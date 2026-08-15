Kaikkonen: Hallituksen on palautettava suojaosa – tutkimus osoittaa poiston olleen virhe

– Hallituksen on palautettava suojaosa ripeästi. Päätös tästä on syytä tehdä syyskuun alun budjettiriihessä.

– Tuore tutkimus osoittaa, että suojaosat toimivat juuri niin kuin niiden pitikin: ne tekivät pienten työkeikkojen ja osa-aikatyön vastaanottamisesta kannattavampaa. Samalla ne eivät tutkimuksen mukaan houkutelleet ihmisiä jäämään pysyvästi osa-aikatyöhön, Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo.

– Tämä on hallitukselle harvinaisen selkeä viesti tutkijoilta. Kun työn vastaanottamisesta tehtiin taloudellisesti kannattavampaa, ihmiset tekivät enemmän työtä. Juuri näin kannustinpolitiikan pitäisi toimia.

Kaikkosen mukaan suojaosan palauttaminen olisi myös tärkeä osa Suomen kasvupolitiikkaa.

– Talouskasvun käynnistyessä osa-aikaisen, lyhytkestoisen ja keikkaluonteisen työn merkitys kasvaa. Työelämässä on yhä enemmän tilanteita, joissa kokoaikatyö ei ole heti mahdollista tai sitä ei ole tarjolla. Siksi kaiken työn on oltava kannattavaa.

– Suojaosan palauttaminen olisi hallitukselta nopea, konkreettinen ja tutkimukseen perustuva työllisyystoimi. Jos haluamme lisää työtä ja lisää kasvua, meidän kannattaa tehdä työn vastaanottamisesta helpompaa ja kannattavampaa – ei vaikeampaa.

Kaikkosen mukaan hallituksen pitäisi suhtautua tutkimustietoon avoimesti ja arvioida tehtyjä päätöksiä uudelleen.

– Politiikassa pitää pystyä korjaamaan kurssia, kun uusi tutkimustieto osoittaa, ettei tehty päätös toiminut niin kuin toivottiin. Suojaosan palauttamiselle on nyt entistä vahvemmat perusteet. Hallituksen kannattaa tarttua niihin.