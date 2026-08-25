Kutsu: Finnveran aluekatsaus Keski-Suomen ja Etelä-Savon talouteen ja rahoitukseen torstaina 3.9. klo 9.30 (Teams)
25.8.2026 15:35:57 EEST | Finnvera Oyj | Kutsu
Hyvä median edustaja,
tervetuloa seuraamaan Finnveran Keski-Suomen ja Etelä-Savon aluekatsauksen julkistusta torstaina 3.9. kello 9.30 Teamsin välityksellä.
Tilaisuudessa aluepäällikkö Markus Raaska kertoo Finnveran alkuvuoden 2026 kotimaan rahoituksen jakautumisesta, investointien ja yrityskauppojen määrästä sekä yritysten näkymistä kolmessa maakunnassa.
Tilaisuus kestää noin 30 minuuttia. Ilmoitathan osallistumisestasi Johanna Norrenalle Finnveran viestintään johanna.norrena@finnvera.fi tai 040 8372 511 keskiviikkona 2.9. kello 14 mennessä. Lähetämme osallistujille Teams-linkin.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna NorrenaViestintäasiantuntijaFinnvera oyjPuh:+358 40 837 2511johanna.norrena@finnvera.fi
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
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Kutsu: Finnveran aluekatsaus Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan talouteen ja rahoitukseen tiistaina 8.9.2026 klo 9.30 (Teamsilla)25.8.2026 15:52:37 EEST | Kutsu
Hyvä median edustaja, tervetuloa seuraamaan Finnveran Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsauksen julkistusta tiistaina 8.9.2026 kello 9.00 Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa aluepäällikkö Päivi Kinnunen kertoa Finnveran alkuvuoden 2026 kotimaan rahoituksen jakautumisesta, investointien ja yrityskauppojen määrästä sekä yritysten näkymistä kolmessa maakunnassa. Tilaisuus kestää noin 30 minuuttia. Ilmoitathan osallistumisestasi Finnveran viestintään Johanna Norrenalle, johanna.norrena@finnvera.fi tai 040 837 2511 ennen tilaisuuden alkua. Lähetämme osallistujille Teams-linkin.
Kutsu: Finnveran aluekatsaus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan talouteen ja rahoitukseen keskiviikkona 2.9.2026 klo 9.3025.8.2026 11:21:29 EEST | Kutsu
Hyvä median edustaja, tervetuloa seuraamaan Finnveran Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluekatsausta keskiviikkona 2.9. kello 9.30 Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa aluepäällikkö Johanna Reinikainen kertoo alkuvuoden 2026 rahoituksen jakautumisesta alueen yrityksille, investointien ja yrityskauppojen määrästä sekä yritysten näkymistä. Tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Ilmoitathan osallistumisestasi Johanna Norrenalle Finnveran viestintään sähköpostitse johanna.norrena@finnvera.fi tai puhelimitse 040 8372 511 tiistaihin 1.9 klo 14 mennessä. Lähetämme osallistujille Teams-linkin ennen tilaisuuden alkua. Lämpimästi tervetuloa!
Kutsu: Finnveran aluekatsaus Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun talouteen ja rahoitukseen tiistaina 1.9.2026 klo 9.3025.8.2026 11:00:34 EEST | Kutsu
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Vertailu euroalueeseen ja Ruotsiin paljastaa erot pk-yritysten suhteessa velkarahaan: Suomalaisyritykset pyrkivät rahoittamaan kasvun omasta kassastaan – Lainansaantia jarruttaa usein vakuuksien puute3.8.2026 09:57:13 EEST | Tiedote
Talouden käänne näyttää yrityskentän kannalta lupaavalta, mutta investoinnit kasvuun edellyttävät useimmiten ulkopuolista rahoitusta. Suomessa ulkopuoliseen rahoitukseen ei suhtauduta niinkään kasvun työkaluna vaan tyypillistä on, että yritys pyrkii pärjäämään ja kasvamaan omilla rahoillaan eikä edes hae lainaa. Toisaalta pk-yritysten lainansaantia jarruttaa Suomessa useimmiten vakuuksien puute toisin kuin monissa muissa euroalueen maissa. Erot käyvät ilmi Euroopan keskuspankin laajasta yrityskyselystä. Finnveran ekonomistin Anni Koskisen mukaan suomalaisten pk-yritysten kasvuhalukkuus on ollut pitkään vaatimatonta, ja yritysten varovaisuus velkarahan käytössä syö entisestään pk-yritysten kasvulukuja ja kilpailukykyä talouskasvun vauhdittuessa.
Vienninrahoituksen nouseva käyrä kertoo, että edessä on talouskasvua - Finnveran SuomiAreena-keskustelun aiheena yritysten ja kuluttajien luottamus torstaina 25.6. klo 1524.6.2026 08:40:00 EEST | Tiedote
Finnveran myöntämän vienninrahoituksen määrä on ollut alkuvuonna korkealla, mikä kertoo siitä, että vientikauppoja on solmittu, ja ne tulevat näkymään suomalaisten yritysten tilauskirjoissa ja tuotannossa lähitulevaisuudessa. Finnveran nyt rahoittamat kaupat muuttuvat bruttokansantuotteeksi tulevina vuosina, sanoo toimitusjohtaja Juuso Heinilä. Monet investointiaihiot ovat odottaneet pitkään toteutumistaan, ja investointeihin kiinni pääseminen on nyt entistä tärkeämpää. Myös yksityinen kulutus on vihdoin kääntynyt Suomessa kasvuun. Luottamuksesta ja talouskasvusta puhutaan Finnveran SuomiAreena-keskustelussa torstaina 25.6. otsikolla Ei itkua markkinoilla. Mukana on monipuolinen puhujakattaus yrityksistä, yliopistoista, rahoitussektorilta ja politiikasta.
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