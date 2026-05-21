Signmarkin kisabiisi innostaa juhlistamaan osaamista ja yhdessä tekemistä
27.8.2026 16:26:09 EEST | Skills Finland ry | Tiedote
Skills Games 2027 -ammattitaitotapahtuma kokoaa ensi toukokuussa maailman ja Suomen huippuosaajat Helsinkiin kisaamaan osaamisesta eri ammateissa. Signmark esittää tapahtuman yhteisen kisabiisin.
Together We Make History kertoo yhdessä tekemisestä, osaamisesta ja siitä, että jokainen otetaan mukaan ja huomioon eli arvoista, jotka ovat koko Skills Games -suurtapahtuman ytimessä. Skills Games yhdistää toukokuussa 2027 saman katon alle Helsingin Messukeskukseen kaksi suurta ammattitaitokilpailua: erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien MM-kilpailun Abilympicsin ja nuorten ammattitaidon SM-kilpailun Taitajan.
Tapahtuman virallisen kisabiisin esittää Signmark, viittomakielinen hiphop-artisti ja maailman ensimmäinen kuuro artisti, joka on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen. Kappaleen lauluosuudet esittää The Voice of Finland -ohjelmastakin tuttu Olli Hartonen.
Kappaleen taustakuorossa ja musiikkivideolla esiintyy myös ammattiosaajia yhteensä kahdeksasta eri oppilaitoksesta: Ammattiopisto Livestä, Ammattiopisto Luovista, Careeriasta, Espoon koulutuskuntayhtymä Omniasta, Kiipulan ammattiopistosta, Koulutuskeskus Salpauksesta, Stadin ammattiopistosta sekä Taide- ja toimintakeskus Kaarisillasta.
Yhdessä tekemällä kaikki on suurempaa
Signmarkin mukaan on uskomatonta, miten musiikkia ja viittomakieltä yhdistämällä voidaan edistää maiden ja kulttuurien välistä yhteistyötä ja luoda yhteishenkeä. Hän korostaa yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden merkitystä, toisten kannustamista sekä uskoa itseensä ja omaan tekemiseensä. Nämä teemat tulevat vahvasti esiin myös tunnuskappaleessa.
”Yhteisen tekemisen kautta kaikki on suurempaa. Sen fiiliksen haluan myös tälle Skills Games -tapahtumalle antaa”, Signmark kuvaili avauslähetyksen haastattelussaan.
Kappaleessa ja sen musiikkivideolla keskeisessä roolissa onkin amerikkalaisen viittomakielen together-viittoma, joka on eri alojen ammattiosaajien yhteinen tunnus ja tervehdys Skills Games 2027 -tapahtumassa.
Katso Together We Make History -tunnuskappaleen musiikkivideo YouTubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=iEOV7wKdueg
Kuuntele tunnuskappale Spotifyssa:
https://open.spotify.com/album/5zmkek3yNTgDHsYFMIP1Gu
Skills Games
Skills Games -suurtapahtuma järjestetään 10.–13.5.2027 Helsingin Messukeskuksessa. Se yhdistää saman katon alle kaksi suurta ammattitaitokilpailua: erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien MM-kilpailun Abilympicsin ja nuorten ammattitaidon SM-kilpailun Taitajan. Yhteensä tapahtumassa on yli 80 lajia ja 800 kilpailijaa. Tapahtumaan odotetaan yli 120 000 kävijää.
Skills Finland vastaa suurtapahtuman ja Abilympics-kilpailun järjestämisestä ja Omnia Taitaja-kilpailun järjestämisestä. Toteutuksessa on mukana yli 20 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee molempien kilpailujen järjestämistä.
Lue lisää: https://www.skillsfinland.fi/skills-games
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja KatajamäkiviestintäpäällikköSkills FinlandPuh:040 7320691katja.katajamaki@skillsfinland.fi
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Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
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