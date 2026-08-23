Tasavallan presidentti ylentää valmistuvat kadetit
25.8.2026 13:06:43 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 50/2026
25.8.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ylentää Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuvat kadetit luutnanteiksi perjantaina 28. elokuuta 2026 Presidentinlinnassa.
Presidentti Stubb pitää tilaisuudessa puheen vastavalmistuneille sotatieteiden kandidaateille ja nimittää heidät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin.
Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilta klo 9.45 alkaen.
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President Stubb på besök i Ukraina23.8.2026 08:59:30 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 49/2026 23.8.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb är på besök i Ukraina. President Stubb deltar i ett toppmöte med de ukrainska, nordiska och baltiska ledarna och i ett möte med stats- och regeringscheferna i de villigas koalition till stöd för Ukraina. Presidentparet deltar även i högtidligheterna med anledning av Ukrainas 35:e självständighetsdag. I presidentens följe ingår Försvarsmaktens kommendör Janne Jaakkola och en företagsdelegation. President Stubb var i Ukraina senast i februari 2026.
Presidentti Stubb vierailulla Ukrainassa23.8.2026 08:59:30 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 49/2026 23.8.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti Stubb osallistuu Ukraina–Pohjoismaat–Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Presidenttipari osallistuu myös Ukrainan 35. itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Vierailuseurueeseen kuuluu Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola sekä yritysdelegaatio. Edellisen kerran presidentti Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa 2026.
President Stubb is visiting Ukraine23.8.2026 08:59:30 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 49/2026 23 August 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb are visiting Ukraine. President Stubb will participate in a Ukraine–Nordic–Baltic Summit and in a meeting of the Heads of State and Government of the Coalition of the Willing in support of Ukraine. The presidential couple will also attend the festivities marking the 35th Independence Day of Ukraine. The visiting party includes Commander of the Finnish Defence Forces Janne Jaakkola and a business delegation. President Stubb last visited Ukraine in February 2026.
En dag med lek och rörelse för barn på Gullranda10.8.2026 16:23:18 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 48/2026 10.8.2026 Republikens presidents maka Suzanne Innes-Stubb och Rädda Barnen rf har bjudit in 50 barn samt volontärer till Gullranda för en dag fylld av lek och rörelse lördagen den 15 augusti 2026. I evenemanget medverkar även republikens president Alexander Stubb. Dagen inleds med gemensam Muminjumpa, varefter programmet fortsätter vid aktivitetsstationer. Barnen får bland annat prova på olika utomhusspel och delta i pysselverkstäder. Suzanne Innes-Stubb, som är hedersordförande för Rädda Barnen, besöker aktivitetsstationerna och deltar i aktiviteterna tillsammans med barnen. Målet med evenemanget är att inspirera barn att röra på sig och hitta meningsfulla fritidsintressen. Rädda Barnen stöder barn i att upptäcka glädjen med motion och en aktiv livsstil bland annat genom att erbjuda sportfaddrar och hobbystöd. Barnet och sportfaddern träffas minst en gång i månaden för att motionera tillsammans.
Kultarannassa vietetään liikunnallista lastentapahtumaa10.8.2026 16:23:18 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 48/2026 10.8.2026 Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb ja Pelastakaa Lapset ry ovat kutsuneet Kultarantaan 50 lasta sekä vapaaehtoisia viettämään liikunnallista päivää erilaisten aktiiviteettien parissa lauantaina 15. elokuuta 2026. Tapahtumaan osallistuu myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Lastentapahtuma käynnistyy yhteisellä Muumijumpalla, jonka jälkeen ohjelma jatkuu toimintapisteillä. Lapsilla on mahdollisuus kokeilla esimerkiksi pihapelejä ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Pelastakaa Lasten kunniapuheenjohtajana toimiva Innes-Stubb kiertää toimintapisteitä yhdessä lasten kanssa. Tapahtuman tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan ja harrastamaan. Pelastakaa Lapset tukee lapsia liikunnan ilon löytämisessä esimerkiksi tarjoamalla sporttikummeja ja harrastustukea. Lapsi ja sporttikummi tapaavat vähintään kerran kuussa yhteisen liikunnallisen tekemisen merkeissä.
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