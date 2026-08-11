Museot avaavat ovensa päättäjille – yli 60 poliitikkoa osallistuu ensi viikolla Poliitikon museoharjoitteluun ympäri Suomea
14.8.2026 14:58:05 EEST | Suomen museoliitto | Tiedote
Valtakunnallinen Poliitikon museoharjoittelu -viikko käynnistyy maanantaina 17.8. Kampanjaviikon aikana yli 60 puoluejohtajaa, kansanedustajaa sekä kunta- ja aluevaltuutettua tutustuu museoiden arkeen osallistumalla käytännön museotyöhön eri puolilla Suomea. Museoliiton järjestämää kampanjaa vietetään 17.–21.8.2026 yli 30 museossa ympäri maan. Media on tervetullut seuraamaan päättäjien harjoittelupäiviä.
Poliitikon museoharjoittelu järjestetään Suomessa nyt yhdettätoista kertaa. Kampanjan tavoitteena on avata museoiden monipuolista työtä ja vahvistaa vuoropuhelua museoiden sekä päättäjien välillä. Harjoittelujen aikana päättäjät pääsevät kokemaan käytännössä, miten museoissa tehdään työtä kulttuuriperinnön, tutkimuksen, oppimisen, matkailun ja hyvinvoinnin hyväksi.
"Museotyöstä näkyy kävijälle vain pieni osa. Kampanjan aikana päättäjät pääsevät näkemään, miten laajasti museot vaikuttavat yhteiskuntaan – tutkimuksen, oppimisen, matkailun, hyvinvoinnin ja kokoelmien kautta. Samalla syntyy arvokasta vuoropuhelua museoiden ja päätöksenteon välille", sanoo Museoliiton viestintäjohtaja Miisa Pulkkinen.
Mukana on tänä vuonna yli 60 päättäjää: kansanedustajia sekä runsaasti kunta- ja aluevaltuutettuja. Osallistuvia museoita on 33 ympäri Suomea.
Museotyön laajuus paljastuu kulisseissa
Museot ovat rakentaneet harjoittelupäiviin omannäköistään ohjelmaa.
Esimerkiksi Kansallisgallerian museoissa Ateneumissa, Kiasmassa ja Sinebrychoffin taidemuseossa seitsemän kansanedustajaa tutustuu muun muassa konservointiin, näyttelyiden kuratointiin ja yleisötyöhön. Helsingissä harjoitteluja järjestetään myös mm. Luonnontieteellisessä museossa, jossa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff (vihr.) tutustuu lasten ja nuorten ohjelmatarjontaan.
Hämeenlinnassa järjestetään poikkeuksellisen laaja harjoittelukokonaisuus. Hämeenlinnan taidemuseon ja Forssan museon työpajaan osallistuu torstaina yhteensä 13 poliitikkoa. Päättäjien tehtävänä on kehittää malli Kantis Klubille ja pohtia, kuinka monin tavoin taidetta ja visuaalista kulttuuria voidaan hyödyntää kuntien ja maakunnan kehittämisessä. Lisäksi Hämeenlinnan kaupunginmuseossa kehitetään soivaa pedagogista kokonaisuutta Sibeliuksen syntymäkotiin.
Vuoden museossa Kittilän Särestöniemessä Kemijärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sirpa Iivari (Yhteinen Kemijärvi) tutustuu siihen, kuinka taiteilija Reidar Särestöniemen perintöä vaalitaan museossa.
Puheenaiheena museoiden tulevaisuus
Harjoitteluviikon aikana museoissa keskustellaan myös alan tulevaisuudesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Keskustelun tueksi Museoliitto on julkaissut museoalan eduskuntavaaliteemat, joissa korostuvat museoiden merkitys alueiden elinvoiman, tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuuriperinnön vahvistajina. Kampanjaviikon aluksi maanantaina 17.8. julkaistaan vuotuisen Museobarometrin tulokset. Tänä vuonna barometrin teemana on museoiden merkitys kokonaisturvallisuudessa ja kriisinkestävyydessä.
Harjoittelupäiviä voi seurata paikan päällä
Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan päättäjien museopäiviä ja haastattelemaan osallistujia vierailujen yhteydessä. Vierailuista voi sopia suoraan museoiden kanssa. Lista osallistuvista museoista ja päättäjistä päivittyy kampanjaviikon ajan sitä mukaa, kun aikataulut varmistuvat. Myös Museoliitto auttaa mielellään sopivan haastattelu- tai kuvauskohteen löytämisessä.
Sosiaalisessa mediassa kampanjaa voi seurata tunnisteella #poliitikonmuseoharjoittelu.
Yhteyshenkilöt
Miisa PulkkinenviestintäjohtajaMuseoliittoPuh:+358405239984miisa.pulkkinen@museoliitto.fi
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