Syken mediaviikko 31.8.–4.9.2026: Uusia ajoneuvoja F-kaasujen vuototarkastusten piiriin | Valokuvakilpailussa etsitään luonnon ja ihmisen hyvinvointia tukevia maisemia

Ti 1.9. | Uutinen

Maisemapäivän valokuvakilpailussa tutkaillaan maiseman vaikutusta luonnon ja ihmisen hyvinvointiin

Maisemapäivän vuoden 2026 valokuvakilpailu käynnistyy. Tänä vuonna kilpailussa etsitään näkökulmia siihen, miten pihat, lähimetsät, puistot ja muut viherympäristöt tukevat luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Voittaja julkistetaan kansainvälisenä maisemapäivänä 20. lokakuuta.

Lue lisää maisemapäivästä (ymparisto.fi)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Ella Aula, puh. 050 478 5368, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

To 3.9. | Tiedote

Uudet ajoneuvot ja työkoneet tulevat F-kaasujen vuototarkastusten piiriin

Ajoneuvojen ja työkoneiden ilmastointi- ja jäähdytyslaitteissa käytetään kylmäaineina F-kaasuja, jotka ilmakehään vuotaessaan lämmittävät ilmastoa. Maaliskuussa 2027 niiden vuototarkastusvelvollisuus laajenee muun muassa raskaisiin hyötyajoneuvoihin, maatalous-, kaivos- ja rakennuskoneisiin sekä raideliikenteen kalustoon. Laitteiden haltijoiden ja huoltoyritysten kannattaa varautua muutokseen hyvissä ajoin ja selvittää, kuuluuko kalusto tarkastusvelvollisuuden piiriin sekä miten tarkastukset ja huoltokirjanpito järjestetään.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: ylitarkastaja Tytti Alapieti, puh. 029 525 1088, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi

Seuraa kuivuustilannetta vesi.fi:ssä

Kuivuustilanne jatkuu Itä-Suomessa edelleen monin paikoin. Erityisesti se näkyy pohjavedessä ja järvien pinnoissa. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksessa, jonka Suomen ympäristökeskus päivittää joka tiistai yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)

Syken uutishuone