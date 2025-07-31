24 mahdollisuutta löytää uusi välipalasuosikki – Foodin joulukalenteri palaa entistä monipuolisempana
31.8.2026 15:06:24 EEST | Foodin Oy | Tiedote
Foodin 24 Parempaa Välipalahetkeä -joulukalenteri palaa joulusesonkiin entistä monipuolisempana. Kalenterin 24 luukkua johdattavat kasvaneen välipalavalikoiman pariin ja tarjoavat mahdollisuuden löytää uusia suosikkeja luukku kerrallaan. Tuttujen Foodin-suosikkien joukosta paljastuu myös kaksi täysin uutta herkkua.
24 parempaa välipalahetkeä – löydä suosikkisi
Joulukalenteriin on koottu monipuolinen valikoima Foodin välipaloja ja parempia herkkuja patukoista pähkinöihin ja taateliherkkuihin. Luukuista löytyy muun muassa MATKA-energiapatukoita, raakasuklaaherkkuja, kuivattuja mangoja, lakritsitaateliherkkuja sekä maustettuja cashewpähkinöitä.
Kalenteri tarjoaa helpon tavan tutustua Foodin valikoimaan laajasti ja maistaa myös tuotteita, joita ei ehkä muuten tulisi kokeilleeksi.
”Foodin välipalavalikoima on kasvanut viime vuosina, ja halusimme tuoda tämän monipuolisuuden mukaan myös suosittuun joulukalenteriimme. Jokainen luukku on pieni parempi välipalahetki ja samalla mahdollisuus löytää uusi suosikki, joka ilahduttaa myös joulun jälkeen”, kertoo Foodin yrittäjä Maria Jalkanen.
Joulukalenterin luukuista paljastuu kaksi täysin uutta herkkua
Joulukalenteriin kuuluu olennaisesti yllätyksellisyys, ja tänä vuonna mukana onkin kaksi täysin uutta herkkua: Suklaalakritsitaateli ja Lakritsitaatelipatukka Vadelma. Suklaalakritsitaatelissa pehmeän makea taateli ja aromikas lakritsi saavat seurakseen samettisen raakasuklaan. Lakritsitaatelipatukka Vadelmassa tuttu lakritsin ja taatelin yhdistelmä kohtaa raikkaan marjaisan vadelman.
Suomessa valmistettu joulukalenteri kokoaa yhteen Vaajakoskella valmistettuja suosikkeja
625 gramman 24 Parempaa Välipalahetkeä -joulukalenteri valmistetaan Suomessa. Myös suurin osa sen sisältämistä välipaloista ja herkuista valmistetaan Foodinin omalla elintarviketehtaalla Vaajakoskella.
Kirjamaisesti avautuvan kalenterin voi asettaa esille pöydälle tai hyllylle tuomaan jouluista tunnelmaa. Luukkujen takaa paljastuu uusi välipala tai herkku jokaiselle päivälle jouluaattoon saakka.
Odotetut joulun suosikit palaavat valikoimaan
Joulukalenterin yllätysten lisäksi joulun alla herkutellaan tutuilla piparin ja piparmintun mauilla. Täyteläinen hasselpähkinä-raakasuklaalevite Herkkuisa saa joulusesongiksi rinnalleen suositut Pipari- ja Piparminttu Herkkuisat. Monikäyttöiset levitteet sopivat niin leivontaan, jälkiruokiin kuin lusikoitavaksi sellaisenaan. Sesongin maut pääsevät oikeuksiinsa myös taateliherkuissa ja raakasuklaakuorrutetuissa cashewpähkinöissä.
Joulun sesonkituotteet
24 Parempaa Välipalahetkeä -joulukalenteri 625 g suositushinta: 27,95 €
Piparitaateli 170 g suositushinta: 2,95 €
Piparitaatelipatukka 35 g suositushinta: 1,19 €
Piparisuklaacashew, Luomu 60 g suositushinta: 3,49 €
Piparminttusuklaacashew, Luomu 60 g suositushinta: 3,49 €
Raakasuklaa Gingerbread 51 %, Luomu 40 g suositushinta: 3,49 €
Piparminttu Herkkuisa, Luomu 230 g suositushinta: 6,95 €
Pipari Herkkuisa, Luomu 230 g suositushinta: 6,95 €
Tuotteet saatavilla: 10.9.2026
Tuotteet myynnissä: 14.9.2026
Mikäli haluat tuotteita testiin, olethan yhteydessä:
Petra Väkelä, markkinointijohtaja
petra@foodin.fi
Julkaisuvapaat kuvat: https://foodin.emmi.fi/l/ngqwrJRRCN29
Foodin Oy
Foodin on vuonna 2013 perustettu suomalainen perheyritys, joka valmistaa ja tarjoaa laadukkaista raaka-aineista valmistettuja ruokia, välipaloja ja hyvinvoinnin tuotteita. Foodinin tavoitteena on muuttaa ruokakulttuuria terveellisemmäksi ja herkullisemmaksi tekemällä paremmista valinnoista helppoja. Suuri osa Foodin tuotteista valmistetaan ja pakataan yrityksen omalla elintarviketehtaalla Vaajakoskella.
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Yhteyshenkilöt
Petra VäkeläMarkkinointijohtajapetra@foodin.fi
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