Kutsu: Aamu Kelassa 1.9.: Liian kalliit lääkkeet? Sosiaaliturvan rooli lääkehoidossa
27.8.2026 10:27:33 EEST | Kela/FPA | Kutsu
Aamu Kelassa -tilaisuudessa 1.9. keskustellaan siitä, milloin ja millaisia lääkkeitä on perusteltua maksaa yhteisistä varoista. Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 28.8.!
Yhteiskunnan maksamilla lääkekorvauksilla on iso merkitys sille, miten meitä hoidetaan. Esimerkiksi lihavuuslääkkeiden korvattavuudesta ja uusien syöpälääkkeiden käyttöönotosta on käyty Suomessa vilkasta keskustelua. Mitä sairauksia ja keitä hoidamme yhteiskunnan kustantamilla lääkkeillä? Entä mitä seuraa siitä, jos ihmisillä ei ole varaa tarvitsemiinsa lääkkeisiin?
Aamu Kelassa -tilaisuudessa näihin kysymyksiin tarttuvat Lääketeollisuus ry:n johtaja Tiina Aitlahti, STM:n johtava asiantuntija Lauri Pelkonen, Kelan tutkimuksen kehityspäällikkö, dosentti Kati Sarnola ja Reumaliiton toiminnanjohtaja Anu Uhtio. Tilaisuuden vetää yhteen Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen, ja keskustelun juontaa Marika Ahonen.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Aika: Tiistaina 1.9.2026 klo 8–9.30. Aamupuuro tarjolla klo 8–8.30. Ohjelma ja striimi alkavat klo 8.30.
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 28.8.2026.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Anna-Stiina LundqvistKela, johtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaPuh:020 634 1424etunimi.sukunimi@kela.fi
Veera Adolfsenviestinnän asiantuntijaKelaPuh:020 635 4733etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
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