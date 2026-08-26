Brändi uudistui ja naantalilaiset näyttävät, mikä on heidän "Ilo olla Naantalissa"
27.8.2026 10:09:55 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin uusi, keväällä julkistettu brändi on elävä kokonaisuus ja koko kaupungin yhteinen. Pyysimme naantalilaisia lähettämään valokuvia, joissa näkyy mikä on heille "Ilo olla Naantalissa".
Naantalin kaupungin viestintä kysyi kesällä 2026 kuntalaisilta, miltä heidän ilo Naantalissa näyttää ja tuntuu.
Järjestimme kesän aikana valokuvakilpailun ja saimme naantalilaisilta yli 80 valokuvaa. Kuvissa on naurua ja herkkuja, liikuntaa ja luontoa, merellisyyttä ja romantiikkaa… Niistä aistii vahvasti aurinkoisen tunnelman ja sen, että on ”Ilo olla Naantalissa”. Osallistujat vaihtoivat verbin "olla" myös esimerkiksi muotoon "rakastaa", "rentoutua" tai "syödä jätskiä" Naantalissa.
- Brändi on mielikuva ja kuvia katsellessa syntyy juuri se iloinen tunne, joka on Naantalin uuden brändin ytimessä. Kiitos kaikille, jotka osallistuitte kuvakilpailuun ja toitte Naantalin brändiin lisää elämää ja uusia vivahteita, kiittelee Naantalin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars.
Tähän kuvakollaasiin on kerätty osa kuvista ja niistä on tehty myös video Naantalin sosiaaliseen mediaan. Kaikki kilpailuun osallistuneet saivat palkinnon.
Brändin keskiössä on aurinko ja aalto
Naantalin uusi, yhtenäinen brändi on tehty laajassa yhteistyössä henkilöstön, kuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa, osittain osana kaupunkistrategiatyötä. Kaupunginhallitus hyväksyi Naantalin brändin maaliskuussa 2026. Ulkoisena kumppanina brändiuudistuksessa toimi turkulainen mainostoimisto Hansdotter.
Brändin keskiössä on visuaaliset elementit aurinko ja aalto sekä ydinviesti "Ilo olla Naantalissa", jonka verbiä voi varioida. Brändissä on määritelty Naantalin äänensävy ja kivijalkateksti Naantalista. Brändi on toteutettu myös ruotsiksi ja englanniksi.
Hyvää palautetta aitoudesta ja monikielisyydestä
Naantali on uuden brändin tiimoilta markkinoinut Naantalin vahvuuksia laajasti paitsi Varsinais-Suomessa myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Satakunnassa sekä Ruotsissa.
- Olemme tehneet uusia asioita kuten teipanneet Naantalin bussipysäkkejä, näkyneet Föli-bussien perissä sekä tv-mainoksissa. Olemme myös saaneet myönteistä palautetta ydinviestin näkymisestä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja siitä, että brändikuvissa on naantalilaisia ja ne on kuvattu juuri Naantalin upeissa paikoissa, Jessica Ålgars kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jessica Ålgarsviestintä- ja markkinointipäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 775 5781jessica.algars@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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