Denverin julkiset koulut ja Winn-Marion ottavat käyttöön Kempowerin latausratkaisut kasvavalle sähköbussikalustolle Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa Coloradon osavaltiossa Denverin julkiset koulut ovat saaneet käyttöönsä uutta Kempowerin latausinfrastruktuuria piirin kasvavan sähköbussikaluston tarpeisiin Hilltopin bussiterminaaliin. Kempower toimi teollisuuden automaatio- ja sähköratkaisujen toimittaja Winn-Marionin johtamassa hankkeessa laitteistotoimittajana ja teknologiakumppanina.

Koulupiiri hankki äskettäin 25 uutta Blue Bird Vision -sähköbussia kasvattaen sähköbussikalustonsa 28:aan, mikä on piirin mukaan Coloradon suurin. Uusi latausinfrastruktuuri on valmiina uuden lukuvuoden alkaessa 24. elokuuta.

”Koulubussikannan sähköistämiseen tarvitaan latausinfrastruktuuria, joka toimii päivittäisten kuljetusaikataulujen vaatimusten mukaisesti”, sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan toimitusjohtaja Monil Malhotra.

”Kempowerin teknologia pitää sähköiset koulubussit ladattuina, käyttövalmiina ja liikenteessä, jotta Denverin julkiset koulut voivat tarjota oppilaille päivittäin luotettavia ja vähäpäästöisiä kuljetuksia.”

Bussiterminaalissa on Kempowerin hajautettu latausjärjestelmä, jonka kokonaisteho on 650 kilowattia, sekä 13 kaksiporttista Kempowerin lataussatelliittia, yhteensä 26 latauspistettä. Järjestelmä jakaa käytettävissä olevan tehon dynaamisesti usean ladattavan ajoneuvojen kesken, mikä ansiosta bussit voidaan pitää ladattuina ja valmiina päivittäisille reiteille.

”Olemme erittäin tyytyväisiä koko tiimin toimintaan tärkeässä projektissamme”, sanoo Winn-Marion Companiesin sähköistämisratkaisujen asiantuntija Jim Hussey.

”Denverin julkiset koulut ovat älykäs ja järjestäytynyt ryhmä, jota Kempower on tukenut alusta asti, ja PowerFlex on osoittautunut erinomaiseksi kumppaniksi älykkään lataamisen ja energianhallinnan osalta. Odotamme innolla mahdollisuutta tukea myös muita koulupiirejä Kalliovuorten alueella tulevina vuosina.”

Kempowerin latausratkaisuja on Pohjois-Amerikassa sähköisten koulubussien latausasemilla käytössä Denverissä, Quebecissä, Louisianassa, Kansasissa, Massachusettsissa, Indianassa ja Wisconsinissa.

Lehdistöyhteydet

Sari Hörkkö, Viestintäpäällikkö, Kempower

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Kempower lyhyesti

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