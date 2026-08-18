Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Nurmijärven Klaukkalan sote-palvelut järjestetään toistaiseksi Kirkonkylällä

20.8.2026 09:31:33 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keusote jatkaa Nurmijärven Klaukkalan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä toistaiseksi Kirkonkylällä. Nykyiset järjestelyt ovat seurausta Klaukkalan sote-yksikön tulipalosta ja sen aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Tulipalon jälkeen ensisijaisena tavoitteena on ollut turvata asiakkaiden palvelujen jatkuvuus sekä henkilöstölle turvalliset ja toimintaan soveltuvat työskentelytilat. Palvelujen jatkuvuus on pystytty turvaamaan nopeasti tehdyillä järjestelyillä.

Nykyinen järjestely ei ratkaise Nurmijärven pysyvää palveluverkkoa

Palvelujen järjestäminen toistaiseksi Kirkonkylällä on tarpeen nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kyse ei ole Nurmijärven pysyvää palveluverkkoa koskevasta ratkaisusta.

Nurmijärven pysyvän palveluverkon kehittäminen on tästä erillinen kokonaisuus. Sen valmistelua jatketaan myöhemmin, ja sitä tehdään vuoropuhelussa Nurmijärven kunnan, alueen asukkaiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Palvelut jatkuvat normaalisti ilmoitetuissa toimipisteissä

Asiakkaiden palvelut jatkuvat tällä hetkellä ilmoitettujen järjestelyjen mukaisesti. Ajantasaiset tiedot palvelupaikoista ja asioinnista löytyvät Keusoten verkkosivuilta.

Mahdollisista asiakkaiden asiointiin vaikuttavista muutoksista tiedotetaan erikseen hyvissä ajoin.

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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Valtiovarainministeriö käynnistää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn4.8.2026 09:57:15 EEST | Tiedote

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