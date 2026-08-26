Tekoäly ei korvaa eläinlääkärin osaamista

Ampiaisen pisto kuonoon voi vaarantaa lemmikin hengen – näin toimit oikein 30.7.2026 06:00:00 EEST | Tiedote

Loppukesästä ampiaiset ovat usein ärhäköitä, ja pistoja sattuu helposti. Ampiaisen pisto on yleensä lemmikille vaaraton ja aiheuttaa vain tilapäistä turvotusta ja punoitusta pistoskohdassa. Joskus lemmikki voi kuitenkin olla allerginen pistolle ja saada siitä voimakkaampia oireita. Erityisesti pisto kuonon alueelle voi olla lemmikille vaarallinen.