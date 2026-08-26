Metsäalan järjestöjen viesti hallitukselle: Metsänhoidon tuet ovat investointi Suomen metsien kasvuun ja tulevaisuuteen

Selvitys osoittaa, että metsänhoidon kannustimet tukevat metsien kasvua, metsäalan työllisyyttä ja suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuutta, selvityksen tilanneet MTK, Koneyrittäjät ry, Sahateollisuus ry ja SLC kommentoivat.

Tuloksien mukaan puuntuotannon tuet lisäävät ja aikaistavat metsänhoitotöitä sekä vahvistavat metsien kasvua ja tulevaa puuntarjontaa. Samalla ne tukevat metsätalouden työllisyyttä, metsänomistajien investointeja ja metsäteollisuuden kilpailukykyä.

"Selvitys osoittaa, että metsänhoidon tuet eivät ole pelkkä kustannus vaan investointi, joka tuottaa hyötyjä metsänomistajille, metsäalalle ja koko yhteiskunnalle. Hyvin hoidetut metsät ovat edellytys sille, että puuta riittää myös tulevaisuuden investointeihin ja biotalouden kasvuun", järjestöt toteavat.

Valtio maksaa puuntuotannon tukia vuosittain noin 32 miljoonaa euroa. Selvityksen mukaan tästä palautuu erilaisina verotuloina yli 20 miljoonaa euroa. Lisäksi tukien arvioidaan lisäävän metsänhoidon toimialan työllisyyttä arviolta noin 150 henkilötyövuotta ja lisäksi pidemmällä aikavälillä suuremman ainespuukertymän johdosta 394 henkilötyövuotta puunkorjuussa ja -kuljetuksessa ja metsäteollisuudessa.

Järjestöjen mukaan erityisen tärkeää on, että tukijärjestelmä kannustaa metsänomistajia toteuttamaan hoitotyöt oikea-aikaisesti.

"Suomi tarvitsee pitkäjänteistä ja ennakoitavaa metsäpolitiikkaa. Keskeinen työkalu on toimiva ja riittävästi rahoitettu metsätalouden kannustinjärjestelmä. Nyt esimerkiksi metsäteiden kunnostustyöt ovat vaarassa pysähtyä rahoituksen puutteeseen. Tutkimus vahvistaa, että metsänhoidon tuet eivät ole kustannus vaan investointi, jonka hyödyt näkyvät metsien kasvussa, työpaikoissa ja koko metsäalan kilpailukyvyssä", järjestöt korostavat.

Selvityksen tulokset osoittavat, että metsänhoidon tukien vaikutuksia on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Järjestöt katsovat, että metsätalouden rahoitusta on vahvistettava nykyisestä, jotta välttämättömät metsänhoitotyöt voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti. Metsäalan kilpailukyky, puuhuollon turvaaminen ja huoltovarmuus edellyttävät vakaata ja ennakoitavaa rahoitusjärjestelmää myös tulevina vuosina.

Lue selvitys kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, p. 040 502 6810

Matti Mäkelä, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät, p. 040 900 9418

Tino Aalto, toimitusjohtaja, Sahateollisuus, p. 050 574 8713

Mats Holmgård, metsäasiamies, SLC, p. 041 731 7593