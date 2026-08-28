Yllättävä tilanne Erikoisjoukoissa: kokelas kieltäytyy tehtävästä ja vaati vastauksia: "Nyt sinä kuuntelet!"
1.9.2026 08:00:38 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Erikoisjoukkojen 6. kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 3.9.
Erikoisjoukkojen uusi kausi käynnistyy torstaina, eikä kokelaille tälläkään kertaa ole luvassa pehmeää laskua leirin todellisuuteen.
Heti ensimmäisessä jaksossa kokelaat joutuvat tehtävään, jossa heidän tulee yhdessä parin kanssa kaatua 8 metriä korkeasta hyppytornista selkä edellä alla odottavaan lampeen.
Tehtävä laittaa kaikkien kokelaiden ilmeet vakavaksi, mutta kaikkein vaikein tilanne on Tom Nylundille, joka näyttää tornin huipulla lähes pöyristyneeltä kouluttajien käskyistä ja ohjeista. Kouluttajat huomaavat nopeasti Nylundin hätääntyneen ja levottoman kehonkielen.
- Ootsä ihan messissä nyt?, Robin Hendry kysyy.
- No mä yritän tässä miettiä, et miten ihmeessä tää voi edes toimia koko homma, Nylund sanoo.
- Sun ei tarvitse miettiä sitä. Nyt sä kuuntelet mitä mä sanon, ja teet just niinku mä sanon. Onko ymmärretty?
- Joo, mut... mun on vaan vaikee kuvitella, et miten tää-
- Sun ei tarvitse kuvitella yhtään mitään, kun kuunnella mun ohjeita, Hendry sanoo tiukasti.
Lopulta, kun kouluttajat antavat käskyn kaatua veteen, vain vieressä seisonut kokelas Essi Antervo kaatuu tornista ohjeiden mukaan alas ja Nylund jää seisomaan paikalleen.
Kouluttajat tivaavat syytä tottelemattomuudelle.
- Nää korkeat paikat on vaan tosi vaikeita, Nylund sanoo.
- Ne on kaikille vaikeita, pääkouluttaja Janne Lehtonen sanoo tylysti ja käskee kokelaan autoon.
VIDEO: Kokelas ei suostu tottelemaan – kyseenalaistaa kouluttajat ja vaati vastauksia: "Nyt sinä kuuntelet!"
Erikoisjoukkojen uudella kaudella ovat mukana: somevaikuttaja Aada Länsiluoto, podcast-juontaja Alona Kuusisto, urheilutoimittaja Antti-Jussi Sipilä, toimittaja-kirjailija Erkka Mikkonen, kamppailu-urheilija Essi Antervo, somevaikuttaja Harriet Holmborg, personal trainer Juha Mentula, näyttelijä Karim Rapatti, radiojuontaja Karoliina Tuominen, ravintolayrittäjä Lauri Kaivoluoto, yrittäjä Marjo Toskala, miesten valmentaja Miiska van Rentenghem, kansanedustaja Noora Fagerström, toimittaja Tom Nylund ja stand up -koomikko Tomi Haustola.
Tällä kaudella kokelaat marssivat leirille ilman ennalta annettuja kokelasnumeroita, sillä omasta numerostaan joutuu kilpailemaan. Leirin alussa järjestetään viimeisetkin hiet tiristävä kuntotesti, jonka voittajalle on tiedossa kokelasnumero 1. Mitä heikompi tulos, sitä suurempaa numeroa saat kantaa hihassasi.
Edessä on yksitoista vuorokautta täynnä kylmyyttä, unettomuutta, haastavia olosuhteita ja tehtäviä, joissa jokainen kohtaa omat rajansa.
Leirin kouluttajat Janne Lehtonen, Jan Knutti, Matias Petäistö ja Robin Hendry tarkkailevat kokelaita herkeämättä. Tällä kertaa vaatimustaso nousee entisestään. Fyysinen suorituskyky, paineensieto ja taito toimia osana tiimiä joutuvat armottomaan testiin. Kuinka moni kestää loppuun asti, kun jokainen sekunti leirillä voi olla viimeinen?
Kauden tapahtumia seurataan myös Erikoisjoukot-podcastissa, jonka juontavat Karoliina Tuominen ja Essi Antervo. Podcast on kuunneltavissa Suplassa ja katsottavissa kuvan kera Ruudussa.
- Erikoisjoukot alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 3.9.
- Ohjelman pressikuvia pääset lataamaan TÄÄLTÄ
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Yhteyshenkilöt
Mia PaavonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0406341546mia.paavonen@nelonenmedia.fi
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