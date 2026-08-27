Vaasan kaupunki - Vasa stad

Helena Sandström-Snickars luennoi kansalaisopisto Almassa pohjalaisten naisten elämästä vuosina 1752–1869 muotipukujen kautta tarkasteltuna

27.8.2026 10:01:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Kaikille avoin ja maksuton Pohjalaiset naiset ja heidän elämänsä muotipukujen kautta tarkasteltuna 1752–1869 -yleisöluento pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa maanantaina 7.9.2026 klo 18–19.30, Alma R31, auditorio B231, 2. kerros, Raastuvankatu 31. Luennoitsija käyttää luennollaan sekä ruotsin että suomen kieltä.

Luento käsittelee muotipukuja, pukeutumistyylejä ja naisten arkea Vaasan räätälikillan aikana. Lisäksi luennolla tarkastellaan, miten pukuja voidaan havainnoida, tunnistaa ja tulkita.

Helena Sandström-Snickars väitteli vuonna 2025 tohtoriksi tutkimuksellaan Historiska modedräkter i nutid: Att gestalta läskunnighet genom textila artefakter inom materiellt kulturarv.

Avainsanat

vaasan kaupunkikansalaisopisto

Yhteyshenkilöt

Suunnittelijaopettaja Teija Ohvo, Vaasan kansalaisopisto Alma
puh. 040 536 0846, teija.ohvo@edu.vaasa.fi

Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi

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Helena Sandström-Snickars föreläser vid medborgarinstitutet Alma om österbottniska kvinnors liv 1752–1869 genom modedräkter27.8.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande

Den för alla öppna och kostnadsfria föreläsningen Kvinnor från Österbotten och deras liv undersökta genom modedräkter 1752–1869 hålls vid medborgarinstitutet Alma måndagen 7.9.2026 kl. 18–19.30 i Alma R31, auditorium B231, 2:a våningen, Rådhusgatan 31. Föreläsaren använder både svenska och finska under föreläsningen.

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