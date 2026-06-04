Louhintahiekka teki 52-vuotisen historiansa ennätystuloksen – liikevaihto yli kaksinkertaistui 181 miljoonaan euroon
3.9.2026 07:50:00 EEST | Louhintahiekka Oy | Tiedote
Tilikauden 1.6.2025–31.5.2026 keskeiset tunnusluvut
- Liikevaihto kasvoi 134 prosenttia 181 (77) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto nousi 166 prosenttia 18,1 (6,8) miljoonaan euroon.
- Tilikauden voitto kasvoi noin 190 prosenttia 14,2 (4,9) miljoonaan euroon.
- Liikevoittoprosentti nousi 10 (8,8) prosenttiin.
Vaativiin infrarakentamisprojekteihin erikoistuneen Louhintahiekan tilikausi 2025/26 oli yhtiön historian vahvin. Kasvua ja tuloskehitystä tukivat useat merkittävät urakkavoitot, onnistuminen vaativissa hankkeissa sekä parantunut urakkakannattavuus.
– Tilikausi oli Louhintahiekalle erinomainen. Liikevaihtomme yli kaksinkertaistui, ja onnistuimme samalla parantamaan kannattavuuttamme selvästi. Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä toimintatapojemme, kalustomme ja projektien kannattavuuden kehittämiseksi, ja nyt tämän työn tulokset näkyvät. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että voimakas kasvu on toteutunut kannattavasti, Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen kertoo.
Henkilöstötyytyväisyys nousi merkittävästi voimakkaan kasvun rinnalla
Tilikauden aikana Louhintahiekka palkkasi 53 uutta infrarakentamisen ammattilaista ja työllisti tilikauden vaihteessa 155 henkilöä.
– Meillä on vahva tahto olla infra-alan paras työnantaja. Siksi olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS nousi vuodessa peräti 20 pistettä, 47:stä 67:ään. Haluamme rakentaa kulttuuria, jossa luotetaan ihmisten osaamiseen, annetaan vastuuta ja vapautta sekä kannustetaan kehittämään jatkuvasti parempia tapoja toimia. Hyvä yhteistyö ja työhyvinvointi näkyvät myös asiakkaillemme työn tehokkuutena ja laatuna. Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö on tärkeä perusta yhtiön pitkäjänteiselle menestykselle, Lahtinen sanoo.
Hankkeiden tarkka valinta tukee kannattavaa kasvua
Tilikauden aikana Louhintahiekka päivitti strategiansa keskittyen kaupunki-, teollisuus- ja datakeskusrakentamiseen. Yhtiö painottaa hankkeiden valinnassa kohteita, joissa sillä on vahvaa erityisosaamista ja edellytykset kannattavaan toteutukseen.
Tilikauden aikana Louhintahiekka toteutti useita vaativia urakoita ja voitti uusia merkittäviä infrarakentamisen hankkeita niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Valmistuneisiin hankkeisiin lukeutuivat muun muassa datakeskushanke Espoossa, Tolsanmäen katusaneeraus Kirkkonummella, Saukonkanava ja Nallenrinne Helsingissä. Uusia suuria hankkeita käynnistyi eri puolilla Suomea, kuten Keskon logistiikkakeskuksen maanrakennustyöt Nurmijärvellä, Nebiuksen datakeskuksen esirakentaminen Lappeenrannassa sekä Ferry Terminal -katuhanke Turussa.
Näkymät tilikaudelle 1.6.2026–31.5.2027
Suomen infrarakentamisen markkinan arvioidaan säilyvän vuosina 2026–2027 vakaana ja lievästi kasvavana. Kysyntää tukevat erityisesti vihreän siirtymän investoinnit, datakeskushankkeet, sähkönsiirtoverkkojen vahvistaminen ja teollisuuden investoinnit. Louhintahiekka tavoittelee myös alkaneella tilikaudella markkinaa nopeampaa kannattavaa kasvua.
– Vahva tilauskanta ja uudet urakkavoitot antavat meille hyvät lähtökohdat alkaneelle tilikaudelle. Markkinassa on kiinnostavia, osaamiseemme hyvin sopivia hankkeita. Tavoitteemme on jatkaa myönteistä kehitystä keskittymällä hankkeisiin, joissa meillä on parhaat edellytykset onnistua, Lahtinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Aapo LahtinenToimitusjohtajaLouhintahiekka OyPuh:+358 40 702 1849aapo.lahtinen@louhintahiekka.fi
Kuvat
Louhintahiekka Oy on Suomen suurin yksityisomistuksessa oleva infrarakentaja. Luomme kestäviä perustuksia yhteiskunnan kriittiselle infrastruktuurille yli 50 vuoden kokemuksella. Toteutamme valtakunnallisesti vaativia infra- ja betonirakentamisen hankkeita kaupunki- ja väyläympäristöissä sekä teollisuuden, datakeskusten ja uusiutuvan energian tarpeisiin. Erityisosaamistamme ovat teknisesti haastavat ja monimutkaiset rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee yli 170 henkilöä. Tilikaudella 2025–2026 liikevaihtomme oli 181 miljoonaa euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Louhintahiekka Oy
Louhintahiekka toteuttaa Turun itäisen rantalaiturin korjauksen4.6.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
Turun kaupunki on valinnut Louhintahiekan toteuttamaan Aurajoen itäisen rantalaiturin korjauksen. Noin 10,4 miljoonan euron arvoinen hanke etenee toteutusvaiheeseen juuri päättyneen kehitysvaiheen jälkeen. Urakka valmistuu arviolta elokuussa 2027.
Louhintahiekka Polarnoden pääkumppanina Lappeenrannan datakeskushankkeen esirakentamisessa21.5.2026 08:20:05 EEST | Tiedote
Pilvilaskentayhtiö Nebius rakentaa Lappeenrantaan 310 megawatin datakeskuskampuksen, josta valmistuessaan tulee yksi Euroopan suurimmista tekoälylaskentaan keskittyvistä datakeskuksista. Pajarilan alueella käynnistyneissä esirakentamistöissä Polarnoden pääkumppanina toimii Louhintahiekka Oy.
Louhintahiekka vastaa Keskon Nurmijärven logistiikkakeskuksen maarakennustöistä6.5.2026 07:57:08 EEST | Tiedote
Kesko rakentaa Nurmijärven Ilvesvuoren teollisuusalueelle päivittäistavarakauppaa palvelevan logistiikkakeskuksen. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle toteutetaan foodservice-liiketoimintaa palveleva keskusvarasto. Louhintahiekka vastaa hankkeen ensimmäisen vaiheen maarakennustöistä. Osaurakan on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2028.
Pasi Tolppanen Louhintahiekan hallitukseen24.2.2026 08:37:00 EET | Tiedote
Louhintahiekan hallitus vahvistuu, kun tekniikan tohtori Pasi Tolppanen aloittaa uutena hallituksen jäsenenä. Tolppasen pitkä ja monipuolinen kokemus infra-alalta niin hallitusrooleissa kuin operatiivisissa tehtävissä tuo hallitukseen vahvaa toimialaosaamista ja strategista näkemystä.
Datakeskusbuumi lisää osaajatarvetta infra-alalla16.12.2025 08:05:00 EET | Tiedote
Suomeen rakenteilla olevat miljardiluokan datakeskusinvestoinnit kasvattavat infra-alan työvoimatarvetta voimakkaasti. Louhintahiekka on mukana useissa hankkeissa vastaten datakeskusten kriittisistä maa- ja betonirakentamisen vaiheista sekä maanalaisen tekniikan toteutuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme