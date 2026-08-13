Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Suojaosat on nyt palautettava, kuten kokoomuksesta aiemmin luvattiin

17.8.2026 14:59:15 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela vaatii työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista. Laboren, Tampereen yliopiston ja VATT:n tutkijoiden vasta julkaistu tutkimus osoittaa suojaosien hyödyt.

Kuva: Outi Neuvonen

– Tutkimus osoittaa vastaansanomattomasti, etteivät suojaosat heikennä myöhempää työllistymistä kokoaikatyöhön, vaan voivat jopa parantaa sitä, Koskela sanoo.

Pääministeripuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma totesi Ylen haastattelussa keväällä 2024, että suojaosien poiston vaikutuksia seurataan ja päätökseen palataan, mikäli sen vaikutukset osoittautuvat negatiivisiksi.

– Nyt olisi kokoomuksen aika nöyrtyä ja muistaa Pia Kauman lupaus palauttaa suojaosat, jos päätöksen vaikutukset osoittautuvat myöhemmin huonoiksi. Näin voidaan todeta nyt käyneen, Koskela sanoo.

Vasemmistoliitto on luvannut palauttaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, mikäli se on mukana seuraavassa hallituksessa.

Yhteyshenkilöt

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