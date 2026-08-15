Kaikkonen: Hallituksen on palautettava suojaosa – tutkimus osoittaa poiston olleen virhe
17.8.2026 15:09:12 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Tuore tutkimus antaa hallitukselle selvän syyn korjata työttömyysturvaan tekemänsä virhe. Työttömyysturvan suojaosan palauttamiselle on vahvat perusteet: se lisäsi osa-aikatyön tekemistä, paransi työttömien toimeentuloa eikä heikentänyt ihmisten myöhempää työllistymistä kokoaikaisesti.
– Hallituksen on palautettava suojaosa ripeästi. Päätös tästä on syytä tehdä syyskuun alun budjettiriihessä.
– Tuore tutkimus osoittaa, että suojaosat toimivat juuri niin kuin niiden pitikin: ne tekivät pienten työkeikkojen ja osa-aikatyön vastaanottamisesta kannattavampaa. Samalla ne eivät tutkimuksen mukaan houkutelleet ihmisiä jäämään pysyvästi osa-aikatyöhön, Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo.
– Tämä on hallitukselle harvinaisen selkeä viesti tutkijoilta. Kun työn vastaanottamisesta tehtiin taloudellisesti kannattavampaa, ihmiset tekivät enemmän työtä. Juuri näin kannustinpolitiikan pitäisi toimia.
Kaikkosen mukaan suojaosan palauttaminen olisi myös tärkeä osa Suomen kasvupolitiikkaa.
– Talouskasvun käynnistyessä osa-aikaisen, lyhytkestoisen ja keikkaluonteisen työn merkitys kasvaa. Työelämässä on yhä enemmän tilanteita, joissa kokoaikatyö ei ole heti mahdollista tai sitä ei ole tarjolla. Siksi kaiken työn on oltava kannattavaa.
– Suojaosan palauttaminen olisi hallitukselta nopea, konkreettinen ja tutkimukseen perustuva työllisyystoimi. Jos haluamme lisää työtä ja lisää kasvua, meidän kannattaa tehdä työn vastaanottamisesta helpompaa ja kannattavampaa – ei vaikeampaa.
Kaikkosen mukaan hallituksen pitäisi suhtautua tutkimustietoon avoimesti ja arvioida tehtyjä päätöksiä uudelleen.
– Politiikassa pitää pystyä korjaamaan kurssia, kun uusi tutkimustieto osoittaa, ettei tehty päätös toiminut niin kuin toivottiin. Suojaosan palauttamiselle on nyt entistä vahvemmat perusteet. Hallituksen kannattaa tarttua niihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskustan varapuheenjohtaja ja opettaja Markku Siponen: Ei jättikouluille ja -päiväkodeille, kyllä pienemmille opetusryhmille15.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Keskustan kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Markku Siponen on huolissaan kehityksestä, jossa maahan rakennetaan entistä suurempia kouluja ja päiväkoteja.
Suomi takaisin PISA-tulosten kärkeen - Keskusta julkaisi koulutuspoliittisen linjauksensa14.8.2026 12:11:02 EEST | Tiedote
Keskusta on julkaissut koulutuspoliittisen linjauksensa, jossa esitetään ratkaisuja, jolla Suomi saadaan palautettua takaisin PISA-tulosten kärkeen.
Keskustan Kemppi: Keskusta ehdottaa peruskoulun pelastuspakettia13.8.2026 08:23:25 EEST | Tiedote
Keskusta ehdottaa peruskoulun pelastuspakettia. Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kempin mukaan peruskoulun pelastamiseksi on luotava toisen luokan tarkastuspiste, annettava lähikoululupaus sekä rajoitettava niin koulushoppailua kuin jättikoulujen rakentamista.
Kaikkonen: Koulujen alkaessa on varmistettava perustaidot – Keskusta esittää pienten lasten koulua12.8.2026 12:15:58 EEST | Tiedote
Koulujen alkaessa on tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi saa vahvan pohjan koulupolulleen. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan koulussa on keskityttävä perustaitoihin ja varmistettava, ettei yksikään lapsi etene opinnoissaan ilman riittäviä valmiuksia.
Keskustan Lohi: Purra jättää julkisen talouden tervehdyttämisen seuraavan hallituksen tehtäväksi4.8.2026 17:10:53 EEST | Tiedote
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi on pettynyt valtiovarainministeri Riikka Purran vaalikauden viimeiseen budjettiehdotukseen. Lohen mukaan ehdotus ei katkaise Suomen velkaantumista, vaan siirtää välttämättömiä päätöksiä seuraavan hallituksen tehtäväksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme