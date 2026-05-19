Olohuonestudiosta miljoonien verkkoyleisöihin
31.8.2026 06:00:00 EEST | IRR-TV ry | Tiedote
Hannu ja Laura Haukka alkoivat tehdä venäjänkielisiä radio-ohjelmia Itävallassa vuonna 1976. Ohjelmat lähetettiin rautaesiripun taakse Neuvostoliittoon. Nykyään Keravalla toimiva IRR-TV tavoittaa miljoonia ihmisiä television, satelliittikanavien ja verkon kautta. Järjestö vie myös hätäapua Ukrainaan. IRR-TV juhlii 50-vuotista mediatyötä Keravalla 26. syyskuuta.
Radio-ohjelma syntyi makuuhuoneessa
Hannu ja Laura Haukan työ siirtyi Itävallasta Tukholmaan ja vuonna 1980 Suomeen.
Portugalissa toiminut radioasema lähetti 5. syyskuuta 1981 ensimmäisen Suomessa tehdyn venäjänkielisen ohjelman Neuvostoliittoon. Ohjelma oli nauhoitettu Katinalassa lähellä Parolaa. Studiona toimi kerrostaloasunnon makuuhuone.
Muutamassa vuodessa Haukkojen ohjelmia lähetti jo 11 kansainvälistä radioasemaa. Radio oli tärkeä väline, sillä Neuvostoliittoon oli vaikea päästä ja uskonnollista toimintaa valvottiin tarkasti.
IRR-TV ry perustettiin joulukuussa 1989. Pian radio-ohjelmien rinnalle tuli televisio.
Katsojat lähettivät yli miljoona kirjettä
Neuvostoliiton television ykköskanava esitti 1990-luvun alussa IRR-TV toimittaman Superkirjan. Animaatiosarja perustui Raamatun kertomuksiin.
Ohjelma sai valtavan vastaanoton. IRR-TV historiikin mukaan katsojat lähettivät yli miljoona kirjettä eri puolilta Neuvostoliittoa.
– Katinalan makuuhuonestudiosta on kuljettu pitkä matka nykyisiin verkkokampanjoihin. Tekniikka on muuttunut, mutta tavoite on sama: haluamme tavoittaa ihmisiä yli rajojen, sanoo IRR-TV viestintä- ja varainkeruupäällikkö Mikael ”Medi” Ärling.
Egyptin kampanja sai 44 miljoonaa näyttökertaa
IRR-TV järjesti ensimmäisen suurkaupunkikampanjansa vuonna 2003 Venäjän Volgogradissa. Myöhemmin kampanjoita tehtiin myös Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.
Aluksi IRR-TV käytti televisiota, radiota, sanomalehtiä ja ulkomainontaa. Nykyään sisältöjä julkaistaan paljon myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
Vuonna 2025 IRR-TV järjesti digikampanjan Egyptissä. Kampanjassa julkaistiin videoita ihmisten elämänmuutoksista.
IRR-TV tilastojen mukaan kampanjan aineistoja näytettiin eri palveluissa yli 44 miljoonaa kertaa. Aineistot tavoittivat vähintään kerran yli 12 miljoonaa ihmistä.
Paikallinen tiimi kävi yli 25 000 henkilökohtaista keskustelua verkossa. Keskustelun saattoi aloittaa myös chatbotin kautta.
Televisio on edelleen tärkeä osa IRR-TV työtä. Järjestö teki vuonna 2025 noin tuhat televisio-ohjelmaa muun muassa arabiaksi, farsiksi ja tadžikiksi. Ohjelmia lähetti 16 satelliittikanavaa Lähi-itään, Afrikkaan, Aasiaan ja Eurooppaan.
Ukrainaan on viety yli 20 000 kamiinaa
IRR-TV lopetti toimintansa Venäjällä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Järjestö tekee yhä venäjänkielisiä ohjelmia Suomessa.
Ukrainassa IRR-TV tekee mediatyötä ja jakaa hätäapua. Järjestö on vienyt maahan yli 20 000 kamiinaa. Se on toimittanut myös generaattoreita, ruokaa ja muita tärkeitä tarvikkeita.
Vuonna 2025 Ukrainassa valmistettiin ja jaettiin 8 000 kamiinaa. Niitä vietiin etenkin kyliin, joissa sota oli vaurioittanut sähkö- ja lämmitysjärjestelmiä.
Juhlassa puhutaan myös tekoälystä
IRR-TV juhlii 50 vuotta jatkunutta mediatyötä lauantaina 26. syyskuuta 2026 Keravalla. Juhlaan saapuu vieraita Ukrainasta ja Kanadasta. Mukana on myös suomalaisia poliitikkoja ja Keravan kaupungin johtoa.
Juhlassa kerrotaan, miten työ on muuttunut kylmän sodan radio-ohjelmista televisioon, satelliittikanaviin, verkkoon ja sosiaaliseen mediaan.
Juhlassa puhutaan myös tekoälystä. Tekoäly voi muuttaa ohjelmien tekemistä, kääntämistä ja jakamista eri kielillä.
Kutsu median edustajille
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan juhlaa ja tekemään juttuja paikan päältä.
Tilaisuudessa on mahdollista haastatella muun muassa:
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medialähetystyön vuonna 1976 aloittaneita Hannu ja Laura Haukkaa
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kansainvälisiä vieraita Ukrainasta ja Kanadasta
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kansanedustajia
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Keravan kaupungin edustajia
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IRR-TV:n kansainvälisen media- ja Ukrainan hädän humanitaarisen avustustyön asiantuntijoita.
Median edustajille voidaan järjestää tutustuminen IRR-TV:n studioihin sekä viiden vuosikymmenen aikana kertyneeseen historialliseen kuva- ja media-aineistoon.
Ilmoittautumisesta sekä haastattelu- ja kuvaustoiveista pyydetään ilmoittamaan ennakkoon.
Tilaisuuden tiedot
50 vuotta medialähetystyötä – Missio, media, vaikutus
Lauantai 26.9.2026 klo 14.00 - (16.30)
IRR-TV:n Mediatalo
Jäspilänkatu 2 B
04250 Kerava
Tilaisuus välitetään myös suorana verkkolähetyksenä.
Median ilmoittautuminen ja haastattelupyynnöt
Mikael ”Medi” Ärling
Viestintä- ja varainkeruupäällikkö
IRR-TV
puh. 040 509 2307
mertsi.arling@irrtv.fi
IRR-TV lyhyesti
IRR-TV on Keravalla toimiva yleiskristillinen medialähetysjärjestö. Se tuottaa televisio-, radio- ja digitaalista mediasisältöä useilla kielillä sekä toteuttaa kansainvälisiä mediakampanjoita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintaan kuuluu myös koulutusta ja humanitaarista työtä.
Vuonna 2025 IRR-TV:n Keravan toimitiloissa työskenteli keskimäärin 35 henkilöä. Järjestön nykyistä toimintaa edeltänyt medialähetystyö alkoi vuonna 1976 venäjänkielisistä radiolähetyksistä Neuvostoliittoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mertsi ÄrlingIRRTVPuh:0405092307mertsi.arling@irrtv.fi
Kuvat
RR-TV – suomalainen media- ja tuotantokanava
IRR-TV on Keravalla toimiva yleiskristillinen medialähetysjärjestö. Se tuottaa televisio-, radio- ja digitaalista mediasisältöä useilla kielillä sekä toteuttaa kansainvälisiä mediakampanjoita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintaan kuuluu myös koulutusta ja humanitaarista työtä.
Vuonna 2025 IRR-TV:n Keravan toimitiloissa työskenteli keskimäärin 35 henkilöä. Järjestön nykyistä toimintaa edeltänyt medialähetystyö alkoi vuonna 1976 venäjänkielisistä radiolähetyksistä Neuvostoliittoon.
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