Perheyritykset budjettiriiheen: Kasvu tarvitsee investointikannustimia ja pitkäjänteistä veropolitiikkaa
27.8.2026 09:32:36 EEST | Perheyritysten liitto ry | Tiedote
Perheyritykset toivovat Orpon hallitukselta budjettiriihessä kilpailukykyä vahvistavia kotimaisia politiikkatoimia, kuten investointikannustimia. Sopeutusten on kohdistuttava menoihin ja rakenteisiin, ei työn ja tuotannon verotukseen.
Kevään PerheyritysPULSSI -kyselyssä perheyritykset kertoivat, että niiden vientinäkymät ovat piristyneet, ja erityisesti Eurooppaan suuntautuva vienti on vahvistunut.
”Perheyritykset ovat suomalaisen talouden selkäranka. Vaikeista ajoista huolimatta niissä on tehty viime vuosina merkittäviä investointeja, joista syntyy verotuloja ja työtä Suomeen. Geopoliittinen epävarmuus ja koveneva kansainvälinen kilpailu tekevät markkinasta entistä haastavamman. Kotimaan päätöksenteossa tarvitaan erityistä johdonmukaisuutta ja kotimaisen kasvun vahvistamista. Perheyrityksiä ei pidä rasittaa heikentävillä veronkorotuksilla. Sopeutuksia ei tule kohdistaa työn ja tuotannon verotukseen. Investointeihin kannustavat veromallit vauhdittaisivat nyt kasvua tehokkaammin”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa.
Vanhala-Harmasen mukaan perheyritykset odottavat hallitukselta budjettiriihessä päätöksiä, jotka parantavat verotuksen ennustettavuutta, omistamisen jatkuvuutta ja investointeihin kannustavaa toimintaympäristöä. ”Budjettiriihen yhteydessä olisi tärkeää tarkastella yritysten ja omistajien verotusta kokonaisuutena sekä edistää ratkaisuja, jotka tukevat kasvua, investointeja ja kotimaista omistamista. Huolimattomat veronkorotuspuheet aiheuttavat turhaa epävarmuutta perheyritysten investointiaikeisiin ja sitä kautta työllisyyteen”, hän sanoo.
Perheyritykset toivovat yritysten verotuksen arviointia kokonaisuutena – eivät pelkkiä yksittäisiä veromuutoksia
Perheyritysten liitto selvitti elokuussa 2026 PULSSI-kyselyssä perheyritysten kantoja hallituksen yhteisöveropäätökseen. Yli puolet (54 prosenttia) kyselyyn vastanneista perheyrityksistä peräänkuuluttaa yritysverotuksen tarkastelemista kokonaisuutena, yksittäisten veromuutosten sijaan.
”Perheyritykset ja kotimaiset omistajat odottavat yritysten verotuksen tarkastelua kokonaisuutena. Huolena on verotuksen "pistemäiset" muutokset, jolloin verotuksen kokonaisuus jää liian vähälle huomiolle. Verotuksen ennustettavuus on Suomeen sitoutuneille, pitkäjänteisille perheyrityksille erityisen tärkeää”, Vanhala-Harmanen painottaa.
”PULSSI-kyselyyn vastanneista perheyrityksistä 42 prosenttia on sitä mieltä, että juuri ennustettavuuden vuoksi tehdystä yhteisöveropäätöksestä on syytä pitää kiinni. Noin 16 prosenttia kyselyyn vastanneista perheyrityksistä arvostelee hallituksen yhteisöveropäätöstä virheeksi tässä taloudellisessa tilanteessa. Myös ALV-kantojen nostaminen on vaikuttanut kielteisesti moneen pienempään perheyritykseen”, hän arvioi.
Perheyrityksistä on noussut jo pitkään vaatimus luopua perintö- ja lahjaverosta. Tuoreessa kyselyssä 62 prosenttia vastaajista katsoo, että perintö- ja lahjaverosta luopuminen olisi ollut yhteisöveron laskua vaikuttavampi ratkaisu.
”Verotuksessa pitäisi ainakin perintö- ja lahjaveroa saada kevennettyä jollakin keinolla. Nykyinen tilanne rasittaa perheyrityksiä kohtuuttomasti ja heikentää merkittävästi niiden kansainvälistä kilpailukykyä. Perheyritykset pitävät työpaikat Suomessa, tehdään päätöksiä, jotka mahdollistavat tämän jatkossa entistäkin paremmin”, Vanhala-Harmanen sanoo.
PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 111 perheyritysten edustajaa 20.-25.8.2026 välisenä aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Vanhala-HarmanenPerheyritysten liitto, toimitusjohtajaPuh:0400511786minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi
Tiina TikanderPerheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikköPuh:050 589 0185tiina.tikander@perheyritys.fi
Kuvat
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 610 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 185 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 44,9 mrd. euroa.
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