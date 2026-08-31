Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Valtatie 3:n Hämeenlinnan tunneli suljetaan kahtena yönä tunnelin pesun vuoksi

1.9.2026 08:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Valtatie 3 Helsinki–Tampere suljetaan tilapäisesti liikenteeltä Hämeenlinnan tunnelin kohdalla kahtena yönä 14.–16.9.2026. Sulkujen aikana tehdään tunnelin rakenteiden pesua.

valtatie 3 tunneli Hämeenlinnassa kesäaikaan.

Ensimmäisenä yönä maanantain ja tiistain välisenä yönä 14.–15.9.2026 klo 22.00–05.00 suljetaan etelän suuntaan kulkeva E-putki. Toisena yönä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 15.–16.9.2026 klo 22.00–05.00 suljetaan pohjoisen suuntaan kulkeva P-putki.

Sulut vaikuttavat liikenteeseen sekä etelän että pohjoisen suuntaan. Liikenne ohjataan suljettavan tunneliputken sijaan tunneleiden varareitille.

Tunneliputki avataan liikenteelle heti tunnelissa tehtävien töiden päätyttyä.

Tunneliputkien sulkemisessa on kelivaraus. Huonon sääennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Avainsanat

tunnelisulkutunnelin huoltohämeenlinnavaltatie 3

Yhteyshenkilöt

Työn aikaisista liikennejärjestelyistä vastaa Metsä-Mattila Oy
Lisätiedot: Tero Laine, puh. 040 451 5903

Risto Loikkanen
Maanteiden hoidon projektipäällikkö

Sisä-Suomen elinvoimakeskus
+358 295 021 306
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Ajoreitti pohjoiseen 15.9.-16.9.2026 klo 22.00 - 05.00
Ajoreitti pohjoiseen 15.9.-16.9.2026 klo 22.00 - 05.00
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Ajoreitti etelään 14.9.-15.9.2026 klo 22.00 - 05.00
Ajoreitti etelään 14.9.-15.9.2026 klo 22.00 - 05.00
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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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