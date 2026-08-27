Helena Sandström-Snickars luennoi kansalaisopisto Almassa pohjalaisten naisten elämästä vuosina 1752–1869 muotipukujen kautta tarkasteltuna

Luento käsittelee muotipukuja, pukeutumistyylejä ja naisten arkea Vaasan räätälikillan aikana. Lisäksi luennolla tarkastellaan, miten pukuja voidaan havainnoida, tunnistaa ja tulkita.

Helena Sandström-Snickars väitteli vuonna 2025 tohtoriksi tutkimuksellaan Historiska modedräkter i nutid: Att gestalta läskunnighet genom textila artefakter inom materiellt kulturarv.