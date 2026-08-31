Valtatie 3:n Hämeenlinnan tunneli suljetaan kahtena yönä tunnelin pesun vuoksi
1.9.2026 08:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatie 3 Helsinki–Tampere suljetaan tilapäisesti liikenteeltä Hämeenlinnan tunnelin kohdalla kahtena yönä 14.–16.9.2026. Sulkujen aikana tehdään tunnelin rakenteiden pesua.
Ensimmäisenä yönä maanantain ja tiistain välisenä yönä 14.–15.9.2026 klo 22.00–05.00 suljetaan etelän suuntaan kulkeva E-putki. Toisena yönä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 15.–16.9.2026 klo 22.00–05.00 suljetaan pohjoisen suuntaan kulkeva P-putki.
Sulut vaikuttavat liikenteeseen sekä etelän että pohjoisen suuntaan. Liikenne ohjataan suljettavan tunneliputken sijaan tunneleiden varareitille.
Tunneliputki avataan liikenteelle heti tunnelissa tehtävien töiden päätyttyä.
Tunneliputkien sulkemisessa on kelivaraus. Huonon sääennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Työn aikaisista liikennejärjestelyistä vastaa Metsä-Mattila Oy
Lisätiedot: Tero Laine, puh. 040 451 5903
Risto Loikkanen
Maanteiden hoidon projektipäällikkö
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
+358 295 021 306
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
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