SDP:n Riitta Kaarisalo: Onko kokoomuksen opit peräisin uskomustaloustieteen approbaturista?
20.8.2026 10:44:44 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo ihmettelee pääministeri Petteri Orpon väitteitä SDP:n talouslinjan vaikutuksista kasvuun. Orpo arvosteli tiistaina SDP:n esittämää menosäästöjen ja veroratkaisujen yhdistelmää ja väitti sen tappavan talouskasvun välittömästi.
– Kokoomus aina koittanut profiloida itseään talouspuolueeksi. Nyt on kysyttävä pääministeriltä, mistä taloustieteen oppikirjasta löytyy se luku, jonka mukaan neljä miljardia menoleikkauksia ja neljä miljardia veronkorotuksia tappaa kasvun välittömästi, mutta kahdeksan miljardin menoleikkaukset ei? Onko kyse uskottavasta taloustieteestä vai kokoomuksen uskomustaloustieteen approbatur-kokonaisuudesta? Kaarisalo kysyy.
Kaarisalon mukaan pääministerin puheista jää erikoinen kuva, jossa veroratkaisujen kasvuvaikutukset tunnistetaan, mutta massiivisten menoleikkausten vaikutukset kotimaiseen kysyntään, investointeihin ja ihmisten luottamukseen katoavat kokonaan näkyvistä.
– Kun pääministeri maalailee veronkorotuksilla piruja seinille, hänen pitäisi samalla kertoa, miksi jopa kahdeksan miljardin lisäleikkaukset eivät hänen mielestään söisi kasvun eväitä. Tällä hallituskaudella leikkaukset ja epävarmuus hyydyttivät kotimarkkinat ja romutti ihmisten luottamuksen. Tätäkö kokoomus haluaa lisää? Mielestäni kokoomuksen ulostulo on epärealistinen, Kaarisalo toteaa.
Kaarisalo korostaa, että myös sillä on ratkaiseva merkitys, mistä leikataan ja mitä veroja muutetaan. Yhteisöveron alennuksen ohella hallituksen yksi iso virhe oli laskea alikanttiin ns. finanssipoliittinen kerroin, joka mittaa leikkauksen kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun - vaikka taloustieteilijät siitä erikseen varoittivat. Kokoomuksen tavoittelemassa mittaluokassa leikkaukset uhkaisivat väistämättä myös tulevan kasvun kannalta keskeisiä panostuksia.
– Koulutuksesta, osaamisesta, nuorista ja ihmisten hyvinvoinnista leikkaaminen ei ole kasvustrategia. Se on tulevaisuuden kasvuedellytysten syömistä. Jos pääministeri väittää muuta, olisi hyvä nähdä väitteiden tueksi muutakin kuin juhlapuheita.
SDP on esittänyt julkisen talouden tasapainottamiseen oikeudenmukaista kokonaisuutta, jossa sopeutuksen taakka jaetaan tasaisemmin kansalaisten kesken hakien samalla järkevää tasapainoa suorien menoleikkausten, mahdollisen verosopeutuksen ja kasvun panostusten välillä.
– Suomi tarvitsee sekä sopeutusta että kasvua. Kokoomuksen lääke näyttää edelleen olevan pelkkä menosopeutus, pelkät leikkaukset. Huolimatta siitä, että valtiovarainministeriön virkamiehetkin ovat painottaneet, että myös verotus on säilytettävä työkalupakissa. Kokoomus voi tehdä poliittiset valintansa kuten lystäävät, mutta taloustieteen luonnonlaiksi sitä ei pidä naamioida, Kaarisalo päättää.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
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