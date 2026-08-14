Hyvinvointialuejohtajien kannanotto: Talous korjataan palveluja uudistamalla – ei karttaharjoituksilla

Rakenteiden uudistaminen aiheuttaisi lisää kustannuksia samalla tavoin kuin hyvinvointialueuudistuksen alussakin. Esimerkiksi pelkästään Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden yhdistämisen kustannuksiksi on arvioitu 95–130 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistämiseen liittyvä johtamisrakenteeseen säästöpotentiaali on marginaalinen. Esimerkiksi Pohjoisen yhteistyöalueen toimivan johdon kokonaispalkkakustannukset ovat alle 1 % henkilöstömenoista ja noin 0,5 % toimintakuluista. Vaikka alueen toimivan johdon henkilöstömäärä puolitettaisiin, säästö jäisi noin 0,2 %:iin kokonaismenoista. Yhdistämisten lasku taas voi koko Suomen osalta olla yhdestä kahteen miljardia euroa.

Alueitten yhdistämisen hintalappu syntyy muun muassa muutosvaiheen valmistelu- ja toimeenpanotyöstä, tietojärjestelmien, sopimusten ja johtamisrakenteiden yhteensovittamisesta sekä palkkojen harmonisoinnista. Lisäksi heijastevaikutuksina jo pelkkä yhdistämisen uhka pysäyttäisi kehitystyön, palveluverkkouudistukset ja säästötoimet monilta alueilta aiheuttaen mittavia kustannuksia.

Hyvinvointialueiden väliarvion raportin mukaan alueiden talousongelmat eivät myöskään johdu aluerakenteesta:

”Rahoituksen tason määräytymisperusteet eivät ole alkuvaiheessa vastanneet toteutunutta palvelutarpeen ja kustannusten kehitystä. Rahoituksen jälkikäteistarkistuskaan ei nosta rahoituksen tasoa pysyvästi yllättävän kustannusshokin jälkeen, eikä täytä alkuvaiheen rahoituspohjan vajetta.”

Tuottavuuden kasvattaminen onnistuu nykyalueilla ja niiden yhteistyöllä. Palvelutavoitteet tulee määritellä kansallisesti. Palveluvelvoitteiden ja rahoituksen tason tulee olla keskenään tasapainossa.

Nyt ei ole aika pysäyttää kehitystä, vaan kasvattaa tuottavuutta. Karttaharjoitusten aika ei ole nyt.

Lisätietoja

Raija Kontio

Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Jari Jokela

Hyvinvointialuejohtaja, Lapin hyvinvointialue

Mikko Komulainen

Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kirsi Leivonen

Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Ilkka Luoma

Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Max Lönngvist

Hyvinvointialuejohtaja, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Marina Kinnunen

Hyvinvointialuejohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

Piia Vuorela

Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Sami Mäenpää

Hyvinvointialuejohtaja, Kainuun hyvinvointialue

Olli Naukkarinen

Hyvinvointialuejohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Tero Mäkiranta

Hyvinvointialuejohtaja, Satakunnan hyvinvointialue

Tero Järvinen

Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Petri Virolainen

Hyvinvointialuejohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Sally Leskinen

Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Harri Hagman

Hyvinvointialuejohtaja, Kymenlaakson hyvinvointialue

Marko Korhonen

Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Santeri Seppälä

Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue