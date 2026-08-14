Gramexin Musiikin arvo -videosarjan toinen artisti on Goldielocks – kurkista albumin syntyprosessiin
27.8.2026 10:00:00 EEST | Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry | Tiedote
Gramexin Musiikin arvo -videosarja jatkuu torstaina 27.8. julkaistavalla Goldielocksin jaksolla, joka vie katsojat artistin toisen albumin työvaiheisiin.
Gramexin Musiikin arvo -videosarja jatkuu toisella neljän jakson mittaisella kokonaisuudella, jossa seurataan Goldielocksina tunnetun laulaja-lauluntekijä Ella Mäntysen työskentelyä toisen albuminsa parissa.
Sarjan jaksot julkaistaan Gramexin Instagram- ja TikTok-tileillä sekä YouTube-kanavalla. Goldielocksin ensimmäinen jakso on katsottavissa torstaina 27.8., minkä jälkeen uusia jaksoja ilmestyy joka viikko.
Millaista on työstää albumia major-levy-yhtiössä?
Videosarjan toisessa kokonaisuudessa seurataan Goldielocksin työskentelyä päiväkirjamaiseen tyyliin. Sarja avaa näkymän albumin tekemisen eri vaiheisiin ja näyttää, kuinka ideat, demot ja tuotannolliset ratkaisut muodostavat vähitellen valmiin kokonaisuuden.
Katsojat pääsevät seuraamaan albumiprosessia sen eri vaiheissa sekä näkemään, millaisia luovia valintoja ja päätöksiä matkan varrella tehdään. Samalla katsojat pääsevät kurkistamaan, mitä kaikkea nousevan, kansainvälisen artistin arkeen kuuluu.
”On ollut mahtavaa olla mukana tässä kampanjassa, koska niin harvoin pysähdymme oikeasti pohtimaan musiikin arvoa. Musiikki on kanssamme elämän jokaisessa hetkessä: häistä hautajaisiin, lenkillä, ruokakaupassa. Se jättää jälkensä melkein jokaiseen muistoon. Se, että olen saanut olla mukana kertomassa omaa tarinaani tulevasta albumista ja oman musiikkini itseisarvosta, on ollut todella merkityksellistä”, kertoo Goldielocks.
Ensimmäisessä jaksossa kurkistetaan muun muassa Rush-kappaleen taustoihin sekä avataan sitä, miten toisen albumin työstäminen eroaa debyyttialbumista.
Musiikki ei synny tyhjästä
Musiikin arvo -videosarja tekee näkyväksi sen työn, joka usein jää kuulijalle näkymättömäksi. Yhden albumin taustalla on useiden musiikin ammattilaisten, kuten artistien, tuottajien ja muiden tekijöiden osaamista, aikaa ja yhteistyötä.
Sarja näyttää konkreettisesti, miten biisit rakentuvat vaihe vaiheelta ja miten luova työ etenee ensimmäisistä ideoista kohti valmista julkaisua. Samalla esiin nousevat sekä musiikin tekemisen onnistumiset että sen haasteet.
"Tämän kampanjan tavoitteena on avata musiikin tekemisen todellisuutta mahdollisimman laajalle yleisölle. Valmiin albumin tai kappaleen taustalla on pitkä luova prosessi sekä useiden musiikkialan ammattilaisten työpanos. Haluamme tehdä näkyväksi sitä työtä ja osaamista, joka tekee musiikista arvokasta", kertoo Gramexin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riku Lievonen.
Jatkoa Musiikin arvo -kampanjalle
Videosarja on jatkoa Gramexin ja JVG:n käynnistämälle Musiikin arvo -kampanjalle, joka herätti laajaa keskustelua musiikin merkityksestä ja luovan työn arvostuksesta. Kampanjassa JVG myi uniikin vinyylisinglen taholle, joka ymmärsi musiikin arvon. Ratkaisevaa ei ollut korkein tarjous, vaan se, kuka osasi parhaiten perustella musiikin merkityksen.
Uudessa vaiheessa huomio siirtyy valmiista teoksesta itse tekemiseen: siihen työhön ja niihin ihmisiin, joiden panos tekee musiikista arvokasta.
Haluatko jakaa oman biisisi tarinan? Hae mukaan videosarjaan!
Kaikilla musiikkia ammattimaisesti tekevillä on mahdollisuus hakea mukaan videosarjan kolmanteen osuuteen. Hakuaikaa on jäljellä 31.8. asti.
Lue lisää ja hae mukaan mukaan videosarjaan täällä.
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Yhteyshenkilöt
Christina BomanViestintäkoordinaattoriGramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 579 0390christina.boman@gramex.fi
Riku LievonenJohtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 832 7479riku.lievonen@gramex.fi
Tommi SaarikoskiMarketing ManagerSony Music FinlandPuh:+358 40 532 7345tommi.saarikoski@sonymusic.com
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Gramex - For The Music
Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
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