Restel Taukopaikat Oy käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

Restel Taukopaikat Oy käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Neuvottelujen tarkoituksena on yhdenmukaistaa yhtiön toimintamalleja, toimenkuvia ja organisoitumista niin, että Restel Taukopaikat Oy:llä on edellytykset kasvaa. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Restel Taukopaikat Oy on hakenut yhtenäistä toimintamallia ja arvioinut eri toimipaikkojen resurssitarpeita osana uuden liiketoimintakokonaisuuden kehittämistä.

Arvioinnin perusteella yhtiö on tunnistanut tarpeen tarkastella toimintamalleja, työn organisointia ja resursointia, jotta toiminta vastaisi mahdollisimman hyvin nykyistä kysyntää sekä tukisi yhtiön pitkän aikavälin tavoitteita. Taustalla ovat myös vaikuttaneet Suomen yleinen taloustilanne ja siitä seurannut varovaisuus kuluttajien käyttäytymisessä.

"Kuluneen vuoden aikana olemme kehittäneet toimintaamme aktiivisesti ja saaneet arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaiden tarpeet, toimintamallit ja resurssit kohtaavat eri puolilla verkostoamme. Nyt meillä on aiempaa parempi ymmärrys siitä, miten organisaatiota kannattaa kehittää tulevaisuutta varten. Muutosneuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka tukevat toiminnan kestävää kehittämistä ja pitkän aikavälin kasvua", sanoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Muutosneuvottelujen tarkoituksena on tehostaa ja yhdenmukaistaa toimintamalleja, toimenkuvia ja organisoitumista niin, että yhtiöllä on vahvempi pohja tulevaisuuden kasvulle.

Muutosneuvottelut käydään yhteistoimintalain mukaisesti yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Neuvotteluissa käydään läpi ratkaisuvaihtoehtoja ennen kuin henkilöstöä koskevia päätöksiä tehdään. Neuvottelujen kesto ja mahdolliset lopputulokset tarkentuvat prosessin edetessä.