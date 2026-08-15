Kokoomuksen Fagerström: Milloin yritysten kasvuedellytyksiä saa vahvistaa, jos ei nyt?
15.8.2026 10:00:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen yrittäjätaustainen kansanedustaja Noora Fagerström haastaa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin perustelemaan, miksi yritysten verotusta pitäisi kiristää juuri, kun Suomen talous on kääntynyt kasvuun ja yritysten tulevaisuudennäkymät ovat vahvistuneet.
Antti Lindtman ilmoitti jälleen Helsingin Sanomien haastattelussa 14.8., että SDP haluaisi perua yrittäjien verokevennyksen 20 prosentista 18 prosenttiin.
– Lindtmanin talouslogiikka on erikoinen. Kun talouden kasvu viimein käynnistyy ja näkymät paranevat, kotimaisia yrityksiä pitää kurittaa. SDP:n vastaus näyttää olevan suhdanteesta riippumatta aina sama: lisää veroja. Milloin yritysten kasvuedellytyksiä saa vahvistaa, jos ei nyt? Fagerström kysyy.
– SDP tuntuu tekevän kaikkensa pysäyttääkseen kasvun, Fagerström jatkaa.
Hän muistuttaa, että yhteisöveron alennus tulee voimaan vasta vuoden 2027 alussa. Sen tarkoituksena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja kannustaa yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään Suomessa.
– Lindtman haluaa perua päätöksen jo ennen kuin se on tullut voimaan. Se lähettäisi investoijille karun viestin siitä, että Suomessa tehtyihin päätöksiin ei voi luottaa yli vaalikauden. Yritykset tarvitsevat ennen kaikkea ennakoitavuutta.
Fagerströmin mukaan Lindtman tarkastelee yhteisöveron alentamista vain valtiontalouden staattisen kustannusarvion kautta. Arvio 830 miljoonan euron verotuottojen vähentymisestä ei huomioi mahdollisia vaikutuksia kasvuun, investointeihin, työllisyyteen tai muista veroista saataviin tuloihin.
– Lindtman laskee tarkasti, paljonko yrityksille jää enemmän, mutta ei sitä, mitä yritykset tällä rahalla tekevät. Sillä investoidaan, kehitetään uusia tuotteita, viedään maailmalle suomalaisia huipputuotteita ja palkataan ihmisiä. Ilman kannattavia yrityksiä ei ole työpaikkoja eikä verotuloja, joilla hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan.
– Ei niitä rahoja mihinkään pöytälaatikkoon piiloteta, Fagerström jatkaa.
Kansanedustaja Noora Fagerström huomauttaa, että Lindtman puhui samassa haastattelussa aineettomien investointien, kuten tutkimuksen ja tuotekehityksen, lisäämisen tarpeesta. Samalla SDP suunnittelee sekä yhteisöveron alennuksen perumista että osinkoverotuksen kiristämistä.
– Tutkimus, tuotekehitys ja kansainvälistyminen maksetaan samoista yritysten euroista, joita SDP haluaa verottaa nykyistä enemmän. Ei voi samanaikaisesti vaatia yrityksiltä lisää investointeja ja viedä mahdollisuuksia tehdä niitä. Puhe kasvusta ei paljoa paina, jos edellytykset siltä viedään.
Fagerström kiinnittää huomiota myös siihen, että SDP:n veronkiristysten lista alkaa olla pitkä, mutta säästöistä puolue ei edelleenkään kerro juuri mitään. Lindtman väläytti yhteisöveron lisäksi osinkoverotuksen kiristämistä, uusia lähdeveroja ja laajempaa veropohjan tiivistämistä. Samalla hän jätti avoimeksi, mihin SDP:n suunnittelemat indeksijäädytykset kohdistuisivat.
– SDP osaa jo nimetä kenen ahkeruuden hedelmät poimitaan, mutta ei säästökohteita. Lindtman lupaa vastuullisuutta, mutta pitää kahdeksan miljardin euron sopeutusohjelman sisällön piilossa vuodenvaihteeseen asti. Kuinka suuri veronkiristysten lasku suomalaisia yrittäjiä ja työntekijöitä todella odottaa?
– Suomen velkaantumista ei pysäytetä rankaisemalla niitä, jotka investoivat, työllistävät ja kantavat riskiä. Taloutta ei saada tasapainoon vetämällä mattoa kasvun alta juuri, kun se on pääsemässä vauhtiin. Lindtmanin on vastattava suoraan: syntyykö SDP:n mielestä Suomeen enemmän työpaikkoja sillä, että täällä kannattaa investoida vähemmän? Fagerström päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora FagerströmKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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