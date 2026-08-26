Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymää parannetaan Kurikassa
27.8.2026 09:44:30 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Elinvoimakeskus ja Kuortaneen Kaivin Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen valtatien 3 ja kantatien 67 eteläisemmän liittymän parantamisesta Kurikassa.
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat nykyisen oikealle kääntymiskaistan siirtäminen kauemmaksi valtatiestä ja uuden kääntymiskaistan rakentaminen etelän suuntaan kantatieltä tultaessa. Liittymä on liikennemääriltään melko vilkas. Liittymässä on myös poikkeuksellisen paljon valtatieltä 3 kantatielle 67 oikealle kääntyvää liikennettä, joka osaltaan korostaa tarvetta parantaa liittymästä oikealle kääntyvän liikenteen olosuhteita.
Hankkeen rahoittajina ovat elinvoimakeskus ja Kurikan kaupunki ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 700 000 euroa.
Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa viikolla 36/2026.
Työt tulevat aiheuttamaan häiriötä valta- ja kantatien liikenteelle.
Urakka valmistuu marraskuun 2026 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tilaaja:
Elinvoimakeskus, projektipäällikkö Teppo Leppäaho, p. 050 350 9897 teppo.leppaaho@elinvoimakeskus.fi
Urakoitsija:
Kuortaneen Kaivin Oy
Toimitusjohtaja Eeli Mäki-Mustapää p. 040 569 7507, eeli@kuortaneenkaivin.fi
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Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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