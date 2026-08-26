Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymää parannetaan Kurikassa

27.8.2026 09:44:30 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Elinvoimakeskus ja Kuortaneen Kaivin Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen valtatien 3 ja kantatien 67 eteläisemmän liittymän parantamisesta Kurikassa.

Tiehankkeeseen liittyvä työmaa, taustalla autoja ajamassa isolla tiellä ja metsää horisontissa.
Valtatien 3 ja kantatien 67 vilkkaasti liikennöity liittymä saa uudet kaistajärjestelyt syksyn 2026 aikana. Kuva elinvoimakeskus.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat nykyisen oikealle kääntymiskaistan siirtäminen kauemmaksi valtatiestä ja uuden kääntymiskaistan rakentaminen etelän suuntaan kantatieltä tultaessa. Liittymä on liikennemääriltään melko vilkas. Liittymässä on myös poikkeuksellisen paljon valtatieltä 3 kantatielle 67 oikealle kääntyvää liikennettä, joka osaltaan korostaa tarvetta parantaa liittymästä oikealle kääntyvän liikenteen olosuhteita.

Hankkeen rahoittajina ovat elinvoimakeskus ja Kurikan kaupunki ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 700 000 euroa.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa viikolla 36/2026.

Työt tulevat aiheuttamaan häiriötä valta- ja kantatien liikenteelle.

Urakka valmistuu marraskuun 2026 aikana.

Avainsanat

liikennerakentaminenkurikkaliittymäparannus

Yhteyshenkilöt

Tilaaja:
Elinvoimakeskus, projektipäällikkö Teppo Leppäaho, p. 050 350 9897 teppo.leppaaho@elinvoimakeskus.fi

Urakoitsija:
Kuortaneen Kaivin Oy
Toimitusjohtaja Eeli Mäki-Mustapää p. 040 569 7507, eeli@kuortaneenkaivin.fi

Kuvat

Tiehankkeeseen liittyvä työmaa, taustalla autoja ajamassa isolla tiellä ja metsää horisontissa.
Valtatien 3 ja kantatien 67 vilkkaasti liikennöity liittymä saa uudet kaistajärjestelyt syksyn 2026 aikana. Kuva elinvoimakeskus.
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Kolme henkilöä seisoo sisätilassa pöydän äärellä.
Sopimus allekirjoitettu: Kurikan liittymän parannustyöt toteuttaa Kuortaneen Kaivin Oy. Kuvassa vasemmalta Kuortaneen kaivin Oy:n työmaapäällikkö Tero Piri, toimitusjohtaja Eeli Mäki-Mustapää ja elinvoimakeskuksen projektipäällikkö Teppo Leppäaho. Kuva elinvoimakeskus.
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Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

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