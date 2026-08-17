Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon

18.8.2026 22:28:15 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Tiistain Eurojackpotin (kierros 34/2026) arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina Eurojackpotin potti kipuaa noin 31 miljoonaan euroon.

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin illan arvonnan oikea rivi on 15, 22, 24, 34 ja 42. Tähtinumerot 4 ja 7.

Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti nousee noin 31 miljoonaan euroon.

Illan suurimmat voitot olivat kolme 427 312 euron voittoa 5+1 -oikein riveillä, jotka on pelattu Saksassa, Liettuassa ja Ruotsissa.

Saksaan osui lisäksi kaksi 361 476 euron voittoa 5+0 -oikein tuloksilla.

Suomesta löytyi yksi 4+2 -oikein rivi, jolla voitti 2 384 euroa.

Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 0 8 1 9 6 9 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Tiistain Milli-pelin oikea rivi on 7, 18, 20, 28, 35 ja 36. Lisänumero 12. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Varsova 10. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.

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