Minja Koskela: Suojaosat on nyt palautettava, kuten kokoomuksesta aiemmin luvattiin

– Tutkimus osoittaa vastaansanomattomasti, etteivät suojaosat heikennä myöhempää työllistymistä kokoaikatyöhön, vaan voivat jopa parantaa sitä, Koskela sanoo.

Pääministeripuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma totesi Ylen haastattelussa keväällä 2024, että suojaosien poiston vaikutuksia seurataan ja päätökseen palataan, mikäli sen vaikutukset osoittautuvat negatiivisiksi.

– Nyt olisi kokoomuksen aika nöyrtyä ja muistaa Pia Kauman lupaus palauttaa suojaosat, jos päätöksen vaikutukset osoittautuvat myöhemmin huonoiksi. Näin voidaan todeta nyt käyneen, Koskela sanoo.

Vasemmistoliitto on luvannut palauttaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, mikäli se on mukana seuraavassa hallituksessa.