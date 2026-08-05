Restel Taukopaikat Oy käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut
27.8.2026 10:00:00 EEST | Restel Oy | Tiedote
Restel Taukopaikat Oy käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Neuvottelujen tarkoituksena on yhdenmukaistaa yhtiön toimintamalleja, toimenkuvia ja organisoitumista niin, että Restel Taukopaikat Oy:llä on edellytykset kasvaa. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana Restel Taukopaikat Oy on hakenut yhtenäistä toimintamallia ja arvioinut eri toimipaikkojen resurssitarpeita osana uuden liiketoimintakokonaisuuden kehittämistä.
Arvioinnin perusteella yhtiö on tunnistanut tarpeen tarkastella toimintamalleja, työn organisointia ja resursointia, jotta toiminta vastaisi mahdollisimman hyvin nykyistä kysyntää sekä tukisi yhtiön pitkän aikavälin tavoitteita. Taustalla ovat myös vaikuttaneet Suomen yleinen taloustilanne ja siitä seurannut varovaisuus kuluttajien käyttäytymisessä.
"Kuluneen vuoden aikana olemme kehittäneet toimintaamme aktiivisesti ja saaneet arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaiden tarpeet, toimintamallit ja resurssit kohtaavat eri puolilla verkostoamme. Nyt meillä on aiempaa parempi ymmärrys siitä, miten organisaatiota kannattaa kehittää tulevaisuutta varten. Muutosneuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka tukevat toiminnan kestävää kehittämistä ja pitkän aikavälin kasvua", sanoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Muutosneuvottelujen tarkoituksena on tehostaa ja yhdenmukaistaa toimintamalleja, toimenkuvia ja organisoitumista niin, että yhtiöllä on vahvempi pohja tulevaisuuden kasvulle.
Muutosneuvottelut käydään yhteistoimintalain mukaisesti yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Neuvotteluissa käydään läpi ratkaisuvaihtoehtoja ennen kuin henkilöstöä koskevia päätöksiä tehdään. Neuvottelujen kesto ja mahdolliset lopputulokset tarkentuvat prosessin edetessä.
Yhteyshenkilöt
Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja
Tarja.Kuittinen@restel.fi
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Huili-taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla eri puolilla Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Restel Oy
Suosittu pikaruokaketju Taco Bell avaa ovensa Seinäjoelle syksyllä 20265.8.2026 12:27:05 EEST | Tiedote
Kansainvälisesti suosittu pikaruokaketju Taco Bell avaa uuden ravintolan Seinäjoen Ideaparkiin syksyn 2026 aikana.
Abreun konsertit saavat oman ravintolatarjontansa Veikkaus Arenalla!17.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Veikkaus Arenalla järjestettävät Abreun 20-vuotis juhlakonsertit saavat juuri tapahtumaa varten suunnitellun ravintolakokonaisuuden. Restelin Food&Events Tapahtumaravintolat on kehittänyt konserttiin oman tuotteistuksen yhteistyössä artistin, Warner Music Liven ja Veikkaus Arenan kanssa.
Huili-taukopaikka avataan Neste Helsinki Metsälän asemalle 10.2.3.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Helsingissä, kun Neste Helsinki Metsälän asemalla avataan uusi Huili Metsälä Helsinki -taukopaikka tiistaina 10.2. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Tuusulanväylällä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata jo neljännen Huilin Helsinkiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Metsälä Helsinki palvelee maanantaista-perjantaihin klo 6-22, lauantaisin klo 7-22 ja sunnuntaisin klo 9-22. Huilin valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. ” Huili
Restel Ravintoloiden Food & Events vastaa vuoden 2026 Asuntomessujen ravintolatoiminnasta19.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Food & Events Tapahtumaravintolat toimii Asuntomessut Lempäälässä 2026 -tapahtuman ravintoloitsijana. Ravintolapalvelut ovat keskeinen osa messukokemusta, ja Food & Events tuo messualueelle raikkaan, kotimaisuuteen nojaavan ja monipuolisen ruokatarjonnan – hyvää kotiruokaa, street foodia, à la carte -elämyksiä sekä laadukkaan kahvilavalikoiman.
Huili-taukopaikka avataan Neste Kerava Alikeravantien liikenneasemalle 7.1.30.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Uudellamaalla, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Kerava Alikeravantie -liikenneasemalla keskiviikkona 7.1. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Keravalla liikkuville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Keravalle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa ”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Alikeravantie Kerava palvelee arkisin klo 5.30-21, lauantaisin klo 8-21 ja sunnuntaisin klo 9-21. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. ”On hienoa, että saamme uuden houkuttelevan Huili-taukopaikan
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme