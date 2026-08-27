Nyt saatavilla: Hannu Ignatiuksen tietokirja kokoaa yhteen kansan muistot Topi Sorsakoskesta
15.9.2026 10:13:59 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Hannu Ignatiuksen tietokirja On muisto vain... – Topi Sorsakoski on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Ähtäriläissyntyisen Pekka Tammilehdon eli suomalaisten paremmin tunteman Topi Sorsakosken kuolemasta tulee elokuussa 2026 kuluneeksi 15 vuotta.
Kitaristina uransa aloittaneesta Tammilehdosta tuli 1980-luvun puolivälissä suomalaisten rakastama Topi Sorsakoski. Hän siirtyi 1990-luvun puolivälissä soolouralle. Hän esiintyi eri kokoonpanojen solistina ja nautti suurta suosiota tanssikansan keskuudessa. Hänen hieman resuinen kulkurityylinen olemuksensa, olavivirtamainen äänensä ja ystävällinen kansanmiehen luonteensa menivät suoraan suomalaisten sydämiin.
Tamperelainen Hannu Ignatius (s. 1964) on koonnut suomalaisten muistot On muisto vain... – Topi Sorsakoski -kirjaksi. Aiemmin häneltä ovat ilmestyneet kohtaamisista Tapio Rautavaaran kanssa kertova Tapsa – koko kansan reissumies (2020) ja Olavi Virtaan liittyviä muistoja kokoava Muistojen Virta (2022).
Kirjan julkkareita juhlistetaan Ähtärin ClubB52:ssa lauantaina 26.9. klo 18 alkaen.
Illan aikana haastatellaan kirjailijaa ja kirjaan muistoja lähettäneitä sekä Topin tunteneita henkilöitä. Musiikkia tapahtumassa esittää paikallinen Sorsakoskenkin kanssa esiintynyt Free Shake -bändi. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.
IGNATIUS, HANNU : On muisto vain – kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa
357 sivua
ISBN 9789523815155
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
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Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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