Denverin julkiset koulut ja Winn-Marion ottavat käyttöön Kempowerin latausratkaisut kasvavalle sähköbussikalustolle Yhdysvalloissa
19.8.2026 10:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
Yhdysvalloissa Coloradon osavaltiossa Denverin julkiset koulut ovat saaneet käyttöönsä uutta Kempowerin latausinfrastruktuuria piirin kasvavan sähköbussikaluston tarpeisiin Hilltopin bussiterminaaliin. Kempower toimi teollisuuden automaatio- ja sähköratkaisujen toimittaja Winn-Marionin johtamassa hankkeessa laitteistotoimittajana ja teknologiakumppanina.
Koulupiiri hankki äskettäin 25 uutta Blue Bird Vision -sähköbussia kasvattaen sähköbussikalustonsa 28:aan, mikä on piirin mukaan Coloradon suurin. Uusi latausinfrastruktuuri on valmiina uuden lukuvuoden alkaessa 24. elokuuta.
”Koulubussikannan sähköistämiseen tarvitaan latausinfrastruktuuria, joka toimii päivittäisten kuljetusaikataulujen vaatimusten mukaisesti”, sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan toimitusjohtaja Monil Malhotra.
”Kempowerin teknologia pitää sähköiset koulubussit ladattuina, käyttövalmiina ja liikenteessä, jotta Denverin julkiset koulut voivat tarjota oppilaille päivittäin luotettavia ja vähäpäästöisiä kuljetuksia.”
Bussiterminaalissa on Kempowerin hajautettu latausjärjestelmä, jonka kokonaisteho on 650 kilowattia, sekä 13 kaksiporttista Kempowerin lataussatelliittia, yhteensä 26 latauspistettä. Järjestelmä jakaa käytettävissä olevan tehon dynaamisesti usean ladattavan ajoneuvojen kesken, mikä ansiosta bussit voidaan pitää ladattuina ja valmiina päivittäisille reiteille.
”Olemme erittäin tyytyväisiä koko tiimin toimintaan tärkeässä projektissamme”, sanoo Winn-Marion Companiesin sähköistämisratkaisujen asiantuntija Jim Hussey.
”Denverin julkiset koulut ovat älykäs ja järjestäytynyt ryhmä, jota Kempower on tukenut alusta asti, ja PowerFlex on osoittautunut erinomaiseksi kumppaniksi älykkään lataamisen ja energianhallinnan osalta. Odotamme innolla mahdollisuutta tukea myös muita koulupiirejä Kalliovuorten alueella tulevina vuosina.”
Kempowerin latausratkaisuja on Pohjois-Amerikassa sähköisten koulubussien latausasemilla käytössä Denverissä, Quebecissä, Louisianassa, Kansasissa, Massachusettsissa, Indianassa ja Wisconsinissa.
Lehdistöyhteydet
Sari Hörkkö, Viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
P. 029 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
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Yhteyshenkilöt
Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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