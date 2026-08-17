Eurojackpotin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon

Eurojackpotin illan arvonnan oikea rivi on 15, 22, 24, 34 ja 42. Tähtinumerot 4 ja 7.



Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti nousee noin 31 miljoonaan euroon.



Illan suurimmat voitot olivat kolme 427 312 euron voittoa 5+1 -oikein riveillä, jotka on pelattu Saksassa, Liettuassa ja Ruotsissa.



Saksaan osui lisäksi kaksi 361 476 euron voittoa 5+0 -oikein tuloksilla.



Suomesta löytyi yksi 4+2 -oikein rivi, jolla voitti 2 384 euroa.



Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 0 8 1 9 6 9 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Tiistain Milli-pelin oikea rivi on 7, 18, 20, 28, 35 ja 36. Lisänumero 12. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Varsova 10. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.