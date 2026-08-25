Kustannusosakeyhtiö Otava

Suomessa yli 50 000 lukijaa valloittanut Olivier Norek saapuu Helsinkiin

28.8.2026 11:57:08 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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Ranskalaiskirjailija Olivier Norekin talvisotaan sijoittuva Talven soturit nousi Suomessa poikkeukselliseksi menestykseksi yli 50 000 kappaleen myynnillään. Syyskuussa Otava julkaisee suomeksi Norekin ylistetyn jännitysromaanin Syvyyden vartijat. Norek vierailee Helsingin Kirjamessuilla lokakuussa ja on median haastateltavissa Helsingissä perjantaina 23.10.

Ranskassa bestselleriksi noussut ja televisiosarjaksi sovitettu Syvyyden vartijat yhdistää rikosjuonen, psykologisen jännitteen ja vahvan henkilökuvauksen. Romaanin keskiössä on pariisilaispoliisi Noémie, jonka elämä muuttuu peruuttamattomasti vakavan työtehtävässä saadun vamman seurauksena. Hänen kasvonsa tuhoutuvat. Fyysisten vammojen lisäksi henkiset arvet ovat syvät. 

Toipuva Noémie siirretään töihin pikkukaupungin poliisiasemalle kauas entisestä elämästään. Rauhalliseksi tarkoitettu komennus saa kuitenkin yllättävän käänteen, kun läheisen järven pohjasta löytyy muovitynnyri, jonka sisältä paljastuu lapsen ruumis. 

Tutkimus johtaa vuosikymmenten takaiseen tragediaan. Käy ilmi, että uhri on yksi kolmesta lapsesta, jotka katosivat 1990-luvulla vanhan kylän jäädessä tekoaltaan alle. Mitä syvemmälle Noémie kaivautuu tapaukseen, sitä lähemmäs hän pääsee sekä kylän vaiettuja salaisuuksia että omia haavojaan. 

Olivier Norek (s. 1975) on yksi Ranskan suosituimmista rikoskirjailijoista. Ennen kirjailijanuraansa hän työskenteli poliisina 18 vuoden ajan ja osallistui myös humanitaariseen avustustyöhön kriisialueilla. Hänen teoksiaan on käännetty lukuisille kielille, ja ne ovat saavuttaneet laajan kansainvälisen lukijakunnan. 

Syvyyden vartijat on suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Teos ilmestyy 10.9. painettuna kirjana, e-kirjana sekä Anniina Piiparisen lukemana äänikirjana.  

Olivier Norek esiintyy Helsingin Kirjamessuilla lauantaina 24.10. Hän on median haastateltavissa Helsingissä perjantaina 23.10. 

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: 
adele.couavoux@otava.fi 

"Suuri romaani huokuu syvää inhimillisyyttä." - Le Point 

"Norek on jälleen kuin uudestisyntynyt ja hämmästyttää taidoillaan. Syvyyden vartijat on varma menestysteos!" - Lire

Yhteyshenkilöt

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