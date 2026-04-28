Rudus Oy:n Orimattilan betonituotetehdas betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun voittoon

Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun voittajaksi on valittu Rudus Oy:n Orimattilan betonituotetehdas. Kilpailun voittajan tunnus – kultainen kypärä – luovutettiin tehdaspäällikkö Jarno Vartiaiselle osana Betoniteollisuuden Kesäseminaarin ohjelmaa Helsingissä perjantaina 28.8.2026.

Kilpailun tuomariston mukaan voittajatehtaan palkitsemisen taustalla on tehtaan henkilöstön tinkimätön suhtautuminen työturvallisuuden kehittämiseen. Kilpailun erityisteemana oli tällä kertaa järjestys ja siisteys, ja siinä Orimattilan tehdas oli aivan omaa luokkaansa, kertoo tuomariston puheenjohtaja Jussi Mattila.

”Tehtaalla on panostettu erityisen onnistuneesti materiaalien ja työvälineiden hallintaan niin, että kaikki tarpeellinen on siististi paikallaan, eikä missään ole lojuvaa materiaalia tai työvälineitä. Tehtaalta on hävitetty kaikki tarpeeton materiaali sekä sisä- että ulkotiloista. Tarpeettomaksi käyneen materiaalin poistaminen on avain järjestyksen ja siisteyden ylläpitämiseen ja sitä kautta onnistuneeseen pölyntorjuntaan ja edelleen huippuluokan työturvallisuuteen yleisemminkin”, toteaa tuomariston jäsen, Lupa- ja valvontaviraston ylitarkastaja Ville Lappalainen.

Konevalmisteisiin tuotteisiin kuten pihakivien ja reunatukien valmistukseen liittyy monesti pölynmuodostusta. Orimattilan tehtaalla tämä ongelma on onnistuttu torjumaan tehokkaasti oivaltavilla ja tarkasti räätälöidyillä kohdepoistoratkaisuilla. Merkittäviä pölymääriä ei havaittu edes harvemmin siivottavista kohdista.

Kilpailun kärki oli tälläkin kertaa hyvin tasainen, ja erot voittajatehtaan ja muiden finalistien välillä jäivät pieniksi, kertoo kilpailun tuomariston jäsen, Rakentaja-lehden päätoimittaja Johanna Hellsten.

Tehdaspäällikkö Jarno Vartiainen kertoo ottavansa kiitollisena vastaan sekä työyhteisössään että Ruduksella suuresti arvostetun palkinnon. Hän osoittaa suurimmat kiitoksensa tehtaan jokaiselle työntekijälle ja urakoitsijalle – heidän kanssaan on yhdessä vuosien työllä aikaan saatu siisti, järjestyksessä oleva ja viihtyisä työympäristö. Vartiaisen kiitokset menevät myös Ruduksen johdolle, joka on mahdollistanut merkittävät investoinnit työturvallisuuteen – erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana juuri Orimattilassa, jossa vanhaa tuotantolinjaa on tehty entistäkin turvallisemmaksi erilaisin teknisin ratkaisuin.

"Emme ole kuitenkaan lähelläkään valmiita. Tinkimätön työ sen eteen, että jokainen meistä pääsee terveenä kotiin, jatkuu tänään, huomenna ja joka päivä uudelleen", Vartiainen toteaa.

Pääpalkinnon jakamisen yhteydessä luovutettiin myös kunniakirjat kilpailun sarjavoittajatehtaille. Nämä huomionosoitukset vastaanottivat Ruduksen Suonenjoen porraselementtitehdas ja Ruskon Betonin Kivenlahden valmisbetonitehdas Espoosta.

Kunniakirjan saivat niin ikään turvallisuustasoaan eniten parantaneet tehtaat, jotka olivat tällä kertaa elementtitehtaiden sarjassa Lujabetonin Järvenpään ontelolaattatehdas, tuotetehtaiden sarjassa Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n betonituotetehdas Hollolasta ja valmisbetonitehtaiden sarjassa jo toistamiseen peräkkäin Betoni-Sampo Oy:n tehdas Jämsästä.

Taustatietoa Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailusta

Betoniteollisuuden valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on järjestetty vuosittain yhteensä 16 kertaa. Kilpailu on lanseerattu vuonna 2009, ja poikkeuksena on ollut vuosi 2020, jolloin kilpailu jouduttiin perumaan pandemian takia. Vuonna 2025 kilpailu käytiin yhteensä 40 tuotantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: elementtitehtaat (27 tehdasta), valmisbetonitehtaat (7 tehdasta) ja betonituotetehtaat (6 tehdasta).

Kilpailussa kukin tehdas pisteytettiin Elmeri+-järjestelmän mukaisen turvallisuusmittauksen, tapaturmataajuuden ja tapaturmapoissaolojen sekä järjestys ja siisteys -teema-arvioinnin perusteella. Tuotantolaitosten turvallisuustason auditoinnin ja mittaukset toteutti Tapaturva Oy Juha Merjaman johdolla. Kolmihenkinen tuomaristo valitsee kokonaiskilpailun voittajan sarjavoittajien joukosta tehdaskäyntien ja tehtaan henkilökunnan haastattelujen pohjalta.

Kilpailun tuomariston muodostivat päätoimittaja Johanna Hellsten Rakennusliitosta, ylitarkastaja Ville Lappalainen Lupa- ja valvontavirastosta ja toimitusjohtaja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä.

Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on Betoniteollisuus ry:n jäsenliikkeiden työturvallisuustyön motivaation kohottaminen, hyväksi todettujen turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kannustaminen.

Lisätietoja:

Jussi Mattila

Toimitusjohtaja

Betoniteollisuus ry

Puh. 0400 637 224

Jarno Vartiainen

Tehdaspäällikkö

Rudus Oy

Puh. 0400 981 136

Juha Merjama

Toimitusjohtaja

Tapaturva Oy

Puh. 040 752 5247