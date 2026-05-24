Euroopan demokratian kohtalonhetket noin 60 vaalissa ennen eurovaaleja 2029

Eurooppalainen demokratian kilpi (European Democracy Shield) on Euroopan komission marraskuussa 2025 esittelemä strateginen aloite. Se on EU:n vastaus uuden ajan usein näkymättömään kamppailuun, jossa taistellaan ihmisten mielistä, tiedon luotettavuudesta, vaalien koskemattomuudesta ja luottamuksesta demokraattisiin instituutioihin.

Euroopassa käydään edelleen perinteistä sotaa. Samanaikaisesti demokratioita pyritään horjuttamaan disinformaatiolla, kyberhyökkäyksillä, tekoälyn mahdollistamalla manipuloinnilla ja ulkomaisella vaikuttamisella.

Eurooppalaisen demokratian kilven tavoitteena on vahvistaa avoimien yhteiskuntien kykyä kestää näitä paineita. Kansalaisten on voitava luottaa vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin, riippumattomaan mediaan sekä demokraattisiin instituutioihin myös tulevaisuudessa.

Noin 60 vaalitapahtumaa ennen eurovaaleja

EU-maissa järjestetään elokuun 2026 ja vuoden 2029 eurovaalien välillä arviolta noin 60 kansallista, alueellista tai paikallista vaalitapahtumaa. Jokainen niistä tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa eurooppalaista demokratiaa, mutta samalla myös tilaisuuden sen horjuttamiseen.

Vaalien suuri määrä tekee demokratian suojaamisesta konkreettisen ja polttavan kysymyksen. Kyse ei ole vain vuoden 2029 eurovaaleista, vaan jatkuvasta vaalikaudesta, jonka aikana ulkomainen vaikuttaminen, disinformaatio ja tekoälyllä tuotettu manipuloiva sisältö voivat kohdistua eri maiden äänestäjiin.

Suomessa seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2027. Myös Suomessa ratkaistaan, turvataanko vai tuhotaanko eurooppalaisen demokratian keskeisiä edellytyksiä: luottamusta vaaleihin, riippumatonta tiedonvälitystä, tosiasioihin perustuvaa keskustelua ja kansalaisten mahdollisuutta muodostaa mielipiteensä ilman ulkopuolista manipulointia.

Eurooppa-foorumin keskustelussa kysytään, millaisia uhkia eurooppalaisiin vaaleihin ja yhteiskuntiin kohdistuu, miten tekoäly muuttaa poliittista vaikuttamista ja ovatko EU suunnittelemat toimet riittäviä.