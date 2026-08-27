Pohjanmaan pelastuslaitoksen onnettomuustiedottaminen uudistuu 1.9.2026

1.9.2026 alkaen Peto-Media ei enää välitä automaattisia ensitiedotteita pelastustoimen hälytystehtävistä medialle.

Muutoksen tavoitteena ei ole vähentää onnettomuustiedottamista, vaan parantaa julkaistavien tietojen oikeellisuutta, laatua ja ajantasaisuutta. Pohjanmaan pelastuslaitos jatkaa aktiivista onnettomuusviestintää ja tiedottaa merkittävistä pelastustoimen tehtävistä voimassa olevan lainsäädännön, viranomaisviestinnän periaatteiden sekä tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti.

Aiemmin media on saanut tiedon lähes kaikista pelastustoimen hälytystehtävistä automaattisesti pian hälytyksen jälkeen. Jatkossa automaattista hälytystietovirtaa ei enää ole. Sen sijaan pelastuslaitos arvioi tapauskohtaisesti tiedottamisen tarpeen ja julkaisee tiedotteita tarkistettujen tietojen perusteella huomioiden tietojen oikeellisuuden, yksityisyydensuojan sekä muut viranomaistoimintaan liittyvät näkökohdat.

Keskeiset muutokset

Automaattiset ensitiedotteet päättyvät 1.9.2026. Tämän jälkeen pelastustoimen hälytystehtävistä ei enää välity automaattista tiedotevirtaa medialle.

Tämän jälkeen pelastustoimen hälytystehtävistä ei enää välity automaattista tiedotevirtaa medialle. Pohjanmaan pelastuslaitoksen tiedottaminen jatkuu Peto-Median kautta siirtymävaiheen ajan. Pelastuslaitos julkaisee harkintaan perustuvia mediatiedotteita edelleen Peto-Mediassa siihen saakka, kunnes uusi pelastustoimen valtakunnallinen mediapalvelu otetaan käyttöön. Tämän jälkeen Peto-Media poistuu käytöstä.

Pelastuslaitos julkaisee harkintaan perustuvia mediatiedotteita edelleen Peto-Mediassa siihen saakka, kunnes uusi pelastustoimen valtakunnallinen mediapalvelu otetaan käyttöön. Tämän jälkeen Peto-Media poistuu käytöstä. Uusi pelastustoimen mediapalvelu otetaan käyttöön syksyllä 2026. Uuden palvelun käyttöönotosta, median rekisteröitymisen alkamisesta ja tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan medialle erikseen. Tämänhetkisen arvion mukaan median rekisteröityminen palveluun alkaa syyskuussa 2026.

Mistä Pohjanmaan pelastuslaitos tiedottaa?

Pohjanmaan pelastuslaitos tiedottaa erityisesti sellaisista onnettomuuksista ja pelastustoimen tehtävistä, joilla on vaikutuksia väestön turvallisuuteen, ympäristöön tai liikenteeseen sekä muista yleisesti merkittävistä tapahtumista.

Tiedotteissa voidaan kertoa esimerkiksi:

mitä on tapahtunut

missä tapahtuma on sattunut kaupunginosan tai kylän tarkkuudella

pelastuslaitoksen suorittamista toimenpiteistä

pelastustoiminnan vaiheesta ja etenemisestä

vahinkojen laajuudesta

pelastustoimintaan osallistuneiden resurssien määrästä

tapahtuman vaikutuksista väestöön, ympäristöön tai liikenteeseen

arviosta tilanteen kestosta

Tiedotteita julkaistaan erityisesti sellaisista tapahtumista, joilla on turvallisuusmerkitystä tai joista tiedottamiselle on muuten perusteltu viranomaisperusteinen tarve.

Mistä Pohjanmaan pelastuslaitos ei tiedota?

Pelastuslaitos ei julkaise:

onnettomuuspaikan tarkkaa osoitetta

henkilötietoja tai muita tunnistamisen mahdollistavia tietoja

tietoja loukkaantuneiden terveydentilasta tai henkilöllisyydestä

tietoja menehtyneistä silloin, kun tiedottamisvastuu kuuluu poliisille

poliisin, terveydenhuollon tai muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvia tietoja

mahdollisia rikosepäilyjä tai tutkintaa vaarantavia tietoja

tietoja onnettomuuden aiheuttajasta tai mahdollisesta syyllisestä

omaisuuden arvoa tai asianosaisten taloudellisia menetyksiä koskevia tietoja

Miten tiedottaminen tapahtuu jatkossa?

Pohjanmaan pelastuslaitos julkaisee 1.9.2026 jälkeen harkintaan perustuvia mediatiedotteita Peto-Median kautta siihen saakka, kunnes uusi pelastustoimen valtakunnallinen mediapalvelu otetaan käyttöön. Uusi palvelu toimii jatkossa viranomaistiedotteiden valtakunnallisena jakelukanavana medialle.

Tavoitteena on julkaista tiedotteet mahdollisimman nopeasti tilanteen sen salliessa. Tarvittaessa tapahtumista julkaistaan myös jatko- ja lisätiedotteita tilanteen edetessä. Merkittävissä tai erityistä kiinnostusta herättävissä tilanteissa pelastuslaitos voi lisäksi antaa lisätietoja medialle puhelimitse tai järjestää tiedotustilaisuuksia.

Yhteistyö median kanssa jatkuu

Pohjanmaan pelastuslaitos pitää avointa, luotettavaa ja ajantasaista viestintää tärkeänä osana turvallisuuden edistämistä. Tavoitteena on jatkaa hyvää yhteistyötä alueen tiedotusvälineiden kanssa sekä varmistaa, että kansalaiset saavat turvallisuuden kannalta merkityksellisistä tapahtumista oikeaa ja ajantasaista tietoa myös uuden toimintamallin aikana.