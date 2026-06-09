Kuohuista kuivuuteen: Tammerkoskessa tehdään töitä viikon ajan
20.8.2026 09:00:00 EEST | Tampereen Energia Oy | Tiedote
Tampereen läpi virtaavan Tammerkosken juoksutusta aletaan sulkea sunnuntaina 23. elokuuta. Juoksutus pysäytetään Tammerkoskesta peräti viikoksi, jotta monet eri toimijat pääsevät tekemään mm. huolto-, tarkastus- ja rakennustöitään koskessa ja sen reunoilla.
Tammerkoski on kuivana maanantaiaamusta 24.8. kello 7 lähtien, jolloin työt koskessa voivat alkaa.
- Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Tammerkosken täyttö alkaa taas sunnuntai-iltana 30. elokuuta kello 18. Kosken kuivuminen kestää kauemmin kuin sen täyttö, kertoo tuotantotalouspäällikkö Kimmo Koivisto Tampereen Energialta.
Suunnitelmia voidaan joutua muuttamaan, jos Näsijärven ja yläjuoksun alueelle osuu viikon aikana pitkäaikainen voimakas sadealue, joka täyttää Näsijärven altaan. Tilanteeseen on varauduttu juoksuttamalla Näsijärvestä vettä tavallista enemmän, jolloin on saatu tilaa tulovirtaamille.
Monen toimijan yhteinen työviikko
Tammerkoskessa työskentelee viikon aikana seitsemän eri toimijaa alihankkijoineen eri puolilla kosken uomaa.
Tampereen Energia tekee koskessa seuraavia toimenpiteitä:
- Keskikosken, Finlaysonin ja Tampellan vesivoimalaitosten vesikoneiden ja vesiteiden huoltoa,
- Palatsinraitilla hoitotasojen rakentamista ja
- Keskikosken vesivoimalaitoksella turbiinin jälkeisen kanavan mittauksia.
Tampereen Vesi, Koskienergia, Ramboll Finland, ARE, Metsä Board Oyj Tako sekä Tampereen Kiinteistö Invest / Caverion tekevät koskessa omia toimenpiteitään, kuten
- Alakosken vesikoneiden ja luukkujen huolto,
- vesitien sulkeminen Takon tehtaalle,
- kuntotutkimuksia,
- pohjatutkimuksia,
- rakennusten tukimuurien korjaustöitä,
- jäähdytysjärjestelmien tarkastus-, huolto- ja puhdistustöitä sekä
- Tammerkoskessa pohjassa olevien vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia.
Kimmo Koivisto korostaa, ettei Tammerkosken pohja ole omin jaloin testattava nähtävyys:
- Vaikka Tammerkoskessa ei ole töiden aikana virtausta, kosken pohja työmaineen ei ole ulkopuolisille turvallinen paikka liikkua.
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Yhteyshenkilöt
Kimmo KoivistoTuotantotalouspäällikköTampereen Energia OyPuh:0408004900kimmo.koivisto@tampereenenergia.fi
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