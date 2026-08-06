EU:n ulkopuolelta tilattujen Suomessa tullattujen halpatuontilähetysten kokonaisarvo laski kolmanneksen heinäkuussa
19.8.2026 15:53:12 EEST | Tulli | Tiedote
Suomalaisten EU:n ulkopuolelta tilaamien Suomessa tullattujen halpatuontilähetysten tavaraerien yhteismäärä tippui heinäkuussa 66,5 prosenttia kesäkuuhun verrattuna, mutta itse lähetysten määrä laski vain noin 20 prosenttia. Heinäkuun 2026 alusta alkaen kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista on täytynyt maksaa tullimaksu. Muutoksen vaikutusta määrien laskuun pystytään arvioimaan tarkemmin kuitenkin vasta syksyllä.
Heinäkuun alussa EU:n ulkopuolelta tuleville enintään 150 euroa maksaville verkkokauppaostoksille tuli uusi kolmen euron tullimaksu, joka täytyy maksaa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä. Näitä lähetyksiä kutsutaan yleisesti myös halpatuontilähetyksiksi. Heinäkuuhun asti tullimaksu täytyi maksaa vain verkkokauppaostoksista, jotka maksoivat yli 150 euroa.
Suomalaisten EU:n ulkopuolelta tilaamien Suomessa tullattujen halpatuontilähetysten tavaraerien yhteismäärä romahti heinäkuussa noin kolmannekseen kesäkuuhun verrattuna. Heinäkuussa Suomeen tuli noin 1 060 000 halpatuontilähetysten tavaraerää, mikä on 66,5 prosenttia vähemmän kuin kesäkuussa. Heinäkuuhun 2025 verrattuna tavaraerien lukumäärä laski puolestaan 76,3 prosenttia.
– Sen sijaan itse halpatuontilähetysten määrä laski tänä vuonna heinäkuussa vain noin 20 prosenttia kesäkuuhun verrattuna. Yhdessä lähetyksessä on tyypillisesti useita tavaraeriä, tulliylitarkastaja Antti Hästbacka sanoo.
Lisäksi suomalaisten EU:n ulkopuolelta tilaamien Suomessa tullattujen halpatuontilähetysten kokonaisarvo laski heinäkuussa kolmanneksen kesäkuuhun verrattuna. Sen sijaan tavaraerän arvo päinvastoin kasvoi. Tammi–kesäkuussa halpatuontilähetyksen tavaraerän arvo oli keskimäärin 5,51 euroa, kun heinäkuussa keskimääräinen arvo oli jo 10,64 euroa.
– Voimme arvioida kokonaisuutta luotettavammin vasta syksyllä, koska tarkastelujakso heinäkuun alusta tähän hetkeen on vielä liian lyhyt, Hästbacka sanoo.
Kuluttajien ja myyjien käyttäytymisen muutos heijastuu tullauskäytäntöihin
Hästbackan mukaan suomalaisten kiinnostus halpatuontikauppaan on saattanut vähentyä, mutta tavaraerien määrän romahtaminen voi viitata myös sekä verkkokauppamyyjien että kuluttajien pyrkimykseen minimoida tullimaksut.
– Kuluttajat saattavat keskittää yhteen lähetykseen aiempaa enemmän samanlaisia tavaroita, jolloin lähetyksestä veloitetaan vain yksi tullimaksu. Useita erilaisia tavaroita sisältäviä lähetyksiä saatetaan tilata vähemmän, jotta tullimaksu ei moninkertaistuisi, Hästbacka sanoo.
Hästbackan mukaan todennäköisesti myös myyjät pyrkivät minimoimaan tullimaksuja suunnittelemalla tullauskäytännöt siten, että tavaraerien määrä vähenee.
– Myyjät ovat saattaneet muokata tietojärjestelmiään siten, että aiemmin erillisinä tavaraerinä ilmoitetut samanlaiset tavarat ilmoitetaan nyt samalla tavaraerällä, Hästbacka sanoo.
Myyjät ovat myös voineet muuttaa tullauskäytäntöjään keskittämällä lähetysten tullaamisen vain tiettyihin EU:n jäsenvaltioihin. EU:n laajuiset tilastot ovat saatavilla vasta myöhemmin tänä vuonna.
Lisätietoja
- EU:n ulkopuolisesta etämyynnistä tehtävien enintään 150 euron arvoisten tavaroiden tuonti-ilmoitusten tavaraerien määrä kasvoi 11 prosenttia vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
- Tullimaksu tulee – myös alle 150 euron paketeista täytyy maksaa tullimaksua 1.7.2026 alkaen
- Halpatuontilähetysten hillitsemiseksi tulee kolmen euron tullimaksu (mediatiedote 25.5.2026)
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tulliylitarkastaja Antti Hästbacka
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