Miljoonien seuraamat nuoret brittiläiset kivenveistäjäsisarukset Suomessa – ”Ihmisiä kiehtoo, kuinka raakakivestä syntyy jotakin täysin käsityönä"
17.9.2026 06:46:11 EEST | Tulikivi Oyj | Tiedote
Kivenhakkaajaisänsä jalanjäljissä kulkevat Natalie ja Charlie Gee veistävät kiveä ympäri maailmaa miljoonayleisön iloksi. Sisarukset taltioivat suomalaisen vuolukiven työstämistä Nunnanlahden kaivoksella Pohjois-Karjalassa.
Sosiaalisessa mediassa kansainvälisen suuryleisön saaneet brittiläiset kivenveistäjäsisarukset Natalie ja Charlie Gee vierailivat hiljattain ensimmäistä kertaa Suomessa. He kävivät muun muassa Nunnanlahden vuolukivilouhoksella Pohjois-Karjalan Juuassa.
"Olemme innokkaita matkustamaan ja oppimaan muiden maiden tavoista ja perinteistä työstää kiveä. Kun kuulin suomalaisesta vuolukivestä, halusin päästä kokeilemaan sitä itse ja työstämään sitä louhoksella", Natalie Gee sanoo.
Miljoonia seuraajia
Sisarukset ovat kasvaneet kivitöiden parissa.
"Isämme on kivenhakkaaja, joten pääsimme tutustumaan ammattiin jo nuoresta pitäen. Charlie kouluttautui kivenhakkaajaksi York Minsterissä, ja minä opiskelin historiallista kivenveistoa City & Guilds of London Art Schoolissa."
Sisaruksilla on yhteensä miljoonia seuraajia maailmanlaajuisesti. Natalien sosiaalisen median julkaisut keräsivät heinäkuussa yli 245 miljoonaa katselukertaa.
"Uskon, että ihmisiä kiehtoo nähdä, kuinka raakakivestä syntyy jotakin täysin käsityönä. Pidämme videot hyvin yksinkertaisina ja keskitymme itse työprosessiin, työkaluihin ja veistämisen ääniin", Natalie selittää videoiden suosiota.
Vuolukivi vaatii tarkkuutta
Nunnanlahdessa Charlie kuvasi Natalien työskentelyä. Natalie pukeutui karjalaisen naisen kansanpukuun, feresiin.
"Vuolukivi on kaunista kiveä, erityisesti luonnollisten valkoisten juonteidensa ja mustien pilkkujensa ansiosta. Se on hyvin pehmeää, joten veistäminen vaatii tarkkaa työkalujen hallintaa. Kivessä on kuitenkin myös kovempia kiteitä, joiden työstäminen voi olla hieman haastavaa", Natalie sanoo.
Natalien tileillä julkaistiin kaksi Nunnanlahden louhoksella kuvattua videota.
Videoilla hän muun muassa halkaisee vuolukivilohkareen käsityökaluilla ja työstää lohkareen pintaan reliefin, joka kuvaa hevosella ratsastavaa miestä. Video on kerännyt Natalien Instagram-tilillä lähes 240 000 reaktiota syyskuun puoliväliin mennessä.
Linkkejä:
- Natalie Gee halkaisee vuolukivilohkareen ja työstää siihen reliefiä (Instagram)
- Natalie Gee halkaisee vuolukivilohkareen ja työstää siihen reliefiä (Facebook)
- Natalie Gee halkaisee vuolukivilohkareen ja työstää siihen reliefiä (YouTube)
- Natalie Gee kaivertaa "Suomi"-sanan vuolukiveen (Facebook)
- Charlie Gee Instagramissa
- Charlie Gee TikTokissa
- Charlie Gee YouTubessa
- Charlie Gee Facebookissa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki VauhkonenToimitusjohtajaTulikivi OyjPuh:040 524 5593
Natalie GeeKivenveistäjänataliegee.stonework@gmail.com
Kuvat
Tulikivi
Tulikivi on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut tulisijoihin, kiukaisiin ja sisustuskiviin. Yritys valmistaa kestäviä ja ekologisia lämmitysratkaisuja, joissa yhdistyvät huippuluokan muotoilu ja toiminnallisuus. Tulikiven tuotteet valmistetaan korkealaatuisista luonnon- ja kierrätysmateriaaleista, ja ne ovat tunnettuja pitkästä käyttöiästään sekä energiatehokkuudestaan. Tulikivi on saavuttanut kansainvälistä menestystä ja on arvostettu toimija alallaan.
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