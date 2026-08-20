Pieni peltomyyrä ryhtyy puutarhuriksi Karoliina Pertamon lumoavassa kuvakirjassa

Kun Liljan perhe muuttaa keltaiseen taloon, sen pihalla ei ole juuri muuta kuin nurmikkoa ja kivikäytävä. Liljan perhe alkaa muokata pihaa: he istuttavat ja kylvävät erilaisia kasveja, ja pian pihasta on tullut puutarha. Kasvien mukana paikalle saapuu kokonainen joukko pieniä asukkaita: perhosia ja pörriäisiä, sirkkoja ja koppiaisia, lintuja ja liskoja. Puutarha täyttyy elämästä ja tarinoista.

Mutta kuka kumma käy katkomassa puutarhan orvokkeja? Syylliseksi paljastuu aidan alta puutarhaan pujahtanut pieni peltomyyrä, joka on ihastunut ikihyväksi varjoissa loistaviin samettisiin kukkiin. Myyrä saa tietää, että kukkien tieteellinen nimi on Viola – ja niin se itsekin saa nimekseen Viola.

Ystävällinen siira opettaa Violalle, kuinka orvokkeja voi kasvattaa lisää. Siemenet laitetaan piiloon kosteaan multaan, se neuvoo. Ja odotus palkitaan: talven jälkeen orvokkeja puhkeaa kaikkialle!

Orvokkeja Violalle -kirja perustuu tositapahtumiin: Karoliina Pertamon oman puutarhan orvokeista alkoi yllättäen kadota kukkia. Paljastui, että peltomyyrä oli piilottanut niitä kivenkoloon.

Orvokkeja Violalle on 3–6 -vuotiaille suunnattu lämmin ja lempeä tarina luonnon ihmeellisyydestä. Karoliina Pertamon teksteissä ja kuvissa puutarha on paikka, jossa kaikki on yhteydessä toisiinsa: kasvit kutsuvat eläimet luokseen, uteliaisuus synnyttää ystävyyttä ja pienestä siemenestä versoo uusi elämä.

Kirja perustuu tositapahtumiin.

"Pienen puutarhamme orvokeista alkoi kadota kukkia. Mysteeri ratkesi, kun kukat löytyivät kivenkolosta, jonne peltomyyrä oli käynyt niitä piilottamassa", Pertamo kertoo.

Pertamo on intohimoinen puutarhaharrastaja, ja hänen puutarhansa Espoossa tuottaa iloa koko naapurustolle.

"Ohikulkijat jäävät usein katselemaan sitä ja juttelemaan. Usein he sanovat, että meidän pihan kohdalla tuoksuu ja surisee aivan erilailla kuin muualla."

Tekijästä:

Karoliina Pertamo on kuvittaja ja kirjailija, joka on tehnyt kirjoja lapsille ja aikuisille vuodesta 2010. Hän on koulutukseltaan kuvataideopettaja ja kuvataiteilija.

Menovinkki! Karoliina Pertamo pitää Annantalon Lastenkirjafestareilla lauantaina 17.10. Viola -lukuhetken ja työpajan, jossa on mahdollisuus askarrella oma orvokkikoru. Lastenkirjafestarin tarkka ohjelma-aikataulu julkaistaan syyskuussa.