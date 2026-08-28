Vaihdevuosioireisten hoitoon pääsy helpottuu

Vaihdevuosineuvola aloittaa toimintansa ensin Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa ja Korsnäsissä.

– Toiminta aloitetaan kokeiluna, jotta näemme, paljonko asiakkaita meille ohjautuu, millaista kysyntä on ja miten palvelua on vielä tarve kehittää, kertoo palveluyksikön päällikkö Marjaana Carlsson.

Vaihdevuosineuvolan tarve on tunnistettu ja sen toimintaa on suunniteltu pitkään. Nyt toiminta käynnistyy Pohjanmaalla ensimmäisenä hyvinvointialueena.

– Esimerkiksi kohdunkaulan syövän seulonnan yhteydessä tulee monesti esiin, että asiakas kaipaa ohjausta ja neuvontaa vaihdevuosioireista. Näytteenottoon on vain 15 minuuttia aikaa, joten tässä yhteydessä ei ole mahdollista keskustella vaihdevuosioireista.

Vaihdevuosineuvola tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sekä sen kautta varataan tarvittaessa käynti terveydenhoitajan, kätilön tai lääkärin vastaanotolle. Voit ottaa yhteyttä, jos kärsit esimerkiksi hikoilusta ja kuumista aalloista, univaikeuksista, väsymyksestä ja aivosumusta, mielialan vaihteluista ja kuivista limakalvoista.

Täytä yhteydenottolomake chatissa

Vaihdevuosineuvola toimii osana ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvolaa. Saat yhteyden vaihdevuosineuvolaan täyttämällä yhteydenottolomakkeen verkkosivuilla tai ÖVPH-sovelluksen kautta. Vaihdevuosineuvolasta otetaan sinuun yhteyttä viikon kuluessa.

Vaikka vaihdevuosioireet ovat joskus hankalia ja arkea haittaavia, eivät ne ole akuutteja vaivoja ja niitä voidaan hyvin hoitaa neuvolan kautta.

– Ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvola on looginen paikka ottaa vastaan vaihdevuosioireiset naiset, sillä kätilömme ja terveydenhoitajamme ovat perehtyneet eri ikäisten naisten hyvinvointiin. Vaihdevuosioireita hoidetaan myös hormonivalmisteilla, joita voidaan tarvittaessa määrätä vaihdevuosineuvolasta, palveluvastaava Susanne Strömfors kertoo.

Jos sinun ei ole mahdollista täyttää digitaalista yhteydenottolomaketta, voit pyytää paperisen lomakkeen ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvolasta. Palauta lomake käsiteltäväksi Vaasan ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvolaan, Tammikaivontie 4, rakennus 3, 4.krs. 65100 Vaasa.