Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Hyvinvointialuejohtajien kannanotto: Talous korjataan palveluja uudistamalla – ei karttaharjoituksilla

18.8.2026 10:44:30 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Hyvinvointialueiden talous kohenee ja velkajarrun tavoitteissa onnistutaan vain uudistamalla palveluja, vahvistamalla vaikuttavuutta, tehostamalla toimintaa, kehittämällä rahoitusmallia ja investoimalla viisaasti – ei piirtämällä alueiden rajoja uudelleen.

Kuvituskuva
Keusote

Rakenteiden uudistaminen aiheuttaisi lisää kustannuksia samalla tavoin kuin hyvinvointialueuudistuksen alussakin. Esimerkiksi pelkästään Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden yhdistämisen kustannuksiksi on arvioitu 95–130 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistämiseen liittyvä johtamisrakenteeseen säästöpotentiaali on marginaalinen. Esimerkiksi Pohjoisen yhteistyöalueen toimivan johdon kokonaispalkkakustannukset ovat alle 1 % henkilöstömenoista ja noin 0,5 % toimintakuluista. Vaikka alueen toimivan johdon henkilöstömäärä puolitettaisiin, säästö jäisi noin 0,2 %:iin kokonaismenoista. Yhdistämisten lasku taas voi koko Suomen osalta olla yhdestä kahteen miljardia euroa.

Alueitten yhdistämisen hintalappu syntyy muun muassa muutosvaiheen valmistelu- ja toimeenpanotyöstä, tietojärjestelmien, sopimusten ja johtamisrakenteiden yhteensovittamisesta sekä palkkojen harmonisoinnista. Lisäksi heijastevaikutuksina jo pelkkä yhdistämisen uhka pysäyttäisi kehitystyön, palveluverkkouudistukset ja säästötoimet monilta alueilta aiheuttaen mittavia kustannuksia.

Hyvinvointialueiden väliarvion raportin mukaan alueiden talousongelmat eivät myöskään johdu aluerakenteesta:

”Rahoituksen tason määräytymisperusteet eivät ole alkuvaiheessa vastanneet toteutunutta palvelutarpeen ja kustannusten kehitystä. Rahoituksen jälkikäteistarkistuskaan ei nosta rahoituksen tasoa pysyvästi yllättävän kustannusshokin jälkeen, eikä täytä alkuvaiheen rahoituspohjan vajetta.”

Tuottavuuden kasvattaminen onnistuu nykyalueilla ja niiden yhteistyöllä. Palvelutavoitteet tulee määritellä kansallisesti. Palveluvelvoitteiden ja rahoituksen tason tulee olla keskenään tasapainossa.

Nyt ei ole aika pysäyttää kehitystä, vaan kasvattaa tuottavuutta. Karttaharjoitusten aika ei ole nyt.

Lisätietoja

Raija Kontio
Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Jari Jokela
Hyvinvointialuejohtaja, Lapin hyvinvointialue

Mikko Komulainen
Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kirsi Leivonen
Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Max Lönngvist
Hyvinvointialuejohtaja, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Marina Kinnunen
Hyvinvointialuejohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

Piia Vuorela
Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Sami Mäenpää
Hyvinvointialuejohtaja, Kainuun hyvinvointialue

Olli Naukkarinen
Hyvinvointialuejohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Tero Mäkiranta
Hyvinvointialuejohtaja, Satakunnan hyvinvointialue

Tero Järvinen
Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Petri Virolainen
Hyvinvointialuejohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Sally Leskinen
Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Harri Hagman
Hyvinvointialuejohtaja, Kymenlaakson hyvinvointialue

Marko Korhonen
Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Santeri Seppälä
Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue

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Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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Valtiovarainministeriö käynnistää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn4.8.2026 09:57:15 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset hyvinvointialueiden hakemuksista alijäämien kattamisajan jatkamiseksi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) haki mahdollisuutta kattaa taseeseen kertynyt alijäämä vuoden 2029 loppuun mennessä, mutta ministeriö ei tehnyt vielä päätöstä hakemuksesta. Sen sijaan ministeriö käynnistää Keusotella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn jatkoaikahakemuksen tarkempaa arviointia varten.

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