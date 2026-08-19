Ylellä nähtävä black metal -animaatiosarja Belzebubs kansainväliseen levitykseen

Tamperelaisen JP Ahosen samannimiseen nettisarjakuvaan perustuva Belzebubs on 13-osainen animaatio-sitcom black metal -kultistien arjesta, perhesuhteista, bändikuvioista ja rakkauselämästä.

Belzebubs on kasvanut kymmenessä vuodessa kansainväliseksi ilmiöksi, joka kattaa 15 kielelle käännettyjä sarjakuvakirjoja, tosielämän black metal -bändin, VR-kokemuksen – ja nyt myös animaatiosarjan.

Tarinan keskiössä on Sløth (Martti Manninen), joka haluaa olla yhtä aikaa sekä rakastava koti-isä että bändinsä maailmanmaineeseen sinkoava keulahahmo.

Mannisen lisäksi suomenkielisissä päärooleissa loistavat Krista Kosonen, Osku Ärilä, Antti LJ Pääkkönen, Viivi Tamminen, Elias Salonen, Carla Rindell, Aksa Korttila ja Kosmo Salminen. Muissa äänirooleissa kuullaan muun muassa Mimosa Willamo, Linnea Leino ja Kari Hietalahti.

JP Ahonen on itse toiminut sarjan pääkäsikirjoittajana. Belzebubsin luojana hänelle oli tärkeää säilyttää myös animaatiossa sen monitasoisuus – sekä huumori että draama.

”Saimme käsikirjoitustiimin kanssa juonittua 13 fantastista jaksoa. Yllättävänkin erilaisista jaksoista muodostuu pidempi, koko kauden mittainen tarinankaari, joka saa arvoisensa vauhdikkaan ja koskettavan päätöksen”, Ahonen sanoo.

Ahonen kuvailee vuosien mittaista animaatioprojektia maratoniksi, jota on saanut taittaa hyvässä seurassa. “Työ on ollut kaikesta kuormituksesta huolimatta hiton hauskaa ja kutkuttavaa.” Marjaana Malkamäki / Yle

Belzebubs on suomalaisen animaation mittakaavassa jättiponnistus. Kansainvälisenä yhteistuotantona toteutetun sarjan päätuottaja on turkulainen animaatiostudio Pyjama Films.

Ylen yhteistyö Ahosen kanssa alkoi jo vuosia sitten.

”Belzebubs käsittelee niin arkisia kuin syviäkin aiheita lämmöllä ja tulevaisuuteen uskoen,” sanoo Yle Draaman tuottaja Anna-Maija Halonen. ”Toivomme, että sarjan löytävät sekä fanit, että laajemmat yleisöt.”

Belzebubsilla on ennestään yli 600 000 fania somessa ympäri maailman, ja siksi sarjalle toivotaan myös laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä. Animaatio julkaistaan sekä englanniksi että suomeksi, ja Suomen ensi-iltansa jälkeen se lähtee levitykseen Italiaan, Espanjaan, Tsekkeihin ja Islantiin.

Ahosen rinnalla sarjaa ovat käsikirjoittaneet Lassi Vierikko, Leo Viirret ja Jenny Dahlström. Sarjan on ohjannut Pyjama Filmsin Samppa Kukkonen ja tuottanut Terhi Väänänen.

Animaatiosarjan ytimessä on huikea metallimusiikki, josta vastaavat tosielämän Belzebubs-metalliyhtye sekä Emmy-palkittu säveltäjä Douglas Black Heaton.

Belzebubs on ainoana suomalaisena videofiktiosisältönä ehdolla Prix Europan videofiktio-sarjassa.

Yle Areenassa 24.9. alkaen ja Yle TV2:ssa 1.10. alkaen klo 21.50. Sarja julkaistaan Yle Areenassa sekä suomen- että englanninkielisenä versiona 3 + 3 + 4 + 3 jaksoa viikossa.

Pirullista piirtoa

Animaatiosarjan rinnalla Yle julkaisee neliosaisen dokumenttisarjan Pirullista piirtoa, joka seuraa Belzebubsin tarinaa ja JP Ahosen matkaa. Ahonen alkaa vuonna 2015 piirtää sarjakuvaa toipuessaan työuupumuksesta ja masennuksesta. Terapiaprojekti kasvaa nopeasti yllättäviin mittoihin, mutta viekö se luojansa uudestaan kuilun partaalle?

Sarjan on ohjannut Ilari Kellokoski, dokumentaristi ja Ahosen ystävä.

Yle Areenassa 28.9. ja Yle Teemalla 3.10. alkaen alkaen klo 21.50.

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Lisätiedot:

Terhi Väänänen

vastaava tuottaja, Pyjama Films

terhi@pyjama.fi

Anna-Maija Halonen

tuottaja, Yle

anna-maija.halonen@yle.fi

Maria Muranen

viestinnän asiantuntija, Yle

maria.muranen@yle.fi

Dokumenttisarjassa JP Ahonen tasapainoilee perheenisän arjen ja paisuvan intohimoprojektin kanssa. Marjaana Malkamäki, JP Ahonen / Yle

Ylen Metallikausi – syksyn 2026 kulttuuriteema

Ylen syksy on metallinen! Metallikausi kokoaa syksyllä 2026 Ylen kanaville suomalaisen metallikulttuurin ilmiöitä dokumenteista livekonsertteihin ja audiosta animaatioon. Kauden terävimpiin kärkiin kuuluvat Kaamos – suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa -dokumenttisarja, RSO Metalliklassikot -konsertti ja Belzebubs-animaatiosarja. Uusien ohjelmien lisäksi Ylen Metallikausi ulottuu laajasti Ylen muihin ajassa kiinni oleviin sisältöihin.