Helena Sandström-Snickars luennoi kansalaisopisto Almassa pohjalaisten naisten elämästä vuosina 1752–1869 muotipukujen kautta tarkasteltuna
27.8.2026 10:01:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kaikille avoin ja maksuton Pohjalaiset naiset ja heidän elämänsä muotipukujen kautta tarkasteltuna 1752–1869 -yleisöluento pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa maanantaina 7.9.2026 klo 18–19.30, Alma R31, auditorio B231, 2. kerros, Raastuvankatu 31. Luennoitsija käyttää luennollaan sekä ruotsin että suomen kieltä.
Luento käsittelee muotipukuja, pukeutumistyylejä ja naisten arkea Vaasan räätälikillan aikana. Lisäksi luennolla tarkastellaan, miten pukuja voidaan havainnoida, tunnistaa ja tulkita.
Helena Sandström-Snickars väitteli vuonna 2025 tohtoriksi tutkimuksellaan Historiska modedräkter i nutid: Att gestalta läskunnighet genom textila artefakter inom materiellt kulturarv.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suunnittelijaopettaja Teija Ohvo, Vaasan kansalaisopisto Alma
puh. 040 536 0846, teija.ohvo@edu.vaasa.fi
Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Helena Sandström-Snickars föreläser vid medborgarinstitutet Alma om österbottniska kvinnors liv 1752–1869 genom modedräkter27.8.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Den för alla öppna och kostnadsfria föreläsningen Kvinnor från Österbotten och deras liv undersökta genom modedräkter 1752–1869 hålls vid medborgarinstitutet Alma måndagen 7.9.2026 kl. 18–19.30 i Alma R31, auditorium B231, 2:a våningen, Rådhusgatan 31. Föreläsaren använder både svenska och finska under föreläsningen.
Medborgarinstitutet Alma ordnar en föreläsningsserie om 72 timmar-beredskap i Vasa27.8.2026 09:01:00 EEST | Pressmeddelande
Medborgarinstitutet Alma erbjuder under hösten 2026 aktuell och viktig information om hushållens beredskap genom att arrangera en serie med tre föreläsningar som en del av den nationella 72 timmar-beredskapsutbildningen. Föreläsningarna är öppna för alla och avgiftsfria.
Kansalaisopisto Alma järjestää 72 tuntia -varautumiskoulutusten sarjan Vaasassa27.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kansalaisopisto Alma tarjoaa syksyllä 2026 ajankohtaista ja tärkeää tietoa kotitalouksien varautumisesta järjestämällä kolmen yleisöluennon sarjan osana valtakunnallista 72 tuntia -varautumiskoulutusta. Yleisöluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Grävarbeten i korsningen av Vasaesplanaden och Rådhusgatan 7.9–5.1025.8.2026 14:48:15 EEST | Pressmeddelande
I korsningen av Vasaesplanaden och Rådhusgatan utförs kabelarbeten i anslutning till trafikljusen 7.9–5.10.2026. Arbetena påverkar trafiken, och det kommer att uppstå längre köer än normalt i korsningsområdet.
Vaasanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksessä kaivuutöitä 7.9.–5.10.25.8.2026 14:47:53 EEST | Tiedote
Vaasanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksessä tehdään liikennevalojen kaapelointitöitä 7.9.-5.10.2026. Työt vaikuttavat liikenteeseen, ja risteysalue tulee olemaan normaalia ruuhkaisempi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme