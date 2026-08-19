Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi-viestien käyttäjämäärä ylitti neljä miljoonaa – digitaalinen viranomaisposti vakiintuu nopeasti suomalaisten arkeen

28.8.2026 09:57:42 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote

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Suomi.fi-viestien käyttäjämäärä on ylittänyt neljä miljoonaa. Digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuutta koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen palvelun käyttö on kasvanut nopeasti, ja sähköisestä viranomaispostista on tullut yhä useammalle suomalaiselle tavallinen tapa vastaanottaa viranomaisviestejä.

Kuvassa näkymä Suomi.fi-viestien saapuneiden viestien kansiosta.
Suomi.fi-viesteihin saat postia usealta eri viranomaiselta. Palvelu korvaa viranomaisilta saapuvan paperipostin. Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi-viestien kautta viranomaiset toimittavat päätöksiä, tiedoksiantoja ja muuta postia sähköisesti. Yli 400 julkisen hallinnon organisaatiota lähettää viestejä palvelun kautta.

– Neljän miljoonan käyttäjän rajapyykki kertoo siitä, että digitaalinen viranomaisposti on nopeasti vakiinnuttanut asemansa osana suomalaisten arkea. Viranomaisviestit halutaan vastaanottaa helposti, turvallisesti ja ajasta ja paikasta riippumatta sähköisessä muodossa, sanoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi- ja väestötietovirastosta.

Valtaosa digitaalisesti viranomaisten kanssa asioivista henkilöistä on jo digitaalisen viranomaisviestinnän piirissä. Suomi.fi-viestien käyttäjämäärä kasvaa kuitenkin vielä loppuvuoden aikana, kun viranomaisten digitaalisissa palveluissa asioivia henkilöitä ohjataan ottamaan palvelu käyttöön tunnistautumisen yhteydessä. 

Viranomaiset tavoittavat asiakkaita yhä useammin digitaalisesti

Suomi.fi-viestien kautta välitettyjen viranomaisviestien määrä on kasvanut voimakkaasti käyttäjämäärän kasvun mukana. Suomi.fi-viestien kautta välitettiin tammi-elokuussa 2026 noin 31 miljoonaa sähköistä viestiä. Määrä on lähes yhtä suuri kuin koko vuonna 2025 yhteensä. Verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan sähköisten viestien määrä kasvoi lähes 90 prosenttia.

Kasvu tarkoittaa sitä, että viranomaiset voivat tavoittaa aiempaa suuremman osan asiakkaistaan sähköisesti. Samalla asiakkaat saavat viranomaispostinsa aiempaa useammin nopeasti ja yhdessä paikassa.

Digitaalisen viranomaisviestinnän laajeneminen lisäsi keväällä neuvonnan tarvetta. Yleisimmät yhteydenotot koskivat tunnistautumista, viestien löytämistä ja liitteiden avaamista. Kesän aikana yhteydenottojen määrä on tasaantunut.

– Käyttöönottoon ja digitaaliseen asiointiin on saatavilla tukea koko maassa. Neuvonnassa autetaan esimerkiksi viestien löytämisessä, liitteiden avaamisessa ja tunnistautumisessa. Apua saa myös silloin, jos haluaa jatkossa vastaanottaa viranomaispostinsa paperilla, Hotari kertoo.

Paperiposti on edelleen vaihtoehto

Digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuus ei tarkoita, että kaikkien olisi vastaanotettava viranomaispostinsa digitaalisesti. Lain voimaantulon jälkeen noin 165 000 viranomaisten kanssa digitaalisesti asioivaa henkilöä on valinnut viranomaispostinsa vastaanottamisen paperilla. Tämä vastaa noin neljää prosenttia kaikista digitaalisesti viranomaisten kanssa asioivista henkilöistä.

Suomi.fi-viestien vastaanoton voi keskeyttää palvelun asetuksissa tai Suomi.fi-palvelujen neuvonnan avulla, jonka jälkeen henkilö saa viranomaisten lähettämän postin paperilla Suomi.fi-viestien sijaan. Valinta on voimassa vähintään vuoden ja jatkuu sen jälkeenkin, kunnes henkilö seuraavan kerran kirjautuu viranomaisen digitaaliseen asiointipalveluun.

Kaikki viranomaiset eivät vielä käytä Suomi.fi-viestejä, joten osa viranomaispostista voidaan edelleen lähettää paperisena myös Suomi.fi-viestien käyttäjille.

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Kuvassa näkymä Suomi.fi-viestien saapuneiden viestien kansiosta.
Suomi.fi-viesteihin saat postia usealta eri viranomaiselta. Palvelu korvaa viranomaisilta saapuvan paperipostin.
Digi- ja väestötietovirasto
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Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.

Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.

https://dvv.fi

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