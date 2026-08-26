Työterveyslaitos

Tekoäly edistää vuorotyön terveellisyyttä ja turvallisuutta

28.8.2026 06:00:00 EEST | Työterveyslaitos | Tiedote

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Tutkimushanke valmisti suositukset tekoälyratkaisujen suunnitteluun ja käyttöön vuorotyössä. Onnistuneilla ratkaisuilla voidaan parantaa työaikojen suunnittelua sekä vuorotyöntekijöiden terveyskäyttäytymistä ja unettomuuden hoitoa. Parannukset voivat tehdä vuorotyöstä sopivampaa erilaisille työntekijöille.

Työterveyslaitoksen tutkijat selvittivät tekoälyn mahdollisuuksia parantaa vuorotyön terveellisyyttä ja työturvallisuutta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeessa haastateltiin vuorotyöpaikkojen, työterveyshuoltojen, ohjelmistoyritysten ja unettomuuden digitaalisten hoitojen kehittäjiä.

Aiempaa tutkimustietoa aiheesta on niukasti, koska tutkimus on keskittynyt usein tekoälyratkaisujen tekniseen kehittämiseen. Nyt havaittiin, että tekoäly voidaan valjastaa tukemaan ergonomista työvuorosuunnittelua, palautumista ja työn turvallista suorittamista. Uudet ratkaisut vähentävät vuorotyöhön liittyviä terveys- ja turvallisuusriskejä jopa lähelle päivätyön tasoa.

– Kun suunnittelu ja käyttöönotto huomioivat vuorotyöntekijöiden terveyden ja turvallisuuden, tekoälyratkaisut voivat auttaa kehittämään vuorotyötä sopivammaksi erilaisille ihmisille, tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen sanoo.

Yhteiskehittäminen avainasemassa

Kun työpaikalla suunnitellaan uusien tekoälyratkaisujen käyttöönottoa, kannattaa suunnitteluvaiheessa ottaa mukaan myös työpaikan työterveyshuollon ja teknologiatoimittajan edustajat. Näin tekoälymallien opettamiseen saadaan riittävän kattavat aineistot.

– Huomasimme, että tekoälyratkaisujen vaikuttavuus paranee, kun vuorotyöpaikat, työterveyshuolto, teknologiakehittäjät ja tutkijat sitoutuvat yhteistyöhön, kertoo Mikael Sallinen.

Yhteiskehittäminen auttaa varmistamaan, että ratkaisut perustuvat työpaikan todellisiin tarpeisiin, asiantuntijatietoon, toimivaan teknologiaan ja riippumattomaan arviointiin. Yhteistyötä olisikin tärkeä vahvistaa, jotta työpaikalla voidaan seurata ja kehittää käyttöön otettujen tekoälyratkaisujen vaikuttavuutta.

Työpaikan tekoälyratkaisujen muistilista

  1. Huomioi vuorotyön erityispiirteet.
  2. Varmista työaika-, henkilöstö-, terveys- tai hyvinvointitietojen tietosuoja, eettisyys ja läpinäkyvyys.
  3. Vahvista henkilöstön tekoälylukutaitoa. Tarjoa riittävästi koulutusta ja käytännön tukea.
  4. Ota henkilöstö ja keskeiset teknologian käyttäjäryhmät mukaan suunnitteluun ja pilotointiin.
  5. Kehitä ratkaisuja yhteistyössä työterveyshuollon, tekoälyratkaisujen kehittäjien ja tutkijoiden kanssa.
  6. Arvioi vaikutuksia henkilöstön kanssa. Kehitä toimintaa palautteen pohjalta.

Tutustu hankkeeseen ja sen suosituksiin

Lisätiedot

Avainsanat

tekoälyvuorotyötyöterveystyöturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | Arbetshälsoinstitutet

Puh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi

Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | Arbetshälsoinstitutet

Puh:+358504497541marika.paaso@ttl.fi

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Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.

Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.

Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.

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