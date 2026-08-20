PERUTTU TIEDOTE/ Adlercreutz: Osa psykoterapiakoulutuksesta muuttuu maksuttomaksi
21.8.2026 11:27:53 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Mielenterveyspalveluiden tarve kasvaa, ja tuen saatavuutta on parannettava. Siksi on tärkeää, että RKP:n määrätietoinen työ psykoterapiakoulutuksen kehittämiseksi tuottaa nyt tulosta.
– Psykoterapiakoulutuksen saavutettavuuden parantaminen on ollut RKP:lle tärkeä tavoite, jota saimme myös edistettyä viime hallitusneuvotteluissa. Nyt saavutamme merkittävän välietapin, kun koulutuksen ensimmäinen vaihe muuttuu maksuttomaksi. Tavoitteemme on, että koko koulutuksesta tulisi maksuton, sanoo RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.
Ehdotuksen mukaan psykoterapiakoulutus uudistetaan kaksivaiheiseksi, ja koulutuksen ensimmäinen vaihe muuttuu maksuttomaksi. Samalla mielenterveysalan ammattilaisten koulutusta kehitetään edistämään tavoitetta tarjota mielenterveyspalveluita varhaisemmassa vaiheessa.
Uudistukseen on varattu vuodesta 2027 alkaen noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Alustavan arvion mukaan ensimmäisen tason koulutuksen voisi suorittaa vuosittain noin 1 000 henkilöä.
– Mielenterveyden haasteisiin on pystyttävä vastaamaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Tämä uudistus vahvistaa ammattilaisten osaamista ja parantaa mahdollisuuksia saada tukea ajoissa, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
TILLBAKADRAGET PRESSMEDDELANDE / Adlercreutz: Nu blir en del av psykoterapiutbildningen avgiftsfri20.8.2026 14:20:29 EEST | Pressmeddelande
Behovet av mentalvårdstjänster ökar och tillgången till stöd måste förbättras. Därför är det viktigt att SFP:s målmedvetna arbete om att utveckla psykoterapiutbildningen nu ger resultat.
PERUTTU TIEDOTE/ Adlercreutz: Osa psykoterapiakoulutuksesta muuttuu maksuttomaksi20.8.2026 14:20:29 EEST | Tiedote
Mielenterveyspalveluiden tarve kasvaa, ja tuen saatavuutta on parannettava. Siksi on tärkeää, että RKP:n määrätietoinen työ psykoterapiakoulutuksen kehittämiseksi tuottaa nyt tulosta.
Fart på sysselsättningen och en vård man kan lita på20.8.2026 12:42:50 EEST | Pressmeddelande
Svenska riksdagsgruppen presenterade under torsdagen, i samband med sitt sommarmöte i östra Nyland den 19–21 augusti, konkreta åtgärder för att få fler i arbete och förbättra tillgången till vård. Gruppen vill se lösningar som fungerar i praktiken och som märks i människors vardag.
Vauhtia työllisyyteen ja terveydenhuoltoa, johon voi luottaa20.8.2026 12:42:50 EEST | Tiedote
RKP:n eduskuntaryhmä esitteli torstaina Itä-Uudellamaalla 19.–21. elokuuta järjestetyn kesäkokouksensa yhteydessä konkreettisia toimia, joilla saadaan vauhtia työllisyyteen ja parannetaan hoidon saatavuutta. Eduskuntaryhmä haluaa nähdä ratkaisuja, jotka toimivat käytännössä ja näkyvät ihmisten arjessa.
Andersson: Finländarna förtjänar konstruktiva lösningar, inte mer politiska skandaler19.8.2026 15:28:01 EEST | Pressmeddelande
Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson uppmanar regeringspartierna att sätta sin energi på att förbättra finländarnas vardag istället för skandaler. Andersson tog ställning i frågan vid Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Östra Nyland.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme