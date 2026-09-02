Joonas Laurilan Ihan pasta kirja on herkullinen rakkaudenosoitus pastalle ja sen monikäyttöisyydelle
2.9.2026 13:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Kokki ja pastaekspertti Joonas Laurilan Ihan pasta kirja on paitsi monipuolinen ruokakirja, myös kertomus siitä, miten oppia ymmärtämään pastaa – sillä pastaan löytyy aina uusia näkökulmia, tekniikoita ja yhdistelmiä, olipa kyse vartin arkiruoasta tai pitkään haudutetusta viikonloppuklassikosta.
Pasta on parhaimmillaan huikeaa ruokaa: nopeaa, helppoa ja silti täynnä makua.
Kokki ja pastaekspertti Joonas Laurila näyttää Ihan pasta kirja -teoksessaan, ettei pastan tekeminen ole vaikeaa. Kun oppii muutaman perusasian, voi luottaa omaan tekemiseensä ja kokata rennosti.
"Halusin tehdä kirjan, joka ei anna lukijalle ainoastaan hyviä reseptejä, vaan opettaa ajattelemaan pastan tekemistä. Miksi juuri tämä pastamuoto toimii tämän kastikkeen kanssa? Mistä hyvä emulsio syntyy? Miten muutamasta yksinkertaisesta raaka-aineesta tehdään jotakin todella hyvää?", kuvaa Joonas ruokakirjansa syntyajatusta.
Rouhean tyylikäs Ihan pasta kirja on täynnä helppoja arkipastoja sekä hitaasti hautuvia klassikoita. Käytännön vinkit helpottavat ruoanlaittoa ja antavat rohkeutta käyttää sitä, mitä kaapista löytyy.
"Tavoitteenani on se, että kirjan luettuaan ihminen ei vain osaa tehdä kirjan pastoja, vaan osaa tehdä parempaa pastaa myös ilman kirjaa", kertoo Joonas.
Teos muistuttaakin, että säännöt eivät ole pastaa varten. Suurperheen isänä Joonas arvostaa myös pastan monipuolisuutta.
"Pasta voi olla vartissa syntyvä arkiruoka tai koko päivän projekti. Minulle ruoanlaitto on myös tapa osoittaa välittämistä. Pasta on maailman yksinkertaisimpia ruokia, mutta samalla siihen liittyy valtavasti yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä, jakamista ja saman pöydän ääreen kokoontumista."
Joonas Laurila (s. 1982) on kokki, sisällöntuottaja, ruokakirjailija ja intohimoinen juoksija. Hän asuu perheineen Espoossa.
Ihan pasta kirja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 17.9.2026.
Haastattelupyynnöt, tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
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