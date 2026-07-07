Miljoonien seuraamat nuoret brittiläiset kivenveistäjäsisarukset Suomessa – ”Ihmisiä kiehtoo, kuinka raakakivestä syntyy jotakin täysin käsityönä"

Sosiaalisessa mediassa kansainvälisen suuryleisön saaneet brittiläiset kivenveistäjäsisarukset Natalie ja Charlie Gee vierailivat hiljattain ensimmäistä kertaa Suomessa. He kävivät muun muassa Nunnanlahden vuolukivilouhoksella Pohjois-Karjalan Juuassa.

"Olemme innokkaita matkustamaan ja oppimaan muiden maiden tavoista ja perinteistä työstää kiveä. Kun kuulin suomalaisesta vuolukivestä, halusin päästä kokeilemaan sitä itse ja työstämään sitä louhoksella", Natalie Gee sanoo.

Miljoonia seuraajia

Sisarukset ovat kasvaneet kivitöiden parissa.

"Isämme on kivenhakkaaja, joten pääsimme tutustumaan ammattiin jo nuoresta pitäen. Charlie kouluttautui kivenhakkaajaksi York Minsterissä, ja minä opiskelin historiallista kivenveistoa City & Guilds of London Art Schoolissa."

Sisaruksilla on yhteensä miljoonia seuraajia maailmanlaajuisesti. Natalien sosiaalisen median julkaisut keräsivät heinäkuussa yli 245 miljoonaa katselukertaa.

"Uskon, että ihmisiä kiehtoo nähdä, kuinka raakakivestä syntyy jotakin täysin käsityönä. Pidämme videot hyvin yksinkertaisina ja keskitymme itse työprosessiin, työkaluihin ja veistämisen ääniin", Natalie selittää videoiden suosiota.

Vuolukivi vaatii tarkkuutta

Nunnanlahdessa Charlie kuvasi Natalien työskentelyä. Natalie pukeutui karjalaisen naisen kansanpukuun, feresiin.

"Vuolukivi on kaunista kiveä, erityisesti luonnollisten valkoisten juonteidensa ja mustien pilkkujensa ansiosta. Se on hyvin pehmeää, joten veistäminen vaatii tarkkaa työkalujen hallintaa. Kivessä on kuitenkin myös kovempia kiteitä, joiden työstäminen voi olla hieman haastavaa", Natalie sanoo.

Natalien tileillä julkaistiin kaksi Nunnanlahden louhoksella kuvattua videota.

Videoilla hän muun muassa halkaisee vuolukivilohkareen käsityökaluilla ja työstää lohkareen pintaan reliefin, joka kuvaa hevosella ratsastavaa miestä. Video on kerännyt Natalien Instagram-tilillä lähes 240 000 reaktiota syyskuun puoliväliin mennessä.

Linkkejä:

