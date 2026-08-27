Syken mediaviikko 31.8.–4.9.2026: Uusia ajoneuvoja F-kaasujen vuototarkastusten piiriin | Valokuvakilpailussa etsitään luonnon ja ihmisen hyvinvointia tukevia maisemia
27.8.2026 13:45:59 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Ti 1.9. | Uutinen
Maisemapäivän valokuvakilpailussa tutkaillaan maiseman vaikutusta luonnon ja ihmisen hyvinvointiin
Maisemapäivän vuoden 2026 valokuvakilpailu käynnistyy. Tänä vuonna kilpailussa etsitään näkökulmia siihen, miten pihat, lähimetsät, puistot ja muut viherympäristöt tukevat luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Voittaja julkistetaan kansainvälisenä maisemapäivänä 20. lokakuuta.
Lue lisää maisemapäivästä (ymparisto.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Ella Aula, puh. 050 478 5368, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
To 3.9. | Tiedote
Uudet ajoneuvot ja työkoneet tulevat F-kaasujen vuototarkastusten piiriin
Ajoneuvojen ja työkoneiden ilmastointi- ja jäähdytyslaitteissa käytetään kylmäaineina F-kaasuja, jotka ilmakehään vuotaessaan lämmittävät ilmastoa. Maaliskuussa 2027 niiden vuototarkastusvelvollisuus laajenee muun muassa raskaisiin hyötyajoneuvoihin, maatalous-, kaivos- ja rakennuskoneisiin sekä raideliikenteen kalustoon. Laitteiden haltijoiden ja huoltoyritysten kannattaa varautua muutokseen hyvissä ajoin ja selvittää, kuuluuko kalusto tarkastusvelvollisuuden piiriin sekä miten tarkastukset ja huoltokirjanpito järjestetään.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: ylitarkastaja Tytti Alapieti, puh. 029 525 1088, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Seuraa kuivuustilannetta vesi.fi:ssä
Kuivuustilanne jatkuu Itä-Suomessa edelleen monin paikoin. Erityisesti se näkyy pohjavedessä ja järvien pinnoissa. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksessa, jonka Suomen ympäristökeskus päivittää joka tiistai yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Saaristomeren ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet tunnistettu27.8.2026 08:59:15 EEST | Tiedote
Saaristomereltä on tunnistettu 46 ekologisesti merkittävää merialuetta. Kartoituksen tavoitteena on tukea meriluonnon suojelua ja luontoarvojen huomioimista alueidenkäytön suunnittelussa. Turku aikoo ottaa kartoituksen tiedot käyttöön kaupungin luonnonsuojelualueohjelman valmistelussa. Alueita esitellään tänään Turussa Itämeripäivän tapahtumassa.
Skärgårdshavets ekologiskt betydelsefulla undervattensområden har identifierats27.8.2026 08:55:00 EEST | Pressmeddelande
I Skärgårdshavet har 46 lokalt ekologiskt betydelsefulla havsområden identifierats. Syftet med kartläggningen är att stödja skyddet av havsnaturen och säkerställa att naturvärden beaktas i kommunernas och landskapets planering av områdesanvändningen. Åbo stad kommer att använda kartläggningsuppgifterna i beredningen av stadens program för naturskyddsområden. Områdena presenteras idag vid Östersjödagens evenemang i Åbo.
Färre ungar bland städernas vitkindade gäss än förra året24.8.2026 11:35:28 EEST | Pressmeddelande
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Kaupunkien valkoposkihanhilla poikasia vähemmän kuin viime vuonna24.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kaupungeissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna.
Poikkeuksellinen kesätulva Pohjois-Pohjanmaalla – Siuruanjoen virtaama ennätyksellisen suuri21.8.2026 16:11:44 EEST | Tiedote
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