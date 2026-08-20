Kasvutilannetiedote Etelä-Pohjanmaalta
20.8.2026 09:00:00 EEST | ProAgria | Tiedote
Kulunut kasvukausi on viljojen osalta ollut kohtalainen. Kesällä ei ollut kuin muutamia hellepäiviä, mikä on ollut hyvä asia viljojen kasvun kannalta. Viljat näyttävätkin kohtalaisen hyviltä tällä hetkellä. Puintiaika on alkanut syysviljojen puinneilla ja aikaisilla ohrilla. Sunnuntaina iskenyt rajuilma toi paikoin 100-150 milliä vettä ja näillä alueilla puinteja joudutaan odottamaan vielä useita päiviä jatkuakseen.
Kovat sateet lakoonnuttivat viljaa ja täyttivät ojat äärimmilleen. Onni oli, että ojissa vesi oli matalalla ja joki oli myös matalalla ja vesi pääsi nopeasti pois pelloilta. Viljat ovat saaneet tänä vuonna kasvaa tasaisesti. Lämpösummaa on tullut hyvin koko kesän ajan, mutta viileä heinäkuun loppu ja elokuu ovat hidastaneet viljojen valmistumista. Kasvukauden osalta ollaan kuitenkin lähellä keskiarvoa tällä hetkellä. Puinnit ovat vasta alkutekijöissään ja toiveissa on pitkä, kuiva syksy. Puidut viljat ovat olleet hyvälaatuisia ja määrää on tullut tyydyttävästi.
Painot ovat olleet hyvällä tasolla ja määrät myös tyydyttäviä. Syksyn maailmantilanne koettelee viljelijää jälleen kerran. Markkinoilla saatava hinta viljasta ei ole lähelläkään tyydyttävää tasoa, tähän on tultava muutos ja nopeasti. Polttoöljy on jopa 40 prosenttia kalliimpaa tänä kasvukautena ja monella tilalla tullaan toimimaan niin, että viljan annetaan kasvaa ja tuleentua mahdollisimman pitkään ennen puintia, että kuivauskustannukset olisivat mahdollisimman edulliset. Myös kaikki muut kustannukset ovat nousseet merkittävästi ja tähän on viljelijän vaikea varautua. Viljat tulevat tuottamaan tappiota tänä vuonna, jos hintaan ei saada nousua nopeasti. ASF-taudin tulo Suomeen ei tilannetta paranna, vaan toi uuden, odottamattoman haasteen viljan myynnille ja kysynnälle.
NURMET
Nurmet ovat toisen korjuun jälkeen lähteneet hyvin matkaan. Kolmas korjuu käynnistynee osalla tiloista ensi viikolla, pääpaino viimeistään syyskuun alkupuolella. Aiemmat sadot ovat olleet hyviä sekä laadullisesti että määrällisesti. Osa viljelijöistä teki toisen sadon ennen heinäkuun puoliväliä. Tavoitteena oli saada ruokintalaadun kannalta sulavaa rehua, jota sitten tarvittaessa kohennetaan kuitulisällä. Kokoviljasäilörehut on korjattu heinä-elokuun vaihteessa ja niissä sato on ollut normaali. Myös tähkäsäilörehua on tehty muutamalla tilalla. Koska ensimmäinen rehusato oli suuri, jo toiselta sadolta vähennettiin monella tilalla korjuualaa. Samoin kolmannen sadon korjuumäärä on pienempi kuin ensimmäisellä kerralla.
Keväällä perustetuista nurmista tullaan saamaan myös mukava odelmasato. Nurmien kasvinsuojelua ehtii vielä tekemään, jos alkukesän torjunnat jäivät tekemättä. Rikkojen torjuntaa voi tehdä myös puhdistusniittämällä. Joka tapauksessa nurmien viimeisiä niittoja ei kannata jättää pitkälle syksyyn, jotta talvehtiminen varmistuu. Jos päätyy vain kahteen korjuuseen, kasvustot kannattaa kierrellä syksyllä ja tarkistaa onko puhdistusniitolle tarvetta.
PERUNA
Perunat ovat kehittyneet tähän mennessä hyvin, todennäköisesti viileästä keväästä johtuen mukulaluku on alhainen ja perunalle alkaa nyt kertyä kokoa. On oltava tarkkana, ettei siemen- ja ruokaperunat ehdi ylisuuriksi, kun kasvustot ovat vielä vihreänä ja täydessä kasvussa. Sato-odotukset eivät ole päätä huimaavia matalamman lukumäärän vuoksi, mutta suurempi koko kompensoi kilomäärissä. Tärkkelyssato on vielä muodostumassa, joten siitä on haastavaa vielä sanoa, mutta kasvustot näyttävät vielä hyvältä ja kelien puolestakin vaikuttaa siltä, että tärkkiperunat saavat vielä kasvaa.
Varhaisten ruokaperunalajikkeiden nostot ovat alkamassa. Pieniä perunaruttoesiintymiä on ollut havaittavissa. Esiintymät ja oireet kuitenkin vähäisiä verraten ruttopaineeseen, joka viimevuoden esiintymistä on johtunut. Ruttoruiskutukset on siis aloitettu riittävän aikaisin ja ne ovat olleet oikea-aikaisia. Koloradonkuoriaisia on havaittu tänä vuonna jo yhdeksässä paikassa, mikä on poikkeuksellisen paljon. Koloradonkuoriainen on karanteenituhooja, joka syö perunan lehtiä erittäin tehokkaasti. Perunakasvustoja kannattaa pitää silmällä näiden kuoriaisten varalta ja ilmoittaa Ruokavirastoon havainnoista.
LISÄTIETOJA: Koko tiedote Juha-Matti Toppari 043 8252 806; Nurmet Sari Vallinhovi 0400 764217; Peruna Saija Ohriluoma 041 731 0507
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miia Lenkkeri-TamminenViestintäpäällikköProAgria Etelä-PohjanmaaPuh:0400 159 118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
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