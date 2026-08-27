Elinkeinoelämän Suurlähettiläspalkinnot 2026 Teemu Tannerille Norjaan ja Mercosur-maiden Team Finland -joukkueelle

EK:n yrittäjät ovat palkinneet Team Finlandin vienninedistäjiä, jotka ovat tehneet tuloksellista työtä Suomen viennin ja pk-yritysten kansainvälistymisen hyväksi. Vuoden 2026 Suurlähettiläspalkinnot osoitetaan Suomen Norjan-suurlähettiläs Teemu Tannerille sekä Mercosur-maiden Team Finland -joukkueelle. Lisäksi kunniamaininnan vuoden Team Finland -teosta saavat Finnveran ja ulkoministeriön tiimit, jotka yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ovat vaikuttaneet EU:n Ukraina-jälleenrakentamistakausten saamiseksi Suomeen Euroopan ensimmäisten vientiluottolaitosten joukossa.

Suomessa eletään etsikkoaikaa, kun viennin kasvu vetää koko talouden kasvukäännettä. EK:n tutkimuksen mukaan jopa 6.000 pk-yritystä harkitsee parhaillaan kansainvälistymistä, muistuttavat EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Anne Kangas (Hoitokoti Päiväkumpu) ja kansainvälistymis- ja uudistumisryhmän puheenjohtaja Bengt Westerholm (Beweship):

”Sekä vientiyritysten että vienninedistäjien kannattaa laittaa kaikki peliin, jotta nyt käynnistynyt vahva kasvuvire saadaan käännettyä vientikaupoiksi. Näin tapahtuu, kun Suomi toimii yhtenä Team Finland -joukkueena pk-yritysten tukena.”

”Yritysten rohkean liikkeellelähdön ja kunnianhimoisen myyntityön rinnalla Suomen vienninedistämisen palvelut ja niiden kehittäminen sekä maailmalla että kotimaassa ovatkin nyt keskeisessä asemassa pk-yritysten kansainvälistymisen onnistumisessa ja Suomen vientipohjan laajentamisessa”.

Team Finlandin ytimessä ovat verkoston rautaiset ammattilaiset eli suurlähettiläiden johtamat tiimit maailmalla sekä pk-yrityksiä palvelevat organisaatiot täällä Suomessa. Elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjät kiittävät näitä huipputekijöitä arvokkaasta panoksesta Suomen viennin eteen.

Elinkeinoelämän Suurlähet­ti­läs­pal­kinnon saajat vuonna 2026

Suomen Norjan-suurlähettiläs Teemu Tanner

Suurlähettiläs Teemu Tanner on saavuttanut erinomaisia tuloksia Team Finland -joukkuepelin johtamisessa, mikä on heijastunut positiivisella tavalla yrityksiin ja niiden saamaan palveluun. Tanner on saanut vienninedistämisen ammattilaiset tekemään saumatonta yhteistyötä yli hallintorajojen, yritysten tarpeita kuunnellen ja Suomen viennin etua ajaen. Tanner on vahvistanut norjalaisten tietoutta Suomen tarjoomasta sekä innostanut suomalaisyrityksiä tarttumaan Norjan lähimarkkinoidemme merkittävään vientipotentiaaliin.

Mercosur-maiden Team Finland -joukkue

Mercosur-kauppasopimus avaa Suomelle historiallisia vientimahdollisuuksia Argentiinassa, Brasiliassa, Paraguayssa ja Uruguayssa. Suomen edustustot ovat nostaneet riman ylös, kun ne ovat virittäneet vienninedistämisen toimintamallia Mercosur-kaupankäynnin uutta aikakautta varten. Brasilian-suurlähettiläs Antti Kasken ja Argentiinan-suurlähettiläs Nicola Lindertzin johtamat ammattilaiset työskentelevät korostetun yrityslähtöisesti ja tekevät esimerkillistä Team Finland -verkostoyhteistyötä laajalla mantereella toimiessaan.

Kunniamaininta Vuoden Team Finland -teosta: Finnveran ja ulkoministeriön SISU-rahoitusohjelma

Ulkoministeriön ja Finnveran tiimit ovat tehneet ennakkoluulotonta ja ratkaisuhakuista vaikuttamis- ja valmistelutyötä, jonka tuloksena Finnvera saa Euroopan ensimmäisten vientiluottolaitosten joukossa kanavoitavakseen 240 miljoonan euron vientitakaukset Ukrainan jälleenrakentamiseen suomalaisyritysten voimin. Lisäksi ulkoministeriö saa tarjottavakseen miljoonia euroja EU-avustusrahaa jälleenrakentamisen teknisiin selvityshankkeisiin. Vaikuttamisyhteistyö elinkeinoelämän kanssa on ollut vahvaa hankkeen alkumetreiltä alkaen. Nyt tehty avaus tarjoaa mahdollisuuden merkittävälle EU-lisärahoitukselle tulevaisuudessa.

Lisätiedot:

johtaja Petri Vuorio, puh. 050 323 2979

kauppapolitiikan asiantuntija Heli Siikaluoma, puh. 050 339 2020