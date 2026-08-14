On monta tapaa olla yksinäinen, mutta myös monta tapaa löytää ystävyys, näyttää Kristiina Wallinin ja Erika Kallasmaan lumoava kuvakirja

Pieni Kummitus ei jaksa valvoa öisin. Kun muut kummitukset palaavat öisiltä kummitteluretkiltään, pieni iltauninen Kummitus herää. Sen on lähdettävä huutamaan PÖÖ! päivänvalossa. Ei sitä silti kukaan pelästy, niin huomaamaton se on.

Yhtenä päivänä Kummitus kuitenkin huomataan. Se päätyy uutiskuvaksi sanomalehteen, sanomalehden mukana musiikkia rakastavan säveltäjä Huminan reppuun – ja Huminan sekä kulkukoira Koiran matkaan.

Älä pelkää, PÖÖ! on kertomus kolmen erilaisen olennon kohtaamisesta. Ymmärryksestä, joka syntyy, vaikka kukin puhuu omaa kieltään. Teos on runoilija Kristiina Wallinin ensimmäinen lastenkirja.

"Eräänä iltana nukkumaan käydessäni mieleeni pujahti pieni Kummitus. Se ei jaksanut lähteä kummittelemaan, vaan halusi mieluummin nukkua. Kummitus käpertyi viereeni ja sanoi olevansa yksinäinen", Wallin kertoo.

"Kun Kummitus kuiskasi korvaani hyvää yötä pöö, tiesin, että minun on kuviteltava sille ystäviä, niin syntyivät vanha säveltäjä Humina ja kulkukoira Koira. Kirjoitukseni saa usein alkunsa juuri uneen kiepsahtamisen hetkellä, ja siksi yöpöydällä pitää olla muistilehtiö ja kynä. Sinne muistilehtiöön Humina kävi yöllä piirtämässä muutaman nuotin ja koira painamassa tassunjäljen."

Erika Kallasmaa maalaa musteella ja akvarelliväreillä roiskeita ja viivastoja. Maalattuja pintoja leikaten ja liimaten hän rakentaa kirjan sivuille sen maailman.

Yhteistyönä kuvittaja Erika Kallasmaan kanssa tarinasta kasvoi koskettava kuvakirja, joka muistuttaa, ettei kummituksia tarvitse pelätä.

"Kaikki olennot ovat samaa melodiaa, samasta ilosta ja kaipauksesta rakennettuja."

Kuvakirjan värit ja viivat, hahmot ja maisemat piirtyvät rosoisina ja käsin kosketeltavina. Kallasmaan kuvitus on sattumien varaan heittäytyvää käsityöläisyyttä. Kallasmaa maalaa musteella ja akvarelliväreillä roiskeita ja viivastoja. Maalattuja pintoja leikaten ja liimaten hän rakentaa kirjan sivuille sen maailman.

Taskukokoinen kummitus, jolkottava koira ja liehuvatukkainen Humina syntyvät sanoista, pisaroista ja viivoista. Ne elävät ja tuntevat kirjan sivuilla.

Älä pelkää, PÖÖ! puolustaa jokaisen oikeutta olla omanlaisensa. Se puhuu yksinäisyydestä, ystävyyden kaipuusta ja ilosta, mutta myös musiikista ja vähän runoudestakin.

Kolmen omintakeisen olennon kulku limittyy ja lomittuu kuin sävelet tai viivat, kunnes viimein koko talo soi! On tullut kevät ja aika lähteä ulos. Huminan harteilta pieni Kummitus huutaa iloisesti PÖÖ!

Tekijöistä

Kristiina Wallin on palkittu runoilija ja prosaisti. Hänen teoksensa ovat saaneet kiitosta erityisesti tarkasta, assosiatiivisesta ja merkityksiä kerrostavasta kielestä.

Erika Kallasmaa työskentelee lasten kuvakirjojen sekä lapsille suunnatun kuvataiteen parissa. Kallasmaa on saanut mm. kuvitustaiteen valtionpalkinnon.

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