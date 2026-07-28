Workday perustaa tekoälytutkimusryhmän ja tukee lahjakkaita tekoälytutkijoita

Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), yritysten henkilöstöhallinnon, talouden ja IT-toimintojen tekoälyalusta, on perustanut Workday AI Researchin, joka on luotettavan, vastuullisen ja tehokkaan yrityskäyttöön tarkoitetun tekoälyn tekninen tutkimusryhmä. Workday AI Researchin tulokset tukevat Workdayn tekoälykehitystä ja tarjoavat uutta tutkimuksellista näyttöä, menetelmiä ja arviointikäytäntöjä laajemmalle tutkimusyhteisölle.

Workdayn tutkijat ovat tuottaneet kasvavan määrän tutkimustuloksia yrityskäyttöön tarkoitetun tekoälyn keskeisistä haasteista, joihin kuuluvat muun muassa agenttien pysyvä muisti, selitettävyys, moniagenttinen koordinointi, palkkioiden ylioptimointi tekoälyn koulutuksessa, suositusjärjestelmät sekä adaptiivinen resurssien hallinta. Viimeaikaiset tutkimukset on hyväksytty alan johtaviin konferensseihin, kuten International Conference on Machine Learning, International Conference on Learning Representations, ACM Web Conference sekä Association for Computational Linguistics -konferenssiin.

”Kun tekoälyagentit kehittyvät muistamaan kontekstia ja toimimaan työntekijöiden puolesta, yritykset kohtaavat monimutkaisia haasteita, jotka liittyvät yksityisyyteen, jäljitettävyyteen, tehokkuuteen ja yritystason tarkkuuteen – haasteita, joita valmiit mallit eivät yksinkertaisesti pysty ratkaisemaan”, sanoo Gerrit Kazmaier, Workdayn tuote- ja teknologiajohtaja. ”Workday AI Research on omistautunut juuri näiden ongelmien ratkaisemiseen ja tarjoaa tarkan tieteellisen pohjan, jota tarvitaan älykkäiden ja luotettavien järjestelmien rakentamiseen – järjestelmien, joihin organisaatiot voivat todella luottaa ja joita ne voivat ottaa käyttöön laajamittaisesti.”

Workday tukee tohtoritason tekoälytutkijoita

Tutkimuksen edistämiseksi ja Workdayn yhteistyön syventämiseksi akateemisen yhteisön kanssa Workday lanseeraa myös Workday AI Research PhD Fellowship -ohjelman, jolla tuetaan poikkeuksellisen lahjakkaita tohtoriopiskelijoita, jotka työskentelevät tekoälyn ja yritysohjelmistojen rajapinnassa. Apuraha myönnetään vuotuisena rajoittamattomana lahjoituksena tutkijan yliopistolle ja sen suuruus on 50 000 Yhdysvaltain dollaria. Yhteistyöhön sisältyy mentorointia ja yhteistyötä Workdayn tekoälytutkijan kanssa sekä etuoikeus hakea Workdayn tarjoamia sopivia uramahdollisuuksia. Tohtoriopiskelijoille tarjolla olevista mahdollisuuksista voi lukea osoitteesta workday.com/ai-research.

Lisätietoja:

Workdayn viestinnän edustajat Suomessa:

tarja.valde-brown@eurofacts.fi

urho.blom@eurofacts.fi

tai

media@workday.com

Taustaa Workday AI Researchin läpimurroista

Workday AI Research tutkii tärkeimpiä kysymyksiä, joita organisaatiot kohtaavat tekoälyn käyttöönotossa. Workday AI Researchin tuoreet tutkimustulokset paljastavat, mitä tarvitaan, jotta agentit säilyttävät vain olennaisen tiedon, tekevät yhteistyötä tarkkuuden parantamiseksi ja poistavat tiedot jälkiä jättämättä.

Voivatko tekoälyagentit muistaa oikeat asiat tallentamatta kaikkea?

Workdayn tutkijat kehittivät agenttien muistiin entistä valikoivamman lähestymistavan, joka auttaa tekoälyä säilyttämään hyödyllistä tietoa ja suodattamaan pois vanhentuneet, päällekkäiset tai epäluotettavat tiedot. Testeissä menetelmä tuotti 12 % tarkemman tuloksen ja noin 8 % paremman muistin kokonaislaadun säilyttäen samalla 97 % merkityksellisistä muistoista. Se toimi myös noin 31 % nopeammin kuin johtava tekoälypohjainen vertailukohde. Tämä osoittaa, että parempi muisti voi olla sekä hyödyllisempi että tehokkaampi. Voivatko useat tekoälyagentit tehdä parempia päätöksiä kuin yksi?

Workdayn tutkijat havaitsivat, että monimutkaisen työn jakaminen erikoistuneiden agenttien kesken paransi sekä vastausten laatua että sääntöjen noudattamista. Tutkimuksessa yksi agentti tutki vaihtoehtoja, toinen keskittyi sääntöjen noudattamiseen ja koordinoiva agentti ohjasi heidän työtään. Lähestymistapa paransi tarkkuutta 5,8 %, ja jokainen lopullinen vastaus täytti tutkimuksessa määritellyt rajoitukset. Tulokset viittaavat siihen, että organisaatioiden ei tarvitse valita laadukkaampien tekoälysuositusten ja vahvojen hallintakeinojen välillä. Unohtaako tekoälyagentti todella, kun sitä pyytää unohtamaan?

Workdayn tutkijat havaitsivat, että tietojen poistaminen tekoälyagentin muistista ei aina poista niitä lopullisesti. Kun tutkijat pyysivät agenttia unohtamaan jotain, siitä löytyi kopio vanhasta yhteenvedosta noin joka viides kerta. Tietojen täydellinen poistaminen tarkoitti myös kaikkien sitä mainitsevien yhteenvetojen poistamista – mikä osoittaa, että tekoälyagenttien ”unohtaminen” edellyttää jokaisen kopion poistamista, ei pelkästään alkuperäisen tietueen poistamista.

Vaikka tekoäly muuttaa nopeasti yritysten toimintatapoja, organisaatiot tarvitsevat järjestelmiä, joihin ne voivat luottaa ja jotka säilyttävät oikean kontekstin, selittävät suosituksensa luotettavasti ja noudattavat selkeitä suojatoimia. Yhdistämällä tiukkaa tekoälytieteellistä tutkimusta yritysten todellisiin tarpeisiin Workday AI Research auttaa rakentamaan uuden sukupolven tekoälytyökaluja, jotka ovat hyödyllisiä, tehokkaita, läpinäkyviä ja käyttövalmiita.

Lisätietoja

Workday

Workday toimii yritysten ydintoimintojen – henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja IT:n – parissa, missä virhemarginaali on käytännössä nolla. Workday yhdistää tekoälyn tiiviisti liiketoiminnan kontekstiin, reunaehtoihin ja luotettaviin prosesseihin, ja menee työtä avustavaa tekoälyä pidemmälle tarjoamalla tekälyagentteja, jotka itse suorittavat työn ja tuottavat mitattavia tuloksia. Yli 11 500 organisaatiota ympäri maailman, mukaan lukien yli 65 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä, luottaa Workdayn kykyyn lunastaa lupauksensa. Lisätietoja: workday.com.

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