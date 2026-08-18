Nurmijärven Klaukkalan sote-palvelut järjestetään toistaiseksi Kirkonkylällä
20.8.2026 09:31:33 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keusote jatkaa Nurmijärven Klaukkalan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä toistaiseksi Kirkonkylällä. Nykyiset järjestelyt ovat seurausta Klaukkalan sote-yksikön tulipalosta ja sen aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta.
Tulipalon jälkeen ensisijaisena tavoitteena on ollut turvata asiakkaiden palvelujen jatkuvuus sekä henkilöstölle turvalliset ja toimintaan soveltuvat työskentelytilat. Palvelujen jatkuvuus on pystytty turvaamaan nopeasti tehdyillä järjestelyillä.
Nykyinen järjestely ei ratkaise Nurmijärven pysyvää palveluverkkoa
Palvelujen järjestäminen toistaiseksi Kirkonkylällä on tarpeen nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kyse ei ole Nurmijärven pysyvää palveluverkkoa koskevasta ratkaisusta.
Nurmijärven pysyvän palveluverkon kehittäminen on tästä erillinen kokonaisuus. Sen valmistelua jatketaan myöhemmin, ja sitä tehdään vuoropuhelussa Nurmijärven kunnan, alueen asukkaiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.
Palvelut jatkuvat normaalisti ilmoitetuissa toimipisteissä
Asiakkaiden palvelut jatkuvat tällä hetkellä ilmoitettujen järjestelyjen mukaisesti. Ajantasaiset tiedot palvelupaikoista ja asioinnista löytyvät Keusoten verkkosivuilta.
Mahdollisista asiakkaiden asiointiin vaikuttavista muutoksista tiedotetaan erikseen hyvissä ajoin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Antti NikkanenTila- ja tukipalvelujohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 807 5230antti.nikkanen@keusote.fi
Monica HostiohenkilöstöjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:050 497 2852monica.hostio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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