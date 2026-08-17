Eurojackpotin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon
18.8.2026 22:28:15 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistain Eurojackpotin (kierros 34/2026) arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina Eurojackpotin potti kipuaa noin 31 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin illan arvonnan oikea rivi on 15, 22, 24, 34 ja 42. Tähtinumerot 4 ja 7.
Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti nousee noin 31 miljoonaan euroon.
Illan suurimmat voitot olivat kolme 427 312 euron voittoa 5+1 -oikein riveillä, jotka on pelattu Saksassa, Liettuassa ja Ruotsissa.
Saksaan osui lisäksi kaksi 361 476 euron voittoa 5+0 -oikein tuloksilla.
Suomesta löytyi yksi 4+2 -oikein rivi, jolla voitti 2 384 euroa.
Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 0 8 1 9 6 9 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Tiistain Milli-pelin oikea rivi on 7, 18, 20, 28, 35 ja 36. Lisänumero 12. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Varsova 10. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Veikkaus appoints Chris Armes as Executive Vice President, Gaming Technologies17.8.2026 13:42:44 EEST | Press release
Veikkaus has appointed Chris Armes as its new Executive Vice President, Gaming Technologies and a member of Veikkaus’ Executive Team. Armes will lead Veikkaus’ technology team from the company’s headquarters in Helsinki, Finland. He will start in his new role during fall 2026.
Chris Armes Veikkauksen uudeksi teknologiajohtajaksi17.8.2026 13:36:56 EEST | Tiedote
Veikkaus on nimittänyt Chris Armesin uudeksi Veikkauksen teknologiajohtajaksi (EVP, Gaming Technologies) ja Veikkauksen johtoryhmän jäseneksi. Armes johtaa Veikkauksen teknologiayksikköä Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään syksyllä 2026.
Loton potti nousee 6 miljoonaan euroon15.8.2026 22:50:02 EEST | Tiedote
Lotossa ei löytynyt kierroksella 33/2026 täysosumia. Ensi viikon lauantaina potissa on kuusi miljoonaa euroa.
Eurojackpotin potti nousee 22 miljoonaan euroon14.8.2026 22:32:52 EEST | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistain arvonnassa on jaossa noin 22 miljoonan euron päävoitto.
Eurojackpotin potti kohoaa 17 miljoonaan – Suomeen kaksi suurvoittoa11.8.2026 22:40:07 EEST | Tiedote
Eurojackpotin arvonnassa ei tiistai-iltana löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on noin 17 miljoonan euron päävoitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme