunki juhlii 700 000 asukkaan rajan ylittymistä. Viimeisimpiin väestötietoihin ja kaupunkitietopalveluiden laskelmiin perustuen 700 000 asukkaan rajan ylittymistä juhlistetaan 14.8.2026. Osana juhlaa Helsingin kaupunki haluaa muistaa ensimmäistä tänään Naistenklinikalla syntynyttä uutta helsinkiläistä 700 euron stipendillä. Vauva syntyi Lehtolan perheelle 14. elokuuta kello 00.03.
Vauva painoi syntyessään 4084 grammaa ja oli 54,5 senttimetriä pitkä. Hän on perheen ensimmäinen lapsi.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov vieraili Naistenklinikalla onnittelemassa perhettä 14. elokuuta.
− Haluan lämpimästi onnitella syntynyttä 700 000. helsinkiläistä, sekä koko perhettä tärkeässä, onnellisessa ja ainutlaatuisessa hetkessä. Toivon, että jokainen syntyvä helsinkiläinen saa elää Helsingissä iloista ja turvallista lapsuutta sekä kulkea kohti unelmiaan omassa synnyin- ja kotikaupungissaan. Tämän mahdollistamiseen olemme kaupunkina sitoutuneet, Sazonov onnittelee.
Pressmeddelandet publiceras på svenska på www.hel.fi/sv
Press release in English will be published on www.hel.fi/en
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