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Pauliina Laitisen Hyvä elämä eron jälkeen -kirja on ilmestynyt!

8.9.2026 10:09:19 EEST | Readme.fi | Tiedote

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Hyvä elämä eron jälkeen on kirja, jonka jokaisen eroavan tai eronneen pitää lukea.Tämä kirja ei tyydy säälimään sinua. Se herättää ja ravistaa sinut jaloillesi ja näyttää, että elämäsi paras aika voi alkaa nyt. Kirja rohkaisee näkemään menneisyyden opettajana, ei esteenä.

Kansi_High res.
Kansi_High res.

Laitinen kertoo viisaasti ja lämpimästi, kuinka kyyneleet ja säröt eivät tee sinusta rikkinäistä, vaan ainutlaatuisen taideteoksen, joka hioutuu jokaisella iskulla kauniimmaksi. Sinä olet matkalla mestariteokseksi. Kun ymmärrät oman arvosi ja laitat itsesi kuntoon, silloin koko maailma huomaa sinut. Olet kuin arvotaideteos: uniikki, korvaamaton, kallein huutokaupan helmi, joka odottaa vain oikeaa hetkeä loistaa. Jokainen loppu on uuden alku. Kirjassa tarkastellaan avioeroprosessin vaiheita rehellisesti ja ymmärtävästi.

Laitinen, joka itse on kulkenut tämän matkan, ei kerran vaan kahdesti, tietää, mistä puhuu. Hyvä elämä eron jälkeen on tarkoitettu heille, jotka eivät jää polvilleen ja tyydy siihen, mitä jäi jäljelle. Heille, jotka uskaltavat katsoa kriisiä silmiin, ottaa siitä kiinni, kääntää sen voitoksi ja lähteä pelottomasti etsimään omannäköistään elämää. Tämä kirja kertoo toivosta, sisusta ja antaa neuvoja. Lue se. Sinä ansaitset seikkailun arvoisen elämän. Tämä kirja voi muuttaa elämäsi.

Pauliina Laitinen (s. 1970) on filosofian tohtori, kulttuurihistorioitsija ja pitkän linjan taidesijoitusasiantuntija, jonka intohimona on aina ollut taiteen lisäksi myös elämän suurien tunteiden ja tarinoiden tarkastelua. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, luennoinut salit täyteen ja esiintynyt televisiossa taiteen puolestapuhujana. TikTokissa hän on hurmannut seuraajansa nokkelilla ja lohdullisilla parisuhdepohdinnoillaan. Mutta ennen kaikkea Pauliina on oman elämänsä taiteilija. Hän on jättänyt kahdesti taakseen mukavan, turvallisen elämän ja molemmilla kerroilla hän on rakentanut itselleen rohkeasti uuden arjen, omilla ehdoillaan.

Kirja on ilmestynyt 7.9.2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

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Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

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