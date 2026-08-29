Yhteisöllisyys on kylien vahvuus, mutta se ei synny itsestään
9.9.2026 09:55:00 EEST | Commu | Tiedote
Syksyisin kylissä alkaa monenlainen puuha talveen varautumiseksi. Keräämme syksyn satoa pihoilta ja metsistä, raivaamme tiluksia ja valmistelemme kylätaloja talvikuntoon ja kaivamme villasukkien kutimet kaapista. Pienikin apu naapurille syksyn askareissa voi olla monelle iso asia, ja Commu-sovellus tekee avun löytämisestä ja tarjoamisesta entistä helpompaa myös kylissä.
Yhteisöllisyys ja naapurin auttaminen ovat olleet, ja ovat usein edelleen, itsestäänselvyys kylissä ja maaseudulla. Silti arki on muuttunut monessa kylässä. Naapuritalo voi olla tyhjillään, tai kylään on muuttanut uusi perhe, jota et vielä tunne. Pienituloisuus tai yksinäisyys koskettavat yhä useampia myös maaseudulla. Tähän tarpeeseen Suomen Kylät ja Commu tarjoavat yhdessä konkreettisen työkalun kyläyhteisöille auttamiseen ja avun pyytämiseen. Commu-sovelluksen avulla on helppo löytää ja tarjota apua, vaikka et tuntisi kaikkia kylällä asuvia.
Syksyn talkoissa apu on vain muutaman napin painalluksen päässä
Apua on niin monenlaista, ettei aina tule ajatelleeksikaan, mitä kaikkea voisi tehdä. Olisiko sinulla halu auttaa, mutta mietit mitä voisit tehdä? Tässä muutama vinkki syksyn hyviin tekoihin:
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Kerro mitä osaat. Olisiko jollakulla tarvetta juuri sille osaamiselle? Konkreettisiin avun tarjouksiin on helpompi tarttua kuin yleiseen kysymykseen "tarvitsetko jotain apua". Onko sinulla vaikkapa työkaluja, joita mielelläsi lainaisit muidenkin käyttöön? Tai voisitko tarjoutua kyyditsemään autottoman vanhuksen kylälle kauppareissulle tai apteekkiin?
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Asuuko naapuritalossasi eläkeläisiä? Monien ikäihmisten jälkikasvu on muuttanut muualle, ja he saattavat tarvita apua älypuhelimen käytössä. Tässä tarjoutuisi hyvä mahdollisuus perheen nuorille auttaa.
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Kasvaako pihallasi marjapensaita tai omenapuita, joista liikenisi satoa muillekin? Ilmoita kyläläisille, että joku niitä tarvitseva voisi tulla keräämään marjoja tai omenoita.
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Kylällä asuva vanhempi ihminen ei välttämättä enää jaksa ajaa nurmikkoa tai tehdä polttopuita talveksi. Käy kysymässä, voisitko tehdä pihatöitä tai hakata halkoja hänen puolestaan. Yksin asuva voi tarvita kantoapua vaikka pihakeinun siirtämiseen talvivarastoon: pieni homma useammalle, mutta jopa mahdoton yhdelle.
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Kaatoiko syysmyrsky puun naapurin pihatielle? Jos sinulta löytyy moottorisaha, voit tarjota apua puun raivaamiseen.
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Kutsu ihmisiä vieraslajitalkoisiin. Jos huomaat, että lähistöllä kasvaa valtavasti lupiineja, kurtturuusuja tai jättipalsameita, kutsu ihmisiä mukaan ja pitäkää mukavat vieraslajitalkoot. Voit halutessasi viedä paikalle mehua ja pullaa.
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Asuuko kaukana kylän perukoilla itsekseen elelevä vanhus? Hän on ehkä yksinäinen: leivo piirakka ja käy hänen luonaan kahvilla. Saatte mukavan rupatteluhetken, ja samalla löytyy kenties muutakin yhteistä tekemistä.
Monet Commun kautta apua saaneet ovat olleet kiitollisia saamastaan avusta, ja pienelläkin avulla voi olla iso merkitys. Auttajat puolestaan kertovat usein, miten itselle on tullut lämmin tunne auttamisesta. Apua saaneet haluavat vuorostaan usein itse auttaa, kun tulee sopiva tilaisuus. Auttaminen tuo siis hyvän mielen molemmille ja lisää tyytyväisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kyläyhteisössä.
Lataa Commu ja luo oma auttamisen ilmoituksesi!
Joskus on helpompi lähestyä tuntemattomia Commun kautta kuin mennä suoraan juttelemaan. Katso sovelluksesta, millaista apua lähelläsi kaivataan, tai tarjoa itse sellaista apua, joka sinulle juuri tällä hetkellä sopii. Commussa on mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen, mikä lisää sen luotettavuutta ja turvallisuutta.
Commun kautta on helppo auttaa kertaluontoisesti, eikä tarvitse sitoutua mihinkään säännölliseen. Auttaminen tarjoaa silti myös tilaisuuden tutustua kylän asukkaisiin ja saada uusia ystäviä.
Suomen Kylät ja Commu kannustavat kaikkia kyläläisiä ja kyläyhdistyksiä ottamaan Commun käyttöön osana oman kylän arkea. Commu-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play -kaupasta ja App Storesta.
Etsiikö kyläyhdistyksesi vapaaehtoisia? Luo ilmoitus Commuun! >
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Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
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Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata CommuApp-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 50 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Lisätietoa: https://commuapp.fi/
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