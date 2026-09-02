Tämä on tämä jatkuu MTV:llä la 3.10. – vuoden pöljimmän visailun uutena juontajana aloittaa Ernest Lawson!
3.9.2026 08:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV:n Tämä on tämä -ohjelmassa vakioarvailijat Kiti Kokkonen ja Joonas Nordman yrittävät ratkaista yhdessä tunnettujen vieraidensa kanssa helppoja kysymyksiä. Ernest Lawson aloittaa visailun juontajana tehtävänään saada kilpailijat vastaamaan siihen, mikä on tämä ja kuka on tämä.
Tämä on tämä palaa lauantaina 3.10. MTV:lle, kolmannelle kaudelle! Helpot kysymykset eivät koskaan ole olleet näin vaikeita.
Tämä on tämä on kotimainen tv-formaatti ja vuoden pöljin visailu. Formaatti on yksinkertainen. Kysytään, mikä on tämä ja kuka on tämä, ja vastataan jotain. Yleensä väärin, joskus oikein, aina suurella tunteella.
Vakiokapteenit Kiti Kokkonen ja Joonas Nordman jatkavat tuttua nokitteluaan, eikä kumpikaan suostu myöntämään, että toinen olisi koskaan ollut parempi missään. Studiossa arvaillaan jälleen emojeita, yritetään tunnistaa biisejä, hassutellaan kuntasloganeilla ja tehdään sellaisia oivalluksia, joita ei kukaan pyytänyt, mutta kaikki saavat. Tällä kaudella mukana on paljon uusia tehtäviä!
Vaihtuvina vieraina ohjelmassa nähdään muun muassa Kirsi Alm-Siira ja Pekka Pouta, Santtu Karvonen ja Anna-Maija Tuokko, Aku Sipola ja Heikki Ranta, Samuel Glassar ja Johanna Puhakka, Jarkko Niemi ja Shirly Karvinen, Jarkko Tamminen ja Helmi-Leena Nummela sekä Ellen Jokikunnas ja Janne Kataja.
Juontaja Ernest Lawson pitää pelin kasassa
Tämä on tämä -ohjelman uutena juontajana aloittava Ernest Lawson valaisee huoneen karismallaan. Hän pitää pelin kasassa, vaikka vastaukset harhailevat ja logiikka on ajoittain vapaaehtoista.
Lawson ottaa uuden pestin vastaan superinnoissaan.
”Olin viime kaudella mukana yhden jakson vieraana, ja se oli hauskin päivä ikinä. Nyt saan juontajan ja tuomarin roolissa nauttia kilpailijoiden tarjoamasta hulvattomuudesta ILMAN, että mun tarvitsee jännittää itse kilpailua. Paras duuni!”, hän kertoo.
”Tämä on tämä on puhdasta hauskanpitoa ja hyvän mielen levittämistä kotikatsomoihin. Tällä kaudella luvassa on kunnon naurubileet. Kiti ja Joonas ovat tämän maan hauskin kaksikko. Heidän kanssaan voi odottaa odottamatonta, ja varmaa on ainoastaan se, että vatsalihakset tulee kipeiksi nauramisesta! Myös meidän loistavat vieraat laittavat itsensä täysillä likoon, ja mitään ei säästellä, kun tähtäimessä on pelin voittaminen.”
ERNEST LAWSON
Hän on oululaislähtöinen näyttelijä, koomikko ja juontaja. Hänet tunnetaan muun muassa Putouksesta ja Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta. Molemmat hän on voittanut, ja jälkimmäistä hän on myös juontanut. Hän kirjoittaa myös lastenkirjoja. Hän juontaa Tämä on tämä -ohjelmaa ensimmäistä kertaa.
Kuka on tämä? Hän on Ernest Lawson!
KITI KOKKONEN
Hän on helsinkiläinen näyttelijä ja koomikko. Hän on toiminut Suomen Komediateatterin taiteellisena johtajana vuodesta 2010 ja tullut tunnetuksi muun muassa Putous-ohjelman Tanhupallo-hahmosta, jolla hän voitti sketsihahmokilpailun vuonna 2018. Hän on kolmatta kertaa mukana Tämä on tämän kapteenina.
Kuka on tämä? Se on Kiti Kokkonen!
” Joonas on älyttömän hauska ja kun on vielä hauskat vieraat ja juontaja, niin tästäkin kaudesta tulee aivan älyttömän hauska”, Kiti Kokkonen lupaa.
JOONAS NORDMAN
Hän on porilainen näyttelijä, koomikko, ohjaaja ja käsikirjoittaja, joka tunnetaan muun muassa Siskonpedistä, Putouksesta ja omaa nimeään kantavasta show’staan. Hän teki pääroolin elokuvassa Young Love 15-vuotiaana, työskenteli toimittajana Iltalehdessä ja suoritti varusmiespalveluksensa osittain Ruotuväki-lehdessä. Hän voitti Ken on heistä kaikkein hauskin -kilpailun vuonna 2009 ja on myös ohjannut Putouksen kausia 8 ja 9.
Kuka on tämä? Se on Joonas Nordman!
”Jos pidit Tämä on tämän kahdesta aiemmasta kaudesta, rakastat tätä kolmatta! Erittäin hauska ja samaan aikaan tietoviisas, mutta aivoton paketti on siis luvassa. Oli ihanaa laittaa maailman murheet hetkeksi narikkaan Kitin, Erkun ja loistavien vieraiden kanssa. Toivottavasti myös katsojat saavat nauttia”, Joonas Nordman sanoo.
Hän toivottaa uuden juontajan lämpimästi tervetulleeksi porukkaan.
”Erkku on niin mukava ja lämmin ammattimies, ettei juontajan vaihtuminen tuntunut missään. Tämä on tämän maailma on siitä ihana, että sinne solahtaa helposti sisään kuka vaan, joka haluaa.”
Jaksot 1-3:
1/10: ERIKOISJAKSO. Kiti Kokkonen ja Joonas Nordman pelaavat poikkeuksellisesti samassa joukkueessa. Vastassa Jenni Poikelus ja Jere Pehkonen. Uusi juontaja Ernest Lawson johtaa joukkoja!
2/10: JASKA SAARILUOMA JA TONI WIRTANEN. Kiti Kokkonen ja Joonas Nordman saavat vieraiksi Jaska Saariluoman ja Toni Wirtasen. Ernest Lawson kysyy ja niin vain helpot kysymykset muuttuvat yllättävän vaikeiksi.
3/10: CHIKE OHANWE JA LINA SCHIFFER. Kiti Kokkonen ja Joonas Nordman mittaavat intuitionsa ja pokkansa Chike Ohanwen ja Lina Schifferin kanssa. Ernest Lawson pitää pelin liikkeessä.
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#tämäontämä
Tämä on tämä alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 3.10. klo 21.
MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.
Tämä on tämä -ohjelman MTV:lle tuottaa Podzilla Studios yhdessä MTV Studiosin kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja Lilli Blomberg, lilli.blomberg@mtv.fi
Podzilla Studios, tuottaja Mari Eräpalo, mari.erapalo@podzillastudios.com
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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